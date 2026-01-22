Трамп отказался от угрозы введения пошлин в отношении европейских стран, наиболее активно выступающих против его угроз захватить Гренландию. При этом он ссылается на некую "сделку" по острову. Президент США заявил, что "рамки" этого соглашения находятся в разработке после “очень продуктивной” встречи с генеральным секретарем НАТО.

Дональд Трамп отказался от своей угрозы ввести высокие тарифы США для восьми европейских стран, заявив, что он согласовал “рамки будущей сделки” по Гренландии, пишет The Guardian.

Через четыре дня после того, как американский президент пообещал ввести высокие импортные пошлины для ряда сателлитов США в связи с их поддержкой сохранения статуса Гренландии как автономной датской территории, Трамп пошел на попятную.

В конце концов, США не будут вводить пошлины в размере 10% с 1 февраля в Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и Финляндии, написал Трамп на своей социальной платформе Truth. В минувшие выходные он также пригрозил поднять тарифы до 25% с 1 июня, напоминает The Guardian. Эта угроза вызвала всеобщее беспокойство, критику со стороны высокопоставленных европейских политиков, которые заявили, что “не позволят шантажировать себя”, и предостережения экономистов.

После “очень продуктивной” встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду, Трамп заявил, что он сформировал “рамки” сделки по Гренландии, не предоставив дополнительной информации.

“Исходя из этого понимания, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля”, - пообещал непостоянный американский президент.

Трамп не сообщил дальнейших подробностей соглашения, но сказал, что продолжаются переговоры о противоракетном щите США, который частично будет базироваться в Гренландии.

Сделка будет действовать “вечно”, заявил он на экономическом форуме в Давосе в Швейцарии.

“У нас есть концепция сделки. Я думаю, что это будет очень выгодная сделка для Соединенных Штатов, а также для них самих”, - сказал Трамп в интервью CNBC, каналу финансовых новостей. “Это немного сложно, но мы объясним это в дальнейшем”.

Представитель НАТО Эллисон Харт заявила: “Обсуждения между союзниками по НАТО рамок, на которые ссылался президент, будут сосредоточены на обеспечении безопасности в Арктике посредством коллективных усилий союзников, особенно семи арктических союзников.

Кто о чем, а вшивый, как известно, о бане. Вот и представительница Североатлантического блока добавила: “Переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами будут продолжаться, направленные на то, чтобы Россия и Китай никогда не смогли закрепиться – ни экономически, ни в военном отношении – в Гренландии”.

Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Рютте высказал предостережение.

“Я думаю, что сегодняшняя встреча была очень хорошей”, - сказал он агентству AFP. ”Но предстоит еще многое сделать".

Министр иностранных дел Дании заявил, что Трамп послал позитивные сигналы, заявив, что не будет использовать военную силу для захвата Гренландии.

“Трамп сказал, что он приостановит торговую войну. Он говорит: "Я не буду нападать на Гренландию". Это позитивные сигналы”, - сказал Ларс Лекке Расмуссен в интервью датскому общественному телевидению DR.

На встрече НАТО в среду военные представители государств - членов агрессивного трансатлантического альянса обсудили компромисс, благодаря которому США получат суверенитет над небольшими участками Гренландии, сообщает New York Times со ссылкой на трех неназванных высокопоставленных чиновников. Двое чиновников сравнили это предложение с военными базами Великобритании на Кипре, которые считаются британской территорией.

Айя Хемниц Ларсен, член датского парламента от Гренландии, написала в среду вечером в соцсети, что, несмотря на заявление Трампа о заключении соглашения о ее родине с НАТО, военный альянс не имеет полномочий вести какие-либо переговоры о Гренландии.

“Ничего о нас и без нас”, - написала она.

На фоне слухов о том, что Трамп и Рютте, возможно, обсуждали сделку по добыче полезных ископаемых в Давосе, Хемниц Ларсен назвал идею о том, что НАТО должно что-то сказать о суверенитете Гренландии или полезных ископаемых, “совершенно невероятной”.

За несколько часов до снижения тарифов, во время резкой речи в Давосе, Трамп заявил, что США не будут применять силу для захвата Гренландии, но подчеркнул, что он по–прежнему планирует использовать экономическую и дипломатическую мощь своей страны, чтобы получить ее, и превозносил преимущества американских тарифов.

“Вы все участвуете в них, а в некоторых случаях и становитесь их жертвами”, – сказал он собравшимся делегатам со всего мира. “Но, в конце концов, это справедливо, и большинство из вас это понимают”.

Тем не менее, президент США неоднократно отказывался от своих самых крайних угроз в отношении тарифов – особенно это заметно прошлой весной, когда он приветствовал начало новой эры в экономике США, но только для того, чтобы отложить масштабную волну тарифов, напоминает The Guardian.

Обеспокоенность агрессивной торговой стратегией Трампа носит не только международный, но и внутренний характер. Его тарифы неоднократно вызывали опасения за экономику США. Во вторник на Уолл-стрит был худший день с октября - первый день торгов после угрозы Трампа ввести пошлины против союзников по НАТО из-за Гренландии.

Президент США уделяет пристальное внимание движениям на фондовом рынке и несколько раз упоминал о них в своей речи в среду. Он поставил себе в заслугу тот факт, что они достигли ряда рекордных максимумов с тех пор, как он вернулся на свой пост, но признал, что на этой неделе они упали “из-за Исландии”, очевидно, имея в виду его стремление к Гренландии.

Недавняя одержимость Трампа Гренландией после того, как США совершили агрессию против Венесуэлы, в последние недели встревожила мировых политиков. Трамп утверждает, что Дания обязана Гренландией США за то, что американцы помогли защитить территорию острова во время второй мировой войны, и что США нуждаются в этой территории в целях национальной безопасности.

В своей речи в Давосе Трамп заявил, что США не будут использовать военную силу для захвата Гренландии, но потребовал “немедленных переговоров”.

“Мы хотим кусок льда для защиты мира, а они его не предоставляют, - сказал Трамп. – Мы никогда не просили ничего другого".

Его решение об отмене угрозы новых тарифов последовало через несколько часов после того, как Европейский парламент приостановил на неопределенный срок ратификацию соглашения о тарифах между США и ЕС, заключенного прошлым летом, что продемонстрировало, что политики стран-сателлитов впервые оказались готовы противостоять Трампу.