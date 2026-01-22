Лидер Израиля собрался присоединиться к «совету мира» Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что он согласился присоединиться к поддерживаемому США “совету мира”, предложенному Дональдом Трампом, несмотря на то, что его ведомство ранее раскритиковало состав исполнительного комитета этого органа.

Этот орган, возглавляемый президентом США, первоначально был представлен как ограниченный форум мировых лидеров, которым поручено следить за прекращением огня в Газе, напоминает The Guardian. Однако в последнее время инициатива, похоже, вышла далеко за рамки этой компетенции, и сторонники Трампа направили приглашения десяткам стран и предположили, что Совет может превратиться в механизм посредничества в урегулировании конфликтов далеко за пределами Ближнего Востока.

Дипломаты предупредили, что совет может нанести ущерб работе ООН, пишет The Guardian.

Когда во вторник репортер спросил его, должен ли совет заменить ООН, Трамп сказал: “Это возможно”.

Американский президент подчеркнул, что Организация Объединенных Наций “не очень-то помогала” и “никогда не реализовывала свой потенциал”, но также отметил, что ООН должна продолжать свою работу, “потому что потенциал у нее очень велик”.

Офис Нетаньяху ранее возражал против состава исполнительного комитета совета директоров, в который входит Турция, региональный соперник Израиля. В кратком заявлении говорилось, что комитет был сформирован без согласования с израильским правительством и “противоречит его политике”.

Крайне правые члены правящей коалиции Израиля в воскресенье отвергли поддерживаемый США план послевоенного управления в Газе, раскритиковав Нетаньяху за неспособность аннексировать палестинскую территорию и создать там новые израильские поселения.

Однако в воскресенье администрация Нетаньяху объявила, что он принял приглашение президента США, указывает The Guardian.

Страны, которые уже согласились принять участие, включают Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Вьетнам, Беларусь, Венгрию, Казахстан и Аргентину. Другие, в том числе Великобритания, Россия и исполнительный орган ЕС, подтвердили, что получили приглашения, но пока не ответили.

Кардинал Пьетро Паролин, высокопоставленный дипломатический представитель Ватикана, в среду сообщил, что папа Лев XIV также получил приглашение.

“Я полагаю, что это будет нечто такое, что потребует некоторого времени на обдумывание, прежде чем дать ответ”, - сказал он журналистам.

В заявлении канцелярии премьер-министра Норвегии говорится, что Норвегия не присоединится к совету директоров, поскольку это предложение “поднимает ряд вопросов, которые требуют дальнейшего диалога с Соединенными Штатами [...] Поэтому Норвегия не присоединится к предлагаемым договоренностям”.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, проект устава “совета”, разосланный администрацией США примерно в 60 стран, призывает членов организации внести 1 миллиард долларов наличными, если они хотят, чтобы их членство продлилось более трех лет.

“Каждое государство-член принимается на срок не более трех лет с момента вступления в силу настоящей хартии, который может быть продлен председателем”, - говорится в документе, впервые опубликованном Bloomberg News. “Трехлетний срок членства не распространяется на государства-члены, которые вносят более 1 000 000 000 долларов наличными в совет мира в течение первого года после вступления устава в силу”.

Дипломаты предупредили, что предлагаемый “совет мира”, по-видимому, нацелен на существующие международные институты, включая ООН. В уставе говорится, что комитет должен иметь “мужество отойти от подходов и институтов, которые слишком часто оказывались неэффективными”.

Трамп долгое время был ярым критиком ООН и ранее в этом месяце объявил, что США выйдут из 66 международных организаций и договоров, около половины из которых связаны с системой ООН, отмечает The Guardian.

Согласно проекту устава, членство в совете будет ограничено государствами, приглашенными председателем. Председателю также будут предоставлены широкие полномочия, включая право отстранять государства–члены от должности при условии наложения советом вето в две трети голосов и назначения преемника в случае собственного ухода.