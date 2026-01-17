Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на военной базе в Истре близ Марселя с ежегодным «новогодним» обращением к Вооруженным силам республики уделил особое внимание российскому «Орешнику». При этом он сильно озадачил публику и рассмешил экспертов.

Из его слов прямо следовали несколько неприятных вещей. Первая: Франция находится в зоне досягаемости российской ракеты. Вторая: национальная система раннего предупреждения, или то, что ее заменяет, противостоять новой ракете уверенно не может.

Далее Макрон дал понять, что тенденция плохая, и чтобы ее переломить, нужны, как минимум, свои не менее эффективные ракеты.

«Если мы хотим оставаться надежными, мы, европейцы, и в особенности Франция, которая располагает определенными технологиями, мы должны воспользоваться этими новыми видами оружия, которые в краткосрочной перспективе изменят ситуацию», - сказал Макрон.

Тема эта развивалась в очевидной связке с необходимым опережающим ростом бюджетных расходов на оборону. При этом президент ненавязчиво давал понять, что едва ли не ключевое условие получения новой военной техники это просто желание ее получить.

Макрон: Европа нуждается в аналоге «Орешника»

Оставив в стороне вопрос о том, как Макрон собирается продать свои новые идеи избирателям, озабоченным падением госрасходов на социалку, мы решили узнать, есть ли у Франции возможность в краткосрочной перпективе создать собственные ракеты сравнимые с «Орешником». Чтобы потом ими тут же воспользоваться. Для этого мы обратились к военному эксперту Василию Дандыкину.

- Способна Франция создать аналогичную ракету в какие-то ближайшие сроки, и какими эти сроки могут быть?

- Макрон много таких заявлений делает интересных, что они могут, добьются, что они ведущая держава в Европе и т.д. Да, Франция — это единственная в Европе полноценная ядерная держава, у нее всё своё: космодром, ракеты, ядерные бомбы. Там есть свой достаточно серьёзный ВПК по всем спектрам оружия. Но гиперзвукового оружия у них не было и нет. У нас при этом есть не только «Орешник», но и «Кинжал», «Циркон».

Ракеты средней дальности-то можно было бы сделать. А вот гиперзвуковые блоки нет. Здесь отставание налицо не только у Франции, но и у тех же Штатов, которые гораздо сильнее в этом плане и подвинутее. Французы, если даже сильно будут вкладываться, несмотря на огромный внешний долг и внутренние проблемы государства, затратят, думаю, даже не пять лет, гораздо больше.

В общем, думаю, это очередное заявление, рассчитанное на подъём престижа и лично Макрона, и наверно, Франции.

Это ведь очень серьезные дела, которые разрабатывались у нас достаточно давно, в том числе усилиями блестящей плеяды советских ученых-оборонщиков. И нынешних тоже.

- На самом деле заход-то у Макрона был сложнее. Речь он вел, прежде всего о том, что Франции из-за появления «Орешника» нужны новые, более эффективные средства раннего предупреждения. И он в своем выступлении отметил, что точно так же в краткие сроки они создадут необходимую систему, ориентируясь на то, что Франция находится в зоне доступа для «Орешника».

- Да, она находится примерно на расстоянии пяти с половиной тысяч километров. И вопрос сбития за такое короткое время, минут 15-20, на таких скоростях, это нереально. Даже если они этот вопрос отработают, есть большие сомнения насчет успеха. Думаю, что это вопрос тоже достаточно неподъемный для них. И если браться за дело прямо сейчас, тоже больше пяти лет получится.

- Есть, правда, мнение, что теоретически Франция могла бы как-то ускорить процесс создания соответствующих технических средств в кооперации, например, с Соединёнными Штатами. Реальна сегодня возможность такой кооперации?

- Ну, дружба дружбой… Надо учитывать что соприкосновений с французами по передаче технологий у Штатов не было. Шли каждый своей дорогой. Они вообще, по сути, конкуренты на рынке вооружений. То есть, кооперация в этом плане, под очень большим вопросом.