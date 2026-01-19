США пригласили российского президента Владимира Путина войти в состав международного «Совета мира» по сектору Газа, который создает американский лидер Дональд Трамп. Как уточнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент Москва изучает все детали данного предложения, а также ожидает более детального прояснения всех нюансов.

Ранее одним из первых приглашение войти в состав совета также получил лидер соседней с Россией страны — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил благодарность и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

Трамп хочет создать замену ООН

Идея создать «Совет мира» пришла Трампу как альтернатива ООН.

«"Совет мира" — это международная организация, которая стремится способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта», — Украину и Венесуэлу.

Данную инициативу планируется официально представить на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

Места в совет продают за миллиард долларов

Согласно проекту устава группы, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, администрация Трампа просит страны внести не менее одного миллиарда долларов, чтобы получить постоянное место в «Совете мира». Уточняется, что за каждым государством-членом будет закреплено право одного голоса. Решения будут приниматься большинством голосов и личным одобрением Трампа.

Членство в «Совете мира» будет длиться не более трех лет, однако правило не распространяется на страны, которые вносят миллиард долларов наличными в течение первого года

Глава Белого дома, как уточняется, станет первым председателем совета с правом решать, кого принять в ряды организации. На данный момент уже известно, что в ней состоят госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Также среди его участников значатся бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и миллиардер Марк Роуэн. Высший уровень совета должен будет состоять исключительно из глав государств.

При этом канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже раскритиковала обнародованный состав комитета по управлению сектором Газа. Там указали, что это не было согласовано с ними и противоречит политике страны. Израиль планирует разъяснить ситуацию, связавшись с представителями США.

В России прокомментировали инициативу Трампа

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, планы США по созданию «Совета мира» и идея позвать туда Москву, Киев, страны Европы и НАТО на данный момент фактически не вызывают доверия.

Он напомнил, что в Газе уже сделали аналогичную структуру за деньги. Ее члены вносят крупные финансовые взносы ежегодно. По мнению Чепы, мир, который пытаются построить за деньги, не будет справедливым и устойчивым. Сама идея, по его словам, вызывает очень много вопросов.

Однако информацию о приглашении Путина войти в состав органа в Москве оценили положительно. Так, депутат Госдумы Юрий Швыткин отмечает, что США таким образом выражают понимание о большой роли Москвы в построении новой архитектуры безопасности в мире. Это говорит об уважении в главе РФ и о том, что Вашингтон видит в Москве партнера по ряду вопросов добавил спикер.

Также эти данные Ксения Собчак. Она придерживается мнения, что если Путин примет приглашение, а также будет участвовать в работе этого органа, то Трамп сделает все возможное для «вывода российского лидера из изоляции».