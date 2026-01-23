Подведены итоги ночных переговоров в Кремле и назван следующий шаг

Поздним вечером 22 января в Кремле прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с американской делегацией. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что разговор получился конструктивным и предельно откровенным.

По словам Ушакова, встреча была завязана на обмен информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими столицами. Отдельный акцент сделали на том, чтобы совместно определить параметры дальнейших действий. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер передали свои впечатления от мероприятий в Давосе, в том числе от переговоров американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле также зафиксировали позицию о том, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно. Ушаков заявил, что Москва подчеркивает заинтересованность в политико-дипломатическом варианте, однако до появления конкретных договоренностей Россия намерена продолжать добиваться целей специальной военной операции военными методами, указывая на стратегическую инициативу российских войск.

Отдельным блоком в разговоре прозвучала тема дальнейших переговоров. Ушаков подтвердил, что российская делегация направляется на трехсторонние встречи с представителями США и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах. По его данным, группу возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, также в состав войдут представители руководства Минобороны. Делегация получила от президента конкретные инструкции и в ближайшее время вылетает в Абу-Даби, пишет РБК.

Параллельно в Объединенных Арабских Эмиратах должна собраться двусторонняя рабочая группа по экономическим вопросам. Ее руководителями названы спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и Уиткофф. На этом треке, по информации Ушакова, продолжат обсуждать возможное использование замороженных в США российских активов для выплаты членского взноса в размере 1 млрд долларов в «Совет мира», а также для восстановления пострадавших в ходе боевых действий территорий после завершения конфликта.

Кроме украинской повестки, стороны в концептуальном плане затронули дальнейшее развитие российско-американских отношений. Ушаков отметил, что американские представители уже формируют планы, которые могут быть реализованы после урегулирования украинского конфликта.

Переговоры в Кремле продолжались более трех с половиной часов. От российской стороны участвовали Ушаков и Дмитриев, от США — Уиткофф, Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Дмитриев охарактеризовал встречу как важную. Уиткофф, по озвученным данным, приехал в Москву уже в седьмой раз, Кушнер — во второй, а Грюнбаум впервые участвовал в переговорах с российским президентом.