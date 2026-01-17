Трамп нанес удар по странам НАТО: как американские пошлины пошатнут Запад

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-х пошлин на товары из восьми европейских стран с 1 февраля. Ставка будет повышена до 25% с 1 июня текущего года. Данные меры связаны с конфликтом вокруг Гренландии и уже вызвали падение европейских рынков. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время прошлого подобного хода Вашингтона выражал обеспокоенность влиянием пошлин на оборонные бюджеты союзников. Эксперты и мировые СМИ предупреждают, что эскалация кризиса может привести к распаду альянса. Подробнее — в материале URA.RU.

Трамп вводит пошлины на товары из Европы

Соединенные Штаты с 1 февраля вводят импортную пошлину в размере 10% на продукцию из восьми европейских стран. Об этом в своей социальной сети Truth Social объявил Дональд Трамп. Согласно заявлению, пошлины затронут товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. При этом с 1 июня текущего года ставка будет увеличена до 25%.

Трамп назвал эти меры новыми экономическими шагами в интересах США. Данное решение затрагивает ключевых европейских торговых партнеров Америки и является частью более широкого экономического курса администрации.

Восемь европейских стран играют в «опасную игру», препятствуя планам США по приобретению Гренландии, отметил Дональд Трамп в Truth Social. Он утверждает, что поездки представителей Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в Гренландию имеют неизвестные цели и создают неприемлемые риски. Он также обвинил Китай и Россию в желании якобы завладеть островом.

По мнению президента США, только Америка способна защитить Гренландию от внешних угроз. От статуса острова, как считает Трамп, зависит национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира.

Последствия для Европы от предыдущих пошлин Трампа

Президент США летом 2025 года подписал указ о введении пошлин на товары из более 60 стран и Евросоюза. Ставки составили от 15% до 41% и затронули ключевые сектора экономики, включая автомобилестроение, электронику и фармацевтику.

Свое решение Трамп обосновал в соцсетях, называя Евросоюз сложным партнером, который извлекает выгоду из торговли с США. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Брюсселем ни к чему не приводят. Американский лидер также сослался на большой торговый дефицит в торговле с ЕС.

Европейские фондовые рынки резко снизились еще до указа американского президента — когда Трамп только угрожал пошлинами. Немецкий индекс DAX упал почти на 3%, а французский CAC-40 потерял более 3%. Британский FTSE 100 также опустился на полтора процента, их данные приводил РБК.

Европейская сторона пыталась вводить ответные меры, по позже поставила их на паузу. Лишь Великобритания смогла заключить сделку с США.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте выражал обеспокоенность влиянием американских пошлин на страны-члены альянса. Он заявлял в интервью японскому телеканалу NHK, что ответные тарифные меры могут повлиять на национальные бюджеты в ключевой момент, когда блок пытается наращивать оборонные расходы для укрепления своего потенциала.

Конфликт вокруг Гренландии может развалить НАТО

На фоне конфликта вокруг Гренландии Франция допускает возможность выхода из НАТО. Ряд крупных европейских стран направили войска на остров и выступили против планов США. В ответ Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины странам, которые не поддерживают его курс. Эксперты по-разному оценивают серьезность угроз Вашингтона. Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что новые пошлины могут привести к распаду НАТО. Политолог Артемий Атаманенко полагает, что угрозы — это лишь переговорная тактика Трампа.

Пока европейские союзники ищут ответ на давление США. Канада официально подтвердила свою приверженность уставу НАТО. Германия рассматривает возможность бойкота Чемпионата мира 2026 года как символическую меру давления.

Военное присоединение Гренландии США станет красной линией. Такое действие приведет к распаду военно-политического альянса НАТО. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает издание HLN. При этом он выразил уверенность, что подобный сценарий маловероятен.

В случае захвата острова Евросоюз задействует свой альтернативный план «Б», не связанный с войной. Он пояснил, что ЕС не сможет победить США в военном конфликте из-за их превосходства, однако не указал, в чем именно заключается план «Б». При этом, по словам бельгийского министра обороны, даже при расколе НАТО Европа будет сотрудничать с США для продолжения противостояния России.

Аннексия Гренландии США может привести к вооруженному конфликту с НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. Он подчеркнул, что позиции Вашингтона и Копенгагена по этому вопросу кардинально различаются. Нарушение территориальной целостности Дании со стороны США будет абсолютно неприемлемо. Его слова передает РЕН ТВ.

Дания напомнила, что на Гренландию распространяется действие 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне. Это означает, что нападение на остров будет расценено как нападение на весь альянс. Тем самым Копенгаген четко обозначил серьезные последствия силового сценария.

Ранее Дональд Трамп потребовал вывода датских войск с острова и заявил, что Дания не сможет его защитить. Американская сторона рассматривает различные варианты установления контроля над Гренландией, включая силовой. В конгресс США даже внесен законопроект об аннексии острова и предоставлении ему статуса штата.

Власти Гренландии и Дании категорически отвергают любые формы американского контроля. Они настаивают, что будущее острова должны решать только Копенгаген и Нуук. Европейские союзники, включая Германию, также выступили в поддержку Дании и призвали к единству.

Мировые СМИ о конце НАТО из-за Гренландии

Мировые аналитики и ведущие издания предупреждают, что кризис вокруг Гренландии может положить конец НАТО. Издание El Pais отмечает, что главная угроза для альянса исходит теперь изнутри, от его ключевого члена — США. Вопрос о применении 5-й статьи против другого члена альянса ставит под сомнение сами основы договора.

Financial Times соглашается, что альянс, построенный на взаимной обороне, не выживет, если одна страна нападет на другую. После этого любые американские гарантии безопасности для Европы потеряют ценность. Издание призывает европейцев задуматься о немыслимом — жизни без НАТО.

Time констатирует, что в Европе США начинают воспринимать как хищнический режим. Политика администрации Трампа, по мнению многих европейских лидеров, представляет угрозу для их демократий. Аннексия Гренландии окончательно разрушит иллюзию о том, что Америка остается другом и союзником.

Al Jazeera подчеркивает, что попытка захвата Гренландии стала бы беспрецедентным шагом в истории блока. Это поставило бы серьезные вопросы о пределах действия статьи 5, которая создавалась для защиты от внешнего, а не внутреннего агрессора. Ситуация заставляет усомниться в будущем всей системы трансатлантической безопасности.