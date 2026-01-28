Трамп и «пророчество о конце света»: зачем британские СМИ пугают Третьей мировой

Британские таблоиды вновь заговорили о Третьей мировой войне, связав ее возможное начало с действиями президента США Дональда Трампа. Поводом стало якобы найденное пророчество столетней давности, которое приписывают Имаму Махди и которое, по версии журналистов, удивительным образом «совпадает» с текущими мировыми событиями.

Издание Daily Star опубликовало материал, в котором утверждается, что некий пророк еще сто лет назад предсказал масштабный глобальный конфликт. В тексте говорится о «реках крови», тотальных разрушениях и гибели не только людей, но даже животных и птиц, передает «Царьград». Авторы публикации прямо увязывают эти образы с внешнеполитическим курсом Дональда Трампа и продолжающимся конфликтом на Украине.

Журналисты напоминают, что при Трампе США резко усилили силовую риторику. В качестве примеров приводятся концепция «мира через силу», рекордный военный бюджет на 2026 год, а также жесткие заявления в адрес Ирана и Венесуэлы. Отдельное внимание уделяется активному использованию торговых ограничений и повышению пошлин в отношении других стран, что, по мнению таблоида, лишь подогревает мировую напряженность.

На этом фоне Daily Star интерпретирует пророчество как предупреждение о грядущей катастрофе. В тексте говорится о разрушениях, которых якобы не знала история человечества, и о событии, сравнимом с землетрясением, что британские журналисты трактуют как намек на возможное применение ядерного оружия. Также утверждается, что будущие бедствия будут настолько необычными, что им не найдется объяснения ни в науке, ни в философии.

В то же время эксперты обращают внимание на важный момент. Имам Махди в исламской традиции не является конкретной исторической личностью. Это образ будущего праведного правителя, который, согласно верованиям, должен появиться перед концом времен. Поэтому любые тексты, распространяемые от его имени, не имеют подтвержденного происхождения и, по сути, являются чьей-то интерпретацией или вымыслом.

Специалисты подчеркивают, что подобные «пророчества» регулярно используются в медиапространстве как инструмент эмоционального давления и манипуляции общественным мнением. С религиозной и научной точек зрения они не несут достоверной информации и не могут рассматриваться как реальный прогноз будущего.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что исследователь Кваша спрогнозировал распад Украины.