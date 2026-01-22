Сага о Гренландии: сделка Трампа по "куску льда" встряхнула Европу. Что дальше?

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Давосе согласовали основу будущего соглашения по Гренландии и почти одновременно сняли с повестки дня угрозу введения американских пошлин против ряда европейских стран. Эти решения, объявленные американским лидером в связке, стали главным политическим итогом дня Всемирного экономического форума.

О договоренностях с Рютте Трамп сообщил в своих социальных сетях, подчеркнув, что речь идет не только о Гренландии, но и обо всем Арктическом регионе. По его словам, будущее соглашение "станет большим плюсом для США и всех стран НАТО". В том же посте американский лидер объявил об отказе от введения с 1 февраля десятипроцентных пошлин против Дании, Нидерландов, Германии, Франции, Британии и ряда других государств, поддержавших Копенгаген в споре вокруг острова.

Трамп, впрочем, не скрывал, что считает вопрос Гренландии принципиальным. Выступая в Давосе и затем отвечая на вопросы прессы, он вновь заявил, что США "нужен этот кусок льда ради безопасности мира", добавив, что не намерен применять силу, но хочет "немедленно начать переговоры". Позже в интервью CNBC президент США пошел еще дальше, отметив, что будущая договоренность будет носить "вечный" характер.

"У нас есть концепция сделки. Она будет очень хорошей для Соединенных Штатов и для них. Она будет вечной", - подчеркнул Трамп.

Как выяснила британская газета The Telegraph, за громкими формулировками стоит достаточно конкретная архитектура соглашения. Сделка по Гренландии не предполагает формальной продажи или передачи острова США. Речь идет о предоставлении Вашингтону фактического контроля над отдельными участками острова, которые будут объявлены суверенными территориями американских военных баз. Модель, как утверждают источники издания, во многом повторяет соглашения между Британией и Кипром, где британские базы считаются территорией Соединенного Королевства.

Согласно этим планам, США смогут без согласования с Данией проводить военные операции, вести разведывательную деятельность, строить инфраструктуру и участвовать в проектах по разработке месторождений редкоземельных металлов. В отдельный пункт выделено размещение элементов перспективной американской системы ПРО "Золотой купол" на территории Гренландии. Газета подтвердила, что рамочное соглашение было согласовано лично Трампом и Рютте, чтобы одновременно снять опасения Копенгагена по поводу потенциальной аннексии острова и удовлетворить стратегические требования Вашингтона.

Американский портал Axios уточнил, что ключевым элементом будущей сделки станет обновление "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года между США и Данией. Новый документ расширит понятие "зон обороны", усилит роль НАТО в Арктике и закрепит дополнительные механизмы противодействия "внешнему влиянию прежде всего со стороны России и Китая". Такая схема позволит США "навсегда достичь всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами". Сам Трамп "очень надеется" на успешное заключение соглашения.

В Европе на заявление главы Белого дома о "рамках будущего соглашения" по Гренландии отреагировали неоднозначно. По данным Politico, в Брюсселе происходящее расценивают как тревожный сигнал. Европейские дипломаты говорят об утрате доверия к США и называют ситуацию вокруг Гренландии "самым глубоким разрывом трансатлантических отношений за десятилетия".

Наиболее жестко высказались в Париже, Лондоне и Копенгагене. Президент Франции Эмманюэль Макрон, по сведениям европейских СМИ, считает недопустимым обсуждение вопросов суверенитета "за спиной Европы" и опасается создания прецедента, при котором территориальные и ресурсные вопросы решаются силой политического влияния. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил в Палате общин, что Лондон "не уступит свои принципы и ценности будущему Гренландии под угрозой пошлин".

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен прямо указал, что амбиции США в отношении Гренландии "не могут быть удовлетворены", подчеркнув, что Копенгаген не будет участвовать в переговорах, предполагающих отказ от фундаментальных принципов. При этом датский министр назвал "позитивным сигналом" решение Вашингтона отказаться от применения силы и в ироничной форме выразил надежду, что диалог теперь будет вестись "по нормальным дипломатическим каналам, а не через социальные сети".

Швеция и Финляндия, приветствуя отказ Трампа от тарифного давления, отметили, что вопросы Арктики должны решаться исключительно в рамках международного права и с участием всех заинтересованных сторон. Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард обратила внимание на то, что деэскалация "не может быть платой за молчаливое согласие с пересмотром баланса влияния".

В то же время часть европейских лидеров фактически поддержала Трампа. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони положительно оценила отказ от введения пошлин. Премьер Нидерландов Дик Схоф прямо назвал это "шагом к деэскалации", подчеркнув важность сотрудничества США, Европы и Канады в рамках НАТО, особенно в Арктике. Генсек альянса Марк Рютте решил сохранить интригу, уклонившись от прямого ответа на вопрос, останется ли Гренландия частью Датского королевства, добавив, что "впереди еще много работы". Сдержанную оценку дал и канцлер Германии Фридрих Мерц, заявив, что диалог с США предпочтительнее "языка ультиматумов" и что безопасность Арктики должна рассматриваться как коллективная ответственность альянса.

На этом фоне в Брюсселе собирается экстренный саммит ЕС, посвященный отношениям с США и ситуации вокруг Гренландии. Снятие тарифной угрозы позволило закрыть лишь один пункт повестки, тогда как сам подход Вашингтона к безопасности Арктики и роли НАТО остается предметом серьезных разногласий. На встрече лидеры стран ЕС намерены выработать общую линию, желая сохранить трансатлантическое партнерство и опасаясь, что "вечная сделка" Трампа может навсегда изменить баланс сил.