Что известно об обострении конфликта между Зеленским и Кличко

Мэр Киева раскритиковал закон Владимира Зеленского о местной власти. Виталий Кличко назвал этот документ прекрасным в кавычках и напомнил, что по его нормам мэр не может вынести районным властям даже выговор. Ранее между Зеленским и Кличко произошла заочная публичная перепалка на фоне блэкаута в столице Украины. Глава киевского режима обвинил власти города в том, что на фоне других регионов они сделали «значительно меньше», и заявил, что в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». Кличко в ответ пожаловался на «сплошной хейт» и подчеркнул, что за последние четыре года у него ни разу не было личной встречи с Зеленским.

Как полагают эксперты, смысл обострения конфликта между Зеленским и мэром Киева может заключаться в том, что глава киевского режима хочет найти повод избавиться от политического конкурента.

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал подписанный Владимиром Зеленским закон о местной власти. Он посетовал, что из-за этого документа глава города не может нормально взаимодействовать с районными властями.«»

«Мэр города по «прекрасному» закону не может даже выговор вынести главе района», — написал Кличко в своём Telegram-канале.

Ранее между Зеленским и Кличко произошла заочная публичная перепалка на фоне блэкаута в столице Украины. Глава киевского режима обвинил столичные власти в том, что на фоне других регионов они сделали «значительно меньше» и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». Зеленский добавил, что ситуацию нужно срочно исправлять и «принимать решения».

Кличко в ответ заявил, что не понимает, какой «интенсивности» не видит Зеленский. Мэр Киева пожаловался на «сплошной хейт» и сказал, что все службы города работают как нужно. В конце своего обращения Кличко добавил, что отвечает публично, поскольку за последние четыре года у него ни разу не было личной встречи с Зеленским.

«Дискредитация и удар по поддержке»

Как сообщает «РБК-Украина», кризис в Киеве «резко обострил латентное противостояние между местной и центральной властью». При этом собеседники издания, близкие к Кличко, считают, что попытка переложить ответственность за нынешнюю ситуацию в городе на мэра «имеет прикладной политический эффект — дискредитация и удар по его поддержке». В частности, в команде Кличко опасаются, что центральная власть может попробовать использовать текущий кризис, чтобы устранить мэра «хирургическим» путём.

По информации источника, в команде Зеленского хотят использовать эту ситуацию, чтобы зарегистрировать на его сайте петицию об отстранении Кличко, собрав 25 тыс. подписей.

Как полагает обозреватель издания, за всё время, пока Зеленский находится у власти, то есть с мая 2019 года, «единственным оппозиционером с реальными полномочиями оставался киевский мэр».

«Попытки решить «киевский вопрос» командой власти изредка предпринимались — но без каких-либо результатов», — пишут журналисты.

При этом источники издания «во власти» признают наличие у мэра мощной европейской «крыши».

«Его в Европейской народной партии любят, в Германии. Плюс местное самоуправление — это священная корова для европейцев, любые попытки «наступления на права общин» они сразу воспримут в штыки», — сообщил один из собеседников «РБК-Украина».

Издание также напоминает о «фактическом двоевластии в столице» — ещё в 2022 году Зеленский создал Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и назначил её начальника. В конце 2024-го этот пост занял Тимур Ткаченко.

«Дуализм власти приводит к путанице в том, где заканчиваются функции мэрии, и где начинаются полномочия военной администрации», — пишет издание.

Как отмечают журналисты, в теории эти структуры должны делить зоны ответственности, однако в условиях реальной политики это приводит «прежде всего к выяснению отношений и перекладыванию ответственности друг на друга».

«Намеренно вносит хаос»

Как отмечают эксперты, ухудшение отношений между Зеленским и Кличко укладывается в стратегию главы киевского режима, который выходит на обострение практически со всеми конкурирующими с ним политиками.

«Периодически возникают проблемы у Порошенко, под расследованием Тимошенко, обыски у Арахамии. В этом контексте стоит рассматривать и отношения с Кличко, который не является самостоятельным игроком — за ним стоят другие влиятельные украинские и европейские элиты. В том числе и по этой причине Кличко — вполне конкурентный кандидат на возможных президентских выборах, способный получить поддержку европейцев», — заметил в беседе с RT политолог Денис Батурин.

Отчасти поэтому же глава киевского режима ещё не сменил мэра столицы, считает эксперт.

«Но действия Зеленского и новые назначения говорят о том, что узурпатор намеренно вносит хаос в украинскую политику, чтобы остаться самым влиятельным центром власти, даже лишившись значительной части своих соратников. Созрела ситуация политического кризиса, из которой Зеленский решил выйти за счёт своих конкурентов», — сказал Батурин.

Он также допустил, что на данном этапе Зеленский действительно может попробовать добиться отставки Кличко.

«Ещё одна цель главы киевского режима, по всей видимости, — спровоцировать парламентский кризис, чтобы остаться единственным, хотя и нелегитимным центром власти. Зеленский хочет заставить украинских политических игроков и их зарубежных патронов идти на новые договорённости о конфигурации украинской власти», — подчеркнул Батурин.

Как считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, в возникшей ситуации аргументы Кличко выглядят достаточно убедительными.

«Кличко, конечно, хоть и боксёр, но в данном случае говорит правильную вещь. Система власти должна быть такова, чтобы один уровень власти мог подчиняться другому. А иначе система работать не может», — отметил Межевич в комментарии RT.

По его словам, показательно и то, что, по словам Кличко, он не виделся с Зеленским четыре года.

«И тут возникает следующий вопрос: почему тогда Зеленский давно не отправил Кличко в отставку? Дело в том, что за господином Кличко действительно есть поддержка Европы. Часто в этом контексте упоминают Германию. В данной ситуации глава киевского режима не может просто так взять его и заменить — для этого Зеленскому нужны веские причины, и, по всей видимости, он их нашёл, ссылаясь на блэкаут Киева. Сейчас позиции Зеленского менее прочные, чем год или четыре года назад. Поэтому он хочет хоть как-то укрепить своё положение, нападая на Кличко», — заявил аналитик.

Как отметил, в свою очередь, политолог Владимир Брутер в разговоре с RT, смысл обострения конфликта между Зеленским и мэром украинской столицы может заключаться в том, что глава киевского режима хочет найти повод и убедить руководство ЕС в том, что «ему необходимо избавиться от Кличко».