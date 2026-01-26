Макрон сделал резкое заявление о мозгах французских детей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы его правительство ускорило юридический процесс для введения запрета на использование социальных сетей детьми младше 15 лет до начала следующего учебного года в сентябре.

“Мозги наших детей и подростков не продаются”, - заявил Макрон в видеоролике, опубликованном французским каналом CNN BFMTV. “Их эмоции не продаются и ими нельзя манипулировать, будь то американские платформы или китайские алгоритмы”. “Мы запрещаем социальные сети для детей младше 15 лет, и мы собираемся запретить мобильные телефоны в наших средних школах. Я считаю, что это четкое правило – понятное для наших подростков, для семей, для учителей”, - подчеркнул глава Пятой Республики.

Все большее число западных стран стремятся принять радикальное законодательство, защищающее молодежь от потенциального вреда социальных сетей, после принятия в декабре знакового закона Австралии, который запрещает лицам моложе 16 лет иметь аккаунты в ряде социальных сетей, отмечает CNN.

Заявление Макрона прозвучало через несколько дней после того, как британское правительство заявило, что тоже рассматривает ряд мер, направленных на обеспечение безопасности детей в Интернете, включая запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

Во Франции этот запрет инициирует Лор Миллер, депутат от макроновской партии Возрождения. В интервью телеканалу, связанному с французским парламентом, Миллер настаивает, что правительству необходимо принять меры, потому что “в настоящее время вообще нет проверки возраста”.

“Вы можете ввести любую дату рождения и получить доступ к платформе. То, что мы хотим навязать платформам, строго соблюдая Европейский закон о цифровых услугах (DSA), - это подтверждение реального возраста при входе в социальную сеть. Это все меняет, потому что пользователям действительно придется доказывать, старше они или младше 15 лет”, - сказала она.

Признавая, что “всегда найдутся способы” обойти ограничения, политик утверждает, что Франция должна “по крайней мере, вмешаться, когда дело доходит до защиты несовершеннолетних в Интернете”.

В прошлом месяце австралийский премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что после запрета в стране более 4,7 аккаунтов в социальных сетях, которые, как считается, принадлежат лицам моложе 16 лет, были деактивированы или удалены.

В то время Албаниз заявил CNN, что его правительство ввело запрет, потому что “мы знаем, что это наносит ущерб обществу, и поэтому мы, как правительство, несем ответственность за то, чтобы откликнуться на просьбы родителей, а также на кампанию молодых людей, призывающих: ”просто позвольте нам быть детьми".

Накануне запрета Албаниз обратился к австралийским подросткам в видеоролике, призвав их “начать заниматься новым видом спорта, освоить новый музыкальный инструмент или прочитать ту книгу, которая уже давно стоит у вас на полке”.

Илон Маск, владелец соцсети X, выразил несогласие с подобным запретом в 2024 году, заявив, что это предложение похоже “на войну за черный ход, направленную на контроль доступа к Интернету для всех австралийцев”. Платформа X, однако, соблюдает принятые меры, указывает CNN.

Толчком к австралийскому запрету стала книга американского социального психолога Джонатана Хайдта, которая была опубликована в 2024 году. Когда жена премьер–министра штата Южная Австралия Питера Малинаускаса прочитала книгу “Тревожное поколение”, в которой утверждается, что социальные сети разрушают психическое здоровье детей, она начала каждый вечер пересказывать мужу ее содержание.

“Вам, черт возьми, лучше что-нибудь с этим сделать”, - сказала она Малинаускасу, который вскоре заказал проект закона о возможных решениях в штате, который позже стал федеральной кампанией.

“Основной аргумент книги заключается в том, что мы чрезмерно защищаем наших детей в реальном мире и недостаточно защищаем их онлайн. Мы были неправы по обоим пунктам”. Джонатан Хайдт рассказал об этом CNN в 2024 году. В качестве решения в книге предлагался запрет на использование смартфонов в школах и социальных сетях для детей младше 16 лет.