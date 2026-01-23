"Это было объявление войны": в Германии призвали готовиться к разрыву с США

Средства массовой информации Германии обсуждают последнюю атаку Дональда Трампа на Европу. И хотя хозяин Белого дома вроде бы протрубил во время своего пребывания в Давосе сигнал к отступлению - отменил анонсированное ранее введение повышенных пошлин на товары из стран, не согласных с его планами присоединения Гренландии, и пообещал не применять силу, - наступившая передышка никого не обманывает. Лейтмотив комментариев: "Да, худшего сценария удалось избежать, но это было объявление войны".

© Московский Комсомолец

"Мы являемся свидетелями последних дней НАТО в том виде, в каком мы знали альянс", - считает политолог, профессор Университета бундесвера (Мюнхен) Карло Масала. По мнению эксперта, европейские страны должны срочно заняться созданием европейских вооруженных сил, самостоятельно организовывать свою оборону. "Одна лишь угроза нападения (Соединенных Штатов. - "МК") на территорию союзника меняет все, - заявил политолог в интервью газете Süddeutsche Zeitung (Мюнхен). - Для меня уже это означает конец того НАТО, которое мы привыкли видеть".

По мнение профессора Масалы, даже без формального выхода США из альянса, его прежняя, привычная версия фактически уже прекратила свое существование, поскольку Европа больше не может полагаться на американские гарантии безопасности.

"Худший сценарий - нападение США на партнера по НАТО, - означающий немедленный распад альянса, кажется, предотвращен, - с некоторым вздохом облегчения констатирует обозреватель Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Эссен). - Предположительно потому, что Трамп понимал, что такое нарушение всех международных правил помимо всего прочего доставит ему серьезные проблемы внутри страны. Угроза введения карательных пошлин против сторонников Гренландии также пока отложена".

Но расслабляться рано: нет никакой уверенности в том, что американский президент не вернемся к своим прежним планам.

"Он подтвердил свои претензии на Гренландию, - продолжает газета. - Так называемая "сделка" - ее контуры сейчас проясняются, но до завершения еще далеко - совершенно не удовлетворит эти претензии. Трамп потерпел бы жалкое поражение как "торговец". Предложение увеличить военное присутствие Соединенных Штатов в Гренландии и укрепить силы НАТО в Арктике, существовало и до этого".

В общем, европейцам следует готовиться к худшему.

"Мы предупреждены: речь Трампа (в Давосе. - "МК"), изобилующая злобой по отношению к европейскому континенту, ложью и самовосхвалением, была в целом объявлением войны, - пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung. - Трансатлантическое партнерство серьезно подорвано. Доверие утрачено. Трамп предается безудержному самолюбованию, заменяя в империалистическом стиле международное право законом джунглей. Никому больше не следует питать иллюзий. Германия и Европа должны готовиться к окончательному разрыву с Трампом". "Наша американская мечта мертва, - вторит берлинская die Welt. - Дональд Трамп убил ее. Европа вздохнула с облегчением, когда Трамп отозвал свою угрозу ввести пошлины в связи с конфликтом в Гренландии. Но ущерб уже нанесен, доверие к США разрушено навсегда. На кризисном саммите ЕС рассматривается меры, которые направлены обычно против враждебных государств".

За почти 77 лет своего существования НАТО пережило множество кризисов, напоминает Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт-на-Майне).

"Однако нынешний кризис гораздо глубже, - уверен обозреватель газеты. - Это самый серьезный шок в истории альянса... НАТО может отразить нападение извне, но не изнутри. Европейцам придётся стать более независимыми, причем гораздо быстрее и основательнее, чем считалось ранее. Они недооценили один важнейший момент: тот, кто зависит от других в вопросе безопасности, рискует ее не получить".

Ну а то, как может выглядеть первый шаг к независимости от Америки для Германии, наглядно представило в своем материале издание Bild (Берлин). "Верните наше золото, с Трампом оно в опасности", - бьет тревогу самая популярная газета Федеративной Республики. Речь, поясним, идет о золотом резерве Германии, являющемся по величине вторым в мире (после американского). Общий его размер составляет 3350 тонн, 1236 из которых хранятся за океаном - в хранилищах Федеральной резервной системы США.

В Германии призвали Трампа остановиться

"Эксперты и политики бьют тревогу, - предупреждает газета. - Учитывая непредсказуемую политику Дональда Трампа, безопасность 1236 тонн золота, хранящихся в Нью-Йорке, может оказаться под угрозой. Следует ли Германии репатриировать свои золотые резервы для повышения стратегической независимости?"

Впрочем, вопросительный знак тут, пожалуй, лишний: для общественного мнения Германии это уже риторический вопрос.