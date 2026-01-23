«Это скорее во благо»: создаст ли «схема Джигана» прецедент с брачным договором

Рэпер Джиган пытается через суд признать недействительным брачный договор с блогершей Оксаной Самойловой. По документу все имущество семьи после развода должно достаться супруге. Джиган утверждает, что не осознавал своих действий при заключении договора. В Сети переживают, что если суд встанет на сторону музыканта , это породит новую правовую уловку. Ее уже окрестили «схемой Джигана». Может ли этой произойти и к каким последствиям приведет, «Вечерняя Москва» узнала у юристов.

Почему Джиган хочет аннулировать брачный договор

Рэпер Джиган (Денис Устименко) обратился в суд, чтобы признать недействительным брачный договор с блогершей Оксаной Самойловой. Дело в том, что, согласно этому документу, все совместное имущество супругов после развода должно достаться Самойловой. Речь идет об особняке, трех квартирах и автомобиле, которые в настоящее время записаны на музыканта.

Джиган утверждает, что в момент заключения брачного договора проходил лечение после сильного психоэмоционального кризиса и принимал сильнодействующие препараты, поэтому находился в уязвимом состоянии. Рэпер якобы не мог полностью осознавать свои действия. Об условиях договора с Самойловой мужчина узнал уже во время бракоразводного процесса.

— Он находился в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить, — сообщил адвокат Джигана Сергей Жорин.

Соответствующее заявление уже поступило в суд.

Создаст ли это прецедент

Если суд встанет на сторону Джигана, то это создаст определенный прецедент, на который смогут опираться остальные суды при рассмотрении подобных дел. Однако все это будет в рамках закона, так как у рэпера действительно есть основания для оспаривания брачного договора. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился юрист, член экспертного совета при Государственной думе Дмитрий Кваша.

— У Джигана могут быть два серьезных основания, чтобы оспорить условия брачного договора. Во-первых, договор ставит супругов в неравные условия, явно кабальные для музыканта. Во-вторых, как говорит Джиган, он не осознавал своих действий в момент заключения договора. И хотя с момента подписания документа прошло уже больше года, это не значит, что его нельзя оспорить, потому что сроки давности в данном случае соблюдать необязательно. Если все действительно так, как утверждает Джиган, то, если суд встанет на его сторону, это не будет каким-то скандалом и несправедливостью. Это будет нормальное решение, которое, конечно, сможет стать прецедентом, — считает он.

Эксперт добавил, что институт брачного договора слабо развит в России, поэтому многие просто не понимают, когда и при каких обстоятельствах такой документ можно оспорить.

В свою очередь семейный юрист Анна Фролова считает, что подобное решение пойдет во благо судебной системе. По ее словам, это станет доработкой, в которой нуждается практика в сфере брачных договоров.

— Длительное время в отношении брачных договоров не было никаких актуальных определений со стороны Верховного суда, поэтому институт таких брачных «сделок» сейчас немного неразвит. Поэтому если дело затянется и потом дойдет до Верховного суда, а потом будет выпущено какое-то постановление, то это скорее плюс, чем минус, — считает юрист.

Может ли появиться «схема Джигана»

Тем временем в Сети разгорелись споры, что суд звездных супругов может породить так называемую схему Джигана, по которой теперь кто угодно сможет оспорить старый брачный договор. По словам юристов, такое может произойти, только если все, о чем говорит Джиган, на самом деле неправда и по договору у него все же должно оставаться какое-то имущество.

— Если по договору все имущество действительно должно отойти Самойловой, а Джиган останется ни с чем, то имеются все основания для его расторжения или для оспаривания конкретно этого пункта. Но если суд встанет на сторону Джигана, хотя окажется, что у обоих супругов на самом деле остается какое-то имущество и деньги, которые тратятся на семью, то это будет неправомерно. Тогда уже можно будет говорить о «схеме Джигана» — кто угодно сможет идти и оспаривать брачные договоры, — рассуждает юрист Фролова.

Она подчеркнула, что важным аспектом этого разбирательства является срок, прошедший с момента заключения договора. По словам эксперта, хотя срок давности соблюдать необязательно, на него все же нужно опираться.

В свою очередь юрист Кваша усомнился, что эта история спровоцирует волну подобных судебных разбирательств и большой скандал, как это было в случае с квартирой певицы Ларисы Долиной.

— В России не так много людей заключает брачные договоры, большинство относится к этому скептически. И однозначно это происходит не так часто, как заключаются договоры купли-продажи. Поэтому, даже если суд Джигана и Самойловой создаст какой-то прецедент, большой волны похожих разбирательств не последует. Да, кто-то может решиться пойти в суд и попробовать признать брачный договор недействительным, но это будет очень небольшое число людей, — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом в октябре 2025 года. Пара состояла в браке с 2012 года и воспитывала четверых детей. «Вечерняя Москва» рассказывала историю их любви в отдельном материале.