Совет мира: что представляет из себя новая инициатива Трампа

Совет мира – новая инициатива президента США Дональда Трампа. Новая настолько, что пока до конца многими не понимаемая. Запутаться действительно есть в чём. Изначальная цель совета, куда приглашены десятки мировых лидеров, звучала однозначно – наблюдение за восстановлением разрушенного действиями Израиля сектора Газа.

Однако очень быстро одна цель стала расширяться и перестала ограничиваться исключительно ближневосточным кризисом. Многие западные наблюдатели и союзники Штатов были обеспокоены заявлением Трампа о том, что его совет «может заменить» ООН. Попробуем разобраться в этом запутанном вопросе.

Инициатива с нуля

Дональд Трамп, несмотря на свежесть своей идеи, уже успел пригласить в создаваемый с нуля Совет мира десятки стран. И некоторые уже даже согласились. Эта, скажем для простоты, организация стремится разрешать глобальные конфликты, однако обрисованные полномочия Совета встревожили нескольких союзников США, как и комментарий американского лидера о том, что он «может заменить» Организацию Объединенных Наций.

Совет, бессрочно возглавляемый Трампом, изначально задумывался как ограниченный орган, которому поручено наблюдать за восстановлением сектора Газа, разрушенного двухлетней войной с Израилем. Но с тех пор эта цель расширилась и стала охватывать конфликты по всему миру, а в проекте устава, который был разослан вместе с приглашениями присоединиться к организации, Газа даже не упоминается.

Приглашены многие, включая Россию, Беларусь, страны Европы, государства Персидского залива, страны СНГ и даже Папа Римский.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, около 35 из 50 приглашённых стран, как ожидается, примут участие в церемонии подписания в четверг в кулуарах Всемирного экономического форума на швейцарском курорте Давос.

Отход от первоначальной цели

Первоначально Трамп объявил о создании Совета мира в рамках второго этапа плана прекращения огня в Газе из 20 пунктов, разработанного при посредничестве США ещё в сентябре.

Совбез ООН поддержал этот план двумя месяцами позднее, в ноябре, придав ему международную легитимность и предоставив Совету мандат на наблюдение за демилитаризацией и восстановлением Газы.

Но все инициативы Трампа всегда неоднозначны. Нужно копать глубже. В проекте устава, полученном CNN, Совет мира описывается как «международная организация», содействующая стабильности, миру и управлению «в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой их возникновения».

Согласно уставу организации (а это уже, получается, документ, который будет обязателен к исполнению), Трамп будет бессрочно исполнять обязанности председателя правления, возможно, продолжая занимать этот пост и после окончания его второго президентского срока. Учитывая возраст американского лидера, любопытно, к кому перейдёт эта должность в случае смерти Трампа. Но это совсем вопрос на перспективу.

Совет мира будет главенствовать над «учредительным исполнительным советом», в который войдут зять Трампа Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Кто уже принял приглашение

Пока список согласившихся выглядит так: Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Катар, Бахрейн, Пакистан, Турция, Венгрия, Марокко, непризнанное Косово, Аргентина и Парагвай. К ним также можно добавить центральноазиатские государства (Казахстан и Узбекистан), а также страны Юго-Восточной Азии (Индонезия и Вьетнам).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также от участия в Совете не отказывался, хотя и был возмущён участием в нём турецких и катарских чиновников.

Армения и Азербайджан, подписавшие в прошлом году при посредничестве США мирное соглашение, которое предоставило США эксклюзивный доступ к важнейшему транзитному коридору в регионе (Зангезурскому), также согласились войти в состав Совета.

Также к участию в деятельности Совета согласился и президент Беларуси Александр Лукашенко.

К слову, президент России Владимир Путин предложил такую схему: «Мы могли бы направить в Совет мира 1 миллиард долларов из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов».

Однако Россия пока окончательно своего согласия не давала. По словам Путина, Москва сможет дать ответ только после того, как поступившие документы будут изучены российским внешнеполитическим ведомством, а также будут проведены консультации по этому вопросу со стратегическими партнёрами.

Кто отказался

Входить в состав Совета мира отказались Франция и Норвегия, частично сославшись на вопросы о том, как Совет мира будет работать совместно с ООН.

Китай подтвердил, что он был приглашён, но не сказал, присоединится ли он к Совету. Представитель министерства иностранных дел Китая в среду заявил, что КНР «сохранит твёрдую приверженность защите международной системы, ядром которой является ООН».

Украинский неадекват Зеленский отказался входить в Совет, ссылаясь на то, что ему трудно представить себя вместе с Россией в любом совете. Как и с Белоруссией.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в связи с присоединением могут возникнуть конституционные проблемы, и она не будет присутствовать на церемонии подписания. А министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти заявила, что «внимательно рассмотрит приглашение».

Много противоречий

Совет мира Трампа оказался в центре противоречий. Дипломаты, официальные лица и мировые лидеры выразили серьёзную обеспокоенность расширением полномочий совета, бессрочным пребыванием Трампа на посту председателя и потенциальным ущербом, который это может нанести работе ООН.

Государства-члены будут избираться на трёхлетний срок, после чего они должны заплатить 1 миллиард долларов за постоянное место в организации. По словам американского чиновника, собранные средства пойдут на восстановление Газы, но этот шаг подвергся критике как чреватый коррупцией.

Комментарии Трампа о том, что совет «может заменить» ООН, усилили опасения, что он может стать для него средством вытеснения органа, созданного 80 лет назад для поддержания мира во всем мире.

В уставе совета упоминаются «учреждения, которые слишком часто терпели неудачу», без прямого упоминания ООН (организации, которую Трамп, как мы все помним, неоднократно критиковал).

В том, что трамповский Совет сможет заменить ООН сомневается представитель организации по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер. Он самонадеянно заявил: «Мне и моим коллегам ясно, что Организация Объединенных Наций никуда не денется». Может, оно и ясно, но ещё не точно.