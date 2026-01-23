В давосской выходке Зеленского увидели английское суфлерство и криворожский акцент

В конце апреля 1945 года Гитлер прекратил публичные выступления, хотя раньше очень любил это дело. По свидетельству окружающих, фюрер находился в бункере в Берлине в тяжелом психологическом состоянии. За несколько дней до самоубийства написал «политическое завещание», в котором возлагал вину за войну на других и призывал продолжать борьбу. Иное дело – Зеленский, черт его дернул (наверное, лондонский), находясь явно в тяжелом психосостоянии, поехать в Давос и выступить на публике. В итоге наговорил такого!..

Узурпатор Зеленский, чьи полномочия истекли в мае 2024 года, учил в Давосе демократии и смелости европейцев, угрожал массовыми убийствами россиянам, предлагал помощь в уничтожении и захвате российских кораблей по всему миру, призывал Штаты поступить с Путиным, как с Мадуро, публично оскорбил лидера соседней страны – члена НАТО.

Все это зачитывалось с листа на дурном английском с криворожским акцентом. Лингвисты сразу заметили: писано, судя по оборотам, на родине Шекспира.

Сюрреализм происходящего в том, что все это озвучивал человек, погубивший миллион соотечественников, развязавший энергетическую войну и загнавший тем самым полстраны в каменный век без электричества, водоснабжения и канализации. По сути, он звал европейцев последовать за собой в ад.

В то время, как Зеленский еще тусовался в Давосе, его энергетики доложили: на Украине 22 января был самый трудный день для энергосистемы. Ситуация сверхтяжелая, заявил министр энергетики Шмыгаль. Особенно в Киеве, Киевской области и на родине Зеленского – в Днепропетровской области.

Украинцам советуют сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на 3-5 суток, а также подготовиться к возможному отъезду. Рекомендуют собрать чемодан первой необходимости, в который положить документы, теплые вещи, аптечку, средства обогрева, личной гигиены и наличные деньги.

На этом фоне зловеще звучит совет Зеленского Европе: брать пример с украинцев. Тем политикам, кто такой доли своим народам не желает, бывший комик предлагает дать подзатыльники.

Канал «Файтбомбер» по горячим следам бреда Зеленского заключил, обращаясь к простым гражданам Украины: «Я уверен, вы слышали речь вашего президента сегодня на Давосе. Вам ваше будущее ваш лидер нарисовал. Оно в войне с Россией до последнего украинца. Вам и вашим близким придется отдать свою жизнь за безопасность Европы. …Так что делайте выводы сами».

Ресурс «Легитимный» тоже ничего хорошего не увидел в милитаристском зуде просроченного: «Завтра Зеленский снова отправит дроны и ракеты по России, взорвет их завод, или корабль, и в ответ получит в десять раз больше ракет, и урона, из-за чего украинцы будут страдать».

По мнению аналитика, «Зеленскому выгодна катастрофа и трагедия, … так как на этом можно хайпить, требовать больше кредитов на войну, отлавливать больше крепостных, но не менять саму систему, а спираль смерти будет сильнее закручивать страну».

«Зеленский начиная инфраструктурную войну, знал, что рискует оставить свой народ в темноте, холоде и голоде, но всё равно постоянно провоцировал игру и повышал ставки», - заключил аналитик.

Возможно, конечно, что повышал ставки Зеленский под давлением лондонских кураторов. Но от этого украинцам не легче.

Военный эксперт Юрий Подоляка, оценивая перспективы предстоящей трехсторонней встречи в Эмиратах, не ждет прорыва: «Британия против, а, значит, против и киевская просрочка».

Публицист Люсинэ Аветян назвала Зеленского в Давосе «чертом из табакерки» и предрекла, что очень скоро он обложит своих западных спонсоров последними словами.

«Всё впереди, когда он окончательно распояшется в стиле «мне терять, кроме моих счетов, нечего», - заключила она.

Ну, и что нам с этим «чертом» делать? Найдется ли для него свой кузнец Вакула, который отхлещет его как следует? Ну, или может, он сам догадается последовать примеру фюрера образца апреля 1945 года. Многие бы вздохнули с облегчением.