Просроченный президент Украины Зеленский на форуме в Давосе дал четко понять, что не собирается садиться за стол переговоров, а значит, боевые действия будут продолжаться. Более того глава киевского режима вел себя не просто дерзко, а нагло. На это, по словам военного эксперта, Заслуженного военного летчика генерал-майора авиации Владимира Попова, есть веские причины. Одна из них — у Зеленского и его армии пока еще есть силы не только обороняться, но и провести весенне-летнее контрнаступление. Эксперт в беседе с «МК» рассказал о возможностях украинской армии, а также назвал сроки, когда силы противника окончательно иссякнут.

- Владимир Александрович, поведение Зеленского в Давосе было довольно агрессивным и воинственным. Разве у Украины есть силы воевать дальше?

- У ВСУ ещё есть запасы. Поставки, которые были обеспечены финансовыми вливаниями администрацией Байдена, еще поступают. К сожалению, это длительный процесс. То есть, ранее загруженные производственные мощности продолжают выдавать результат, оплаченный из бюджета США. Бронетехника, стрелковое оружие, боеприпасы, снаряды, медикаменты, пайки и форма поступают в плановом порядке на Украину. Сразу изготовить и поставить все это в предыдущие два года было невозможно, а сейчас они все это наработали и передают. Зеленский прекрасно понимает, что запасов вооружения, боеприпасов пока хватает. Единственное, у него уже есть проблемы с личным составом. Хотя резерв все еще достаточно большой.

- Какой у него резерв?

- Три-четыре корпуса находятся в резерве для контрнаступления, которое планирует Сырский. Они находятся на третьей линии обороны или чуть дальше. Кроме того, в глубине страны - у польской, румынской границ — дополнительно формируются три-четыре бригады личного состава. Правда у них практически нет вооружения, разве что стрелковое и лёгкое артиллерийское оружие, слабенькая бронетехника. Так что у противника пока не все силы исчерпаны.

- Мобилизация что-то дает?

- Сейчас интенсивно готовится личный состав, так называемый, женских батальонов. Пока мобилизация женского персонала идёт на добровольной основе. Это медики, связистки, разведчики, операторы дронов, снайперы. И у них желающих достаточно много.

- А как же многочисленные видео насильственной мобилизации на Украине? Судя по роликам, желающих не так много...

- Вы знаете, они вылавливают дезертиров, которые оставили части, сбежали с передовой, с учебок или эшелонов. А новобранцев они отбирают более лояльными методами. Вылавливают в основном дезертиров, это 10-15%. Об этом нам надо говорить откровенно, не питать иллюзий, что там всех поголовно гребут, чтобы любой ценой выполнить планы мобилизации и поставки войск личного состава. Это далеко не так. Поэтому и этот процесс мобилизации у них не совсем обострённый. Он обострится, может быть, только через год-два ведения боевых действий. Именно на это и рассчитывает Зеленский. Если он в чем-то и не разбирается, то у него есть специалисты министерства обороны, генштаба, которые все просчитывают и передают в докладных записках.

Не надо также забывать, что на Украине сейчас полно добровольцев разных национальностей. Эту интернациональную силу, а также своих бандитов-уголовников сейчас там используют достаточно эффективно.

ВСУ перебросили подразделения ПВО в Сумскую область

Поэтому Зеленский, зная всё это, делает такие заявления. Не с кондачка. Он исходит из того, что ему предоставляют аналитические материалы и поэтому он ведёт себя ещё достаточно уверенно. Нельзя пока сказать, что мы сломали хребет ВСУ на линии соприкосновения и в глубоком тылу. Этого, к сожалению, пока нет. Давайте правде смотреть в глаза. Но в то же время у него скоро все будет на пределе.

- Скоро - это когда?

- Максимум, через два года. Но предел может наступить и через полгода-год. Спровоцировать эти процессы может очередное контрнаступление ВСУ.

- Когда оно может начаться?

- Скорее всего, в июне-июле. В летний период, когда пройдут весенние паводки, появится листва, высохнут просёлочные дороги, начнётся манёвр бронетехники, систем ПВО, автомобилями личного состава. И только тогда мы сможем судить, в каком состоянии на самом деле будут находятся вооружённые силы ВСУ. А сейчас пока это состояние покрыто завесой тумана. Не исключаю, что сейчас они проявляют себя нарочито спокойными, где-то уступающими нашим войскам.

- Почему?

- Потому что им это выгодно. Они сдают только те позиции, которые им уже не нужны или они понимают, что критически проиграли, и они их потихонечку сдают. При этом перед этим разрушают под ноль строения жилого фонда, заводских помещений, всех коммуникаций. Чтобы как можно больше навредить России, которая будет вынуждена эти территории активно восстанавливать. А восстанавливать очень нелегко.

- Что нам делать?

- Надо заботиться о восстановлении боевого потенциала армии, авиации, флота, ПВО, наших пограничных войск, Росгвардии. Без этого мы не достигнем тех целей, которые были поставлены перед нами еще в начале спецоперации. Нам на это надо сейчас обратить внимание и любой ценой организовать правильную плановую работу по ротации, поставкам, обслуживанию, техническому обеспечению войск, а уже потом думать о том, как мы будем выглядеть перед мировой общественностью по восстановлению тех территорий, которые мы берем под свое крыло. Это должно быть вторичным. Сейчас на первом месте организация боевых действий, чтобы действительно выбить почву из-под ног противника. У нас такая возможность есть и этим нужно заниматься.