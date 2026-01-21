Киевский режим, похоже, не собирается прекращать инфраструктурную войну. Поздно вечером, 20 января, противник нанес массированный комбинированный удар по югу, а также приграничным территориям России. В результате удара серьезно пострадал многоквартирный дом в посёлке Новая Адыгея Краснодарского края. В результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы Грайворонского округа Белгородской области по безопасности Тимофей Тайлоков.

Жителям Киева местные власти рекомендуют временно покинуть столицу Украины, так как попытка ВСУ показать зубы может обернуться для противника беспрецедентными последствиями. В частности, военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» допустил, что в случае эскалации конфликта на Украину может прилететь «Орешник» в своем «классическом исполнении».

Напомним, в ночь на 21 января, противник нанес массированный удар по югу России. В Краснодарском крае после атаки украинского дрона разрушены не менее 25 квартир в многоэтажном доме. Поврежденными оказались шесть этажей, 25 машин. Сообщается, что, в результате атаки пострадали, девять человека, среди которых ребенок. В эту же ночь сирены также прозвучал в районах Анапы, Сочи, Геленджика и Новороссийска. В сочинском аэропорту вводились ограничения.

Российский военкор назвал две цели удара ВСУ по Адыгее

Кроме того, стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков. Он выехал на место прилета дрона ВСУ, чтобы оценить последствия атаки в селе Головчино. В этот момент ещё один дрон ВСУ повторно атаковал парковку, где в тот момент находился Тайлоков.

Украинские ресурсы начали делать неутешительные прогнозы, допуская, что уже в ближайшее время «будет ответка», и украинцы еще долго будут сидеть без света, воды и отопления. Жителям Киева вообще рекомендовали покинуть столицу и переждать наш ответ в более безопасном месте.

Военный эксперт Алексей Рамм, в частности, отметил, что «российское командование готовится к чему-то более существенному». Цель наших нынешних ударов – не добиться определенных результатов, которые могут повлиять на ситуацию на поле боя, а в целом достигнуть некого качественного изменения оперативно-стратегической и даже стратегической обстановки в зоне СВО.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что масштабные повреждения в поселке Новая Адыгея – результат удара дронами ВСУ:

- Атаковали беспилотники. Дальние беспилотники ВСУ сейчас несут десятки килограммов взрывчатых веществ. Скорее всего, они пробираются через акваторию Чёрного моря.

- А могли ВСУ ударить ракетами «Нептун» или «Фламинго»?

- «Нептун» не долетит. У этой ракеты дальность порядка 300 километров. Ракета «Фламинго» - ракета медленная и вполне сбиваемая. И, судя по тому, что я увидел, это не «Фламинго». А вот по приграничным территориям противник начал наносить комбинированные удары, применяя ракеты «Хаймарс» и «Нептун». Здесь они бьют, прежде всего, по энергетике.

- Как нам отвечать?

- Нам надо просто продолжать бить. Бить превентивно, а не в ответ на экстремистские действия врага. Недавно мы грохнули базу беспилотников в районе Сумской области. И таких новостей стало больше, что не может не радовать.

Сейчас у нас массово готовят операторов дронов в войска беспилотных систем и я думаю, что в течение месяца-двух ситуация будет кардинальная улучшена. Наши беспилотники должны бороться с беспилотниками врага, особенно с сельскохозяйственными дронами «Баба Яга», которые терроризируют наши приграничные территории. Они на самом деле несут большую боевую часть и могут нанести значительный ущерб.

- Наши удары по энергообъектам противника смогут парализовать производство тех же дронов, которыми обстреливают наши территории?

- Конечно. Но энергетику противника надо выносить подчистую. По хорошему - надо выводить из оборота три атомные станции, разрушать трансформаторы распределения, что ВСУ и сделали, кстати, на Запорожской АЭС. Мы пока эти атомные станции не трогаем, а бьем избирательно, хотя вот американцы просто лупят и всё...

- Может дойти до того, что и мы перестанем подходить избирательно к целям?

- Вообще, ощущение недосказанности от наших ответов присутствует... Но будем мы зачищать окончательно энергетику противника или нет - говорить сложно, потому что сейчас идут переговорные процессы и до чего, в конечном счете, договорятся, пока неизвестно.

- Судя по реакции украинских соцсетей, противник после вчерашней своей атаки находится в ожидании нашего ответа. Украинцам даже рекомендуют уехать из страны на несколько недель. Чего боятся?

- Ответным ударом может стать «Орешник» в боевом снаряжении. Хоть и начались дискуссии, мол, этого не случится, потому что у нас такого нет. Но давайте не будем забывать, что «Орешник» изначально предназначен для того, чтобы нести ядерные боеголовки...

Вполне вероятно, что боятся его. Сейчас надо внимательно следить за тем, чем закончится Всемирный экономический форум в Давосе… Вообще, мы находимся на пороге очень интересных событий. Но в любом случае вопрос обстрелов наших территорий, несомненно, надо решать, причём по всей линии боевого соприкосновения.

Не исключаю, что придется переходить в наступление по всей границе, в том числе и в Черниговской области. Но если заходить, то, по-хорошему, противника надо отбрасывать на 100 километров вглубь, до Днепра. В любом случае надо действовать пока продолжается зима, потому что наступать по весне будет очень проблематично.