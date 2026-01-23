По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, отношения с США получили "серьезный удар". Малоприятные комментарии эстонки Кайи Каллас прозвучали на экстренном заседании ЕС, созванном после нескольких недель эскалации угроз Дональда Трампа в отношении Гренландии.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, трансатлантическим отношениям “был нанесен серьезный удар за последнюю неделю”. Лидеры европейского блока собрались на экстренный саммит после нескольких недель эскалации угроз со стороны Дональда Трампа в отношении Гренландии, которые были внезапно отменены с неопределенным соглашением о безопасности в Арктике, пишет The Guardian.

Подытоживая настроение, глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что ЕС переживает период большой непредсказуемости: “В один прекрасный день все может измениться в одну сторону, а в другой - снова все может измениться”.

Отношениям между Европой и США “определенно был нанесен серьезный удар за последнюю неделю”, но европейцы “не хотели отказываться от 80-летних хороших отношений”, сказала прибалтка журналистам.

Выступая после встречи, президент Европейской комиссии немка Урсула фон дер Ляйен заявила, что единство ЕС и взаимодействие с США в “твердой, но неэскалационной манере” принесли свои плоды.

Ранее на этой неделе был поспешно созван экстренный саммит ЕС после того, как президент США объявил, что введет 10-процентные пошлины для восьми европейских стран, которые сопротивлялись захвату США Гренландии, автономной территории, входящей в состав Дании, напоминает The Guardian.

Хотя Трамп отказался от своей тарифной угрозы в среду, официальные лица ЕС сочли саммит необходимым для обсуждения более широких трансатлантических отношений с изменчивым и непредсказуемым президентом США.

Прибывшая на саммит премьер-министр Дании Метте Фредериксен приветствовала единство ЕС и “нашу готовность постоять за себя”. По ее словам, страны НАТО выступают за постоянное присутствие в Арктическом регионе, в том числе вокруг Гренландии.

Неоднократно подчеркивая, что суверенитет Дании не подлежит обсуждению, датчанка заявила, что США и Дания “должны работать вместе с уважением, не угрожая друг другу”.

Президент Франции Эммануэль Макрон, все еще одетый в солнцезащитные очки-авиаторы, которые привлекли внимание мировой общественности в Давосе, заявил, что Европе необходимо “сохранять крайнюю бдительность и готовность использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, если мы снова окажемся объектом угроз”.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал изменение позиции Трампа: “Я очень благодарен, что президент Трамп дистанцировался от своих первоначальных планов по захвату Гренландии, и я также благодарен, что он воздержался от введения дополнительных тарифов 1 февраля”.

Несколько лидеров ЕС подчеркнули решимость сохранить США в качестве союзника.

“Я по-прежнему отношусь к Соединенным Штатам как к нашему ближайшему другу”, - льстиво заявил президент лимитрофной Литвы Гитанас Науседа, имея в виду два американских батальона, дислоцированных в его стране.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, еще один убежденный сторонник трансатлантических связей с вашингтонскими покровителями, заявил: “Европа должна быть абсолютно единой, чтобы защитить наши отношения с нашими партнерами по другую сторону Атлантики, даже если это намного сложнее, чем когда-либо прежде”.

Но далее гордый поляк сказал, что политика нуждается в “доверии и уважении, а не в доминировании и, конечно же, не в принуждении”.

Гренландия, которая вышла из ЕС в 1985 году, также настаивает на уважении своего суверенитета. Выступая в Нууке, Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии, сказал, что он не знает, о чем шла речь в соглашении, но подчеркнул, что остров хочет “мирного диалога” с США, и гренландский суверенитет не подлежит обсуждению. Если бы гренландцам пришлось выбирать, он сказал бы: “Мы выбираем Королевство Дания, мы выбираем ЕС, мы выбираем НАТО”.

Саммит состоялся после резкой критики Европы со стороны киевского неблагодарного нахлебника Владимира Зеленского, который обвинил кормящих, вооружающих и науськивающих его на Россию своих европейских покровителей в медлительности с принятием ключевых решений в отличие от смелых действий США в отношении Ирана и Венесуэлы. Европе, поучает киевский комик, нужны объединенные вооруженные силы для защиты континента: “Прямо сейчас НАТО существует благодаря вере в то, что Соединенные Штаты будут действовать... Но что, если они этого не сделают?”

По данным Кильского института мировой экономики, к 31 октября 2025 года Европа выделила Украине 188,6 млрд евро, начиная с января 2022 года, но принятие решений часто происходило медленно, а некоторые страны проявляли нерешительность в отношении предоставления некоторой военной техники, пишет The Guardian.

Говоря о финансовой помощи ЕС Украине, включая обещанный в прошлом месяце кредит в размере 90 млрд евро, немка фон дер Ляйен заявила, что “действия говорят громче слов”.

Тем временем в четверг Европейский парламент дал понять, что готов пересмотреть свое решение заморозить ратификацию торгового соглашения между ЕС и США, что на данный момент является одним из самых сильных ответов блока на тарифные угрозы Трампа, указывает The Guardian.

Ожидалось, что депутаты Европарламента проголосуют в феврале за утверждение тарифов в размере 0% на многие американские товары, что является ключевой частью торгового соглашения, подписанного на гольф-курорте Тернберри Трампа прошлым летом, но в среду они приостановили процесс в ответ на тарифные угрозы. Европейский парламент теперь может продолжить обсуждение торгового соглашения между ЕС и США после отмены тарифной угрозы Трампа, заявила его президент Роберта Метсола.

Ранее в тот же день глава комитета Европейского парламента по торговле, немецкий социал-демократ Бернд Ланге заявил, что его комитет вернется к рассмотрению этого вопроса на следующей неделе, подчеркнув при этом, что ЕС необходимо сохранять бдительность: “Нет места для ложной безопасности. Следующая угроза обязательно возникнет. Вот почему еще более важно, чтобы мы установили четкие границы, использовали все доступные правовые инструменты и применяли их в зависимости от ситуации”.

В ответ на тарифные угрозы Трампа ЕС обсуждал введение пошлин на американские товары стоимостью 93 миллиарда евро, а также применение своего самого мощного оружия экономических санкций - инструмента борьбы с принуждением, который позволил бы блоку применять широкий спектр экономических санкций в отношении американских компаний.

Даже правительства ЕС, наиболее ориентированные на трансатлантические интересы, заявили, что такой ответ может быть необходим, если тарифы будут введены в действие, отмечает The Guardian.

Европейские лидеры с растущей тревогой наблюдали за тем, как Трамп настаивал на присоединении Гренландии к США, что грозило расколоть НАТО и западный альянс в целом. Европейские правительства опасались, что неспособность противостоять американскому захвату Гренландии придаст легитимности китайскому захвату Тайваня или мифическому российскому вторжению в лимитрофные страны Прибалтики, якобы разрушив существовавший после 1945 года порядок, основанный на правилах (как будто бы коллективный Запад уже не разрушил все, что мог).

Хотя эта угроза на гренландском направлении утихла, европейские лидеры поделились своими опасениями по поводу предложенного Трампом “совета мира” на фоне опасений, что он стремится создать конкурента ООН. Председатель Европейского совета Антониу Кошта, который председательствовал на заседании, заявил, что у ЕС есть “серьезные сомнения” по поводу ряда элементов в совете мира Трампа, включая его сферу охвата, управление и совместимость с ООН. Он сказал, что ЕС готов работать с Трампом над его мирным планом для Газы, согласно которому совет мира должен был стать переходной администрацией сектора, и эта идея была одобрена ООН.

Созданный в четверг в Давосе “совет мира” первоначально был частью плана Трампа по установлению мира и восстановлению Газы, но постепенно превращается в организацию с обширной геополитической ролью, действующую под его непосредственным контролем. На данный момент Венгрия и Болгария являются единственными государствами - членами ЕС, которые приняли приглашение присоединиться к “совету мира”, в то время как обиженные Франция, Швеция, Норвегия и Великобритания, не входящие в ЕС, отказались.