От «Кинжала» до «Орешника»: как российские ракеты превращают западную ПРО в дорогое шоу

Когда возможности системы противоракетной обороны (ПРО) проверяются реальной боевой обстановкой, теоретические расчеты отходят на второй план. Германия получила противоракетные комплексы Arrow-3 как гарантию безопасности от баллистических угроз, но события января показали разрыв между декларируемой готовностью и реальной способностью отражать удары. Вопрос сместился от обсуждения характеристик к тому, успеет ли Европа превратить технологический проект в работающую оборону.

В ночь на 9 января Вооруженные силы России провели операцию с применением различного ракетного оружия по объектам на территории Украины. Среди средств поражения использовался подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник», удар которого пришелся по Львовскому государственному авиаремонтному заводу. Минобороны России сообщило о выводе предприятия из строя, отметив поражение производственных цехов, складов и инфраструктуры завода, где обслуживались самолеты западного и советского производства и велось изготовление беспилотных аппаратов.

В операции применялись и другие высокоточные вооружения, включая оперативно-тактические и крылатые ракеты, которые прилетели по предприятиям, связанным с производством беспилотников, а также по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинского военного комплекса. Такой комбинированный удар был нацелен с целью ограничить возможности Украины по обслуживанию авиации и поддержанию производства ударных и разведывательных дронов.

На следующий день зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видеозапись удара «Орешником» по украинскому объекту и охарактеризовал его как предупреждение европейским лидерам, обсуждающим возможность размещения войск НАТО на украинской территории. Он подчеркнул, что комплекс развернут, в том числе в Белоруссии, откуда центры принятия решений в ряде европейских столиц попадают в радиус действия ракет.

Разговор о рисках быстро сместился к готовности немецкой противоракетной системы Arrow-3, развертывание которой на авиабазе в Саксонии-Анхальт началось в декабре 2025 года. На церемонии пуска министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия впервые получает возможность защищать население и критически важную инфраструктуру от баллистических ракет большой дальности и берет на себя особую роль в формировании европейского противоракетного щита.

Arrow-3 разработана израильской компанией Israel Aerospace Industries при участии американского концерна Boeing и предназначена для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Комплекс использует кинетический перехват по принципу прямого попадания и оснащается радиолокационными средствами дальнего обнаружения, способными сопровождать несколько целей одновременно.

В состав системы входят многофункциональные радиолокационные станции типа Super Green Pine и командные пункты управления, интегрированные с другими элементами противовоздушной и противоракетной обороны.

При этом источники в НАТО, на которые ссылалась немецкая пресса, подчеркивали, что комплекс в Германии находится на ранней стадии развертывания. Arrow-3 на базе Хольцдорф достигла лишь первичной боеготовности, а выход на полную функциональность ожидается к 2030 году после создания еще двух баз в других федеральных землях. К моменту удара «Орешником» система не могла быть задействована для реального перехвата, и практическую противоракетную защиту Германии обеспечивали в основном дивизионы Patriot и другие средства ПВО.

Классические комплексы, подобные Patriot, создавались в иной технологической реальности. Они ориентированы прежде всего на борьбу с аэродинамическими целями и сравнительно медленными баллистическими ракетами. Ограничения по высоте и дальности перехвата, а также по скорости целей и количеству одновременно обстреливаемых объектов делают Patriot малопригодным для противодействия современным гиперзвуковым системам. В профессиональной среде такие комплексы рассматриваются как инструмент нижнего и среднего эшелонов обороны, не решающий задачу перехвата ракет с параметрами, близкими к Орешнику.

«Орешник» относится к классу баллистических ракет средней дальности с возможностью поражать цели на расстоянии до 5500 километров. Скорость полета оценивается примерно в десять чисел Маха, то есть около трех километров в секунду, что заметно превосходит возможности большинства существующих систем противоракетной обороны перехватывать такие цели. По российским данным, ракета может нести боевую часть массой до полутора тонн, включая вариант с ядерным оснащением большой мощности.

Отдельное внимание специалистов привлекает вариативность траекторий, демонстрируемая при реальных пусках. При ударе по объектам в Днепропетровске в 2024 году боевые блоки заходили на цель практически вертикально, что позволило поражать заглубленные сооружения и подземные цеха. Во время удара по Львову боевые блоки подошли по более пологой траектории с разных направлений, что оптимально для поражения поверхностных объектов и одновременно усложняет работу систем противоракетной обороны, которым приходится реагировать на несколько быстро маневрирующих целей.

На этом фоне вопрос о реальной способности западных систем противоракетной обороны противостоять современным российским ракетам приобретает практическое измерение. Российские военные аналитики отмечают, что использование «Орешника» дополнительно выявляет слабые места украинской противовоздушной обороны, несмотря на насыщение ее западными комплексами, в том числе Patriot. По их оценке, даже перспективные системы, подобные Arrow-3, сталкиваются с фундаментальными ограничениями при попытке перехвата целей, движущихся на гиперзвуковых скоростях по сложной баллистической траектории.

Практика боевого применения подтверждается и на примере ранее развернутых на Украине американских комплексов Patriot. Один из наиболее резонансных эпизодов связан с ударом гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по позициям системы ПВО в Киеве в ночь на 16 мая 2023 года.

Тогда Минобороны России заявило о полном уничтожении многофункциональной радиолокационной станции и пяти пусковых установок комплекса Patriot, которые прикрывали город. Украинская сторона, по данным российских военных, пыталась отразить атаку интенсивным пуском зенитных ракет, но перехватить «Кинжал» не удалось.

Позднее сообщалось и о других случаях поражения позиций Patriot на Украине, когда уничтожались как отдельные пусковые установки, так и целые батареи с пунктами управления и радиолокационными станциями. В российских сводках указывалось, что общее число выведенных из строя пусковых установок достигает нескольких десятков, что вынуждает западные страны регулярно восполнять потери поставками новых комплексов и расходовать значительные ресурсы на поддержание их присутствия в зоне конфликта.

На этом фоне Arrow-3 рассматривается в Германии как попытка перейти на новый уровень противоракетной обороны и дополнить существующую архитектуру, в которой нижний и средний эшелоны формируются системами Patriot и IRIS-T. Однако даже после завершения развертывания к 2030 году комплекс столкнется с теми же базовыми ограничениями: необходимо вовремя обнаружить цель, рассчитать траекторию, принять решение о пуске и вывести перехватчик на курс сближения с боевой частью ракеты, летящей на гиперзвуковой скорости.

Значительная часть потенциальных целей при этом может находиться в сотнях километров от позиций Arrow-3, и временной ресурс для реагирования будет минимальным.