Милые бранятся – только тешатся. В «благородном семействе» коллективного Запада разгорелся новый скандал. Виновником его, ожидаемо, оказался извечный бузотер Дональд Трамп, решивший напомнить сателлитам, кто они и чего стоят. На сей раз он усомнился в храбрости и боевых качествах натовских солдат, оккупировавших совместно с американцами Афганистан. Набросав негатива на вентилятор, президент США тут же наткнулся на волну обид и горьких упреков со стороны традиционных клевретов Америки.

Один из самых непопулярных в истории британский премьер Кир Стармер выступил с беспрецедентной критикой в адрес Дональда Трампа за его “оскорбительные и откровенно отвратительные” высказывания о британских войсках в Афганистане и предложил ему извиниться.

После недели напряженных отношений с Белым домом Стармер сказал, что его не удивляет, что родственники британских солдат, погибших в Афганистане, страдают из-за заявлений Трампа о том, что те избегали линии фронта.

Критическое выступление Стармера свидетельствует об эскалации напряженности в отношениях с администрацией Трампа после того, как ранее на этой неделе президент раскритиковал Лондон за передачу островов Чагос Маврикию, пишет The Guardian. В пятницу вечером «независимое» британское правительство было вынуждено отложить рассмотрение законопроекта об островах Чагос в Палате лордов.

Источники в лейбористской партии настаивали на том, что это была временная пауза, потому что тори пытались сорвать принятие законопроекта, но, подчеркивает The Guardian, это произошло после того, как Трамп назвал его большой глупостью, предположив, что США могут заблокировать перевод средств из-за договора 1961 года.

Решение Стармера назвать высказывания президента по Афганистану “ужасающими” чревато дальнейшим дипломатическим разрывом с Белым домом, но на Даунинг-стрит No 10 приняли решение высказаться на фоне ярости среди групп ветеранов и семей погибших солдат в оккупированном Афганистане.

После целого дня растущего возмущения во всем мире заявлением президента США о том, что британские войска и войска НАТО, воевавшие в оккупированном Афганистане, избегали линии фронта, Стармер почтил память 457 британских военнослужащих, погибших в ходе оккупации чужой страны.

“Я никогда не забуду их мужество, отвагу и жертву, которую они принесли ради своей страны”, - сказал премьер-министр Британии в пятницу. “Многие также получили ранения, некоторые из которых изменили их жизнь. И поэтому я считаю высказывания президента Трампа оскорбительными и откровенно ужасающими, и я не удивлен, что они причинили такую боль близким тех, кто был убит или ранен”.

На вопрос, потребовал бы ли он извинений от американского президента, Стармер ответил: “Если бы я допустил подобную оплошность или произнес эти слова, я бы, конечно, извинился”.

Но опасливый премьер-министр Британии оставил пространство для маневра и подчеркнул важность “очень тесных” отношений с США для безопасности совей страны, лицемерно добавив: “Именно благодаря этим отношениям мы сражались бок о бок с американцами за наши ценности в Афганистане. И именно в этом контексте люди гибли или получали ужасные увечья, сражаясь за свободу, сражаясь вместе с нашими союзниками за то, во что мы верим”.

Слова Трампа в интервью телеканалу Fox News в четверг о том, что войска НАТО “немного отошли от линии фронта” в Афганистане, вызвало широкое осуждение со стороны всего политического спектра и вызвало вопросы о его собственном уклонении от военной службы во Вьетнаме, указывает The Guardian.

Ранее американского президента критиковали за то, что он уклонился от призыва на военную службу во Вьетнаме после того, как у него обнаружили костные шпоры на пятках – по словам The Guardian, это медицинское заключение у многих вызывало серьезные сомнения.

В интервью Трамп подверг сомнению вклад союзников в афганской войне: “НАТО скажет, что они отправили часть войск в Афганистан, и они это сделали, они остались немного в стороне, немного в стороне от линии фронта”.

Выступая в Давосе в среду, президент США высказал аналогичные претензии в адрес ведомого Америкой военного Североатлантического альянса, состоящего из 32 членов, заявив: “Я знаю их всех очень хорошо. Я не уверен, что они были бы там. Я знаю, что мы были бы там ради них. Я не уверен, что они были бы там ради нас”.

В общей сложности за 20 лет конфликта в оккупированном западными державами Афганистане погибло 3486 военнослужащих НАТО, напоминает The Guardian. Из них 2461 были военнослужащими США. Канада зарегистрировала 165 смертей (включая гражданские лица) в Афганистане.

Кеми Баденох, лидер консервативной партии, обвинила Трампа в “очернении” британских военнослужащих и назвала его комментарии “откровенной чепухой”. Незадолго до дневного эфира Стармера лидер партии "Реформа Великобритании" Найджел Фарадж написал в своем блоге на платформе X: “Дональд Трамп неправ. В течение 20 лет наши вооруженные силы храбро сражались бок о бок с американскими в Афганистане”.

Либеральные демократы призвали Стармера вызвать посла США “в связи с этим оскорблением наших храбрых военнослужащих”, а лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви обвинил Трампа в уклонении от военной службы. Впрочем, как пишет The Guardian, между Даунинг-стрит 10 и Трампом не было никаких телефонных разговоров, и Британия не рассматривает возможность выговора послу США.

Министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания и союзники по НАТО “ответили на призыв США”, и погибших на войне следует “помнить такими, какими они были: героями, отдавшими свои жизни на службе нашей нации”.

Не называя Трампа по имени, министр вооруженных сил Эл Карнс, бывший морской пехотинец, который служил и руководил в течение четырех командировок в оккупированный Афганистан и был награжден военным крестом в 2011 году, назвал заявления Трампа “совершенно нелепыми” и пригласил всех, кто поверил в эти заявления, встретиться с ним и некоторыми семьями погибших.

Герцог Сассекский, который дважды побывал на передовой в оккупированном Афганистане, сказал, что “жертвы” британских солдат “заслуживают того, чтобы о них говорили правдиво и с уважением”.

“Я служил там. Я приобрел там друзей на всю жизнь. И я потерял там друзей”, - сказал принц Гарри. “Тысячи жизней изменились навсегда. Матери и отцы похоронили сыновей и дочерей. Дети остались без родителей. Семьи несут ответственность за последствия”.

Диана Дерни, чей сын Бен Паркинсон получил ужасные травмы, когда армейский “Лендровер” подорвался на мине близ Муса-Калы в 2006 году, назвала комментарии президента Трампа “невероятными" и призвала Стармера "вызвать его на откровенность”.

Она сказала: “Приходите и посмотрите на нас, на жизнь, которую Бен ведет уже 19 с половиной лет, все еще борясь за свой уход, все еще борясь за то, чтобы у него была достойная жизнь, восстанавливаясь после недавней операции. Слышать, как этот человек говорит: "О, ну что ж, ты просто развлекался за линией фронта" … Это величайшее оскорбление”.

Высказывания Трампа также вызвали международную критику. Даже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напыщенно заявил: “Никто не имеет права насмехаться над службой наших солдат”.

В статье для The Guardian Адам Прайс, датский писатель, создавший телесериал “Борген”, сказал: "Как оскорбительно для семей, все еще оплакивающих своих погибших, слышать о неблагодарности президента США, который настолько не осведомлен об их утрате". У Дании, которая оказалась погрязшей в ссоре с США из-за планов Трампа в отношении Гренландии, в Афганистане погибло 44 человека, что является самым высоким показателем на душу населения за исключением США.

Трамп также столкнулся с критикой в США. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что сотни военнослужащих союзников погибли под его командованием на фронтах в оккупированном Афганистане.

“Я чту их память каждый божий день”, - сказал адмирал ВМС США в отставке.

Николас Бернс, бывший посол США в Китае, назвал высказывания Трампа “позорными”, добавив: “Мы нуждаемся в наших союзниках, но отталкиваем их”.

Сами Садат, бывший командующий афганским корпусом специального назначения, сказал, что Трамп был неправ, добавив, что он “благодарен каждой из стран НАТО, которые помогли нам”.

Поздно вечером в пятницу Белый дом отверг критику Великобритании.