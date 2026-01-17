«Страна с крошечной армией». В США усомнились в способности Дании защитить Гренландию

Советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать. В самой Дании проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию.

© Zuma/ТАСС

Дания слишком слаба в военном отношении, чтобы защищать Гренландию, а потому не может контролировать остров. Такое мнение советник президента США по внутренней безопасности, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер выразил в разговоре с телеканалом Fox News.

«Дания — это крошечная страна с крошечной экономикой и крошечной армией. Они не могут защитить Гренландию. Они не могут контролировать территорию Гренландии»,— сказал американский чиновник.

По его словам, около 500 лет якобы существует принцип, по которому «право контроля над территорией определяется способностью ее защищать, улучшать и обитать на ней». Он добавил, что Дания «провалилась в каждом из этих пунктов».

Журналисты американского портала Mediaite обратили внимание, что таким высказыванием Миллер исказил международное право ради оправдания желания Вашингтона аннексировать Гренландию. На деле межгосударственные нормы запрещают применять силу в отношении суверенных стран.

Дания протестует

В самой Дании 17 января прошли многотысячные митинги против притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, передает телеканал TV2.

«В Ольборге, Орхусе, Оденсе и Копенгагене уже наблюдаются массовые демонстрации в поддержку Гренландии <…> На площади перед ратушей в Копенгагене собралось огромное количество демонстрантов», — передает вещатель.

Протестующие пели песни на гренландском языке и скандировали лозунги «Гренландия не продается» и «Гренландия принадлежит гренландцам». После выступлений в центре города они устроили шествие к американскому посольству.

Кроме того, датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели тренировочный полет на юго-востоке Гренландии, объявили в пресс-службе вооруженных сил королевства. В ведомстве подчеркнули, что учебные миссии в небе надо островом продолжатся.

НАТО готовится к защите

Представители нескольких стран НАТО выразили готовность защищать Гренландию в случае вторжения США. Свои войска на остров собираются отправить семь государств, однако их общий контингент составит всего 34 человека, пишет РИА Новости. Франция выделила для этого 15 военных, Германия — 13, Норвегия и Финляндия — по два, Великобритания и Нидерланды — по одному.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу VRT заявил, что у государств Евросоюза есть план действий при вторжении американцев:

«План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют».

В то же время он усомнился, что США предпримут попытку военного захвата острова. Франкен выразил надежду, что напряженность вокруг Гренландии исчезнет до того, как дойдет до «критической точки». Вторжение американской армии, по словам политика, привело бы к распаду НАТО.

По данным VRT, немногочисленные европейские войска, пребывающие в Гренландию, являются не сдерживающим фактором, а сигналом о готовности союзников поддержать Данию без усиления военного напряжения.

После этого Трамп объявил в соцсети Truth Social, что с 1 февраля вступят в силу 10%-ные пошлины в отношении стран, перебросивших «непонятно зачем» свои силы в Гренландию.

Тем временем посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News обвинил европейские государства в «слишком острой» реакции на заявления Вашингтона о Гренландии. По его словам, спор можно решить без эскалации, однако для этого необходимо сохранять хладнокровие.

Премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции отметил, что между его страной и Данией по-прежнему сохраняются обязательства по пятой статье устава НАТО, в рамках которой члены альянса должны оказывать военную помощь в случае нападения на одного из них. Он также выразил уверенность, что решение о будущем острова должны принимать только Гренландия и Дания.