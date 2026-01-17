Гренландский запой: советские рефлексы Каи Каллас

14 января, по завершении конференции лидеров фракций Европарламента, шеф европейской дипломатии Кая Каллас призналась коллегам, обменивавшимся пожеланиями счастья в новом году, что хотя она и не большой любитель выпить, ситуация в мире такова, что остается только начинать всерьез употреблять. И в чем-то с ней, пожалуй, трудно не согласиться.

Можно было бы, конечно, просто посмеяться над советскими рефлексами бывшей соотечественницы, но все же интересно, отчего у нее такое чувство безысходности. Что вдруг? На что такая реакция?

Попытаться определить среди проблем дипломатии ЕС самую актуальную и понять, почему она вызывает когнитивный диссонанс у Верховного представителя ЕС по иностранным делам мы попробовали, призвав на помощь первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина.

- Что из происходящих геополитических событий могло вызвать отчаяние Каллас и то, что она бессильно разводит руками? Что такого появилось вдруг, что за проблема у европейской дипломатии, которую привычными средствами не решить?

- Я думаю, сейчас для Европы самая актуальная тема — это Гренландия, потому что Трамп тут очень спешит, жмет, проявляет предельную активность. Но думаю, что для Европы тут есть шанс, потому что в самой Америке эта идея весьма не популярна.

Опросы показывают, что явно меньшинство американцев за то, чтобы присоединять Гренландию и значительная часть американского политического класса против. Но Трамп опросам не верит, он верит в свою интуицию. Если другим политикам можно предъявить опросы, они там начали бы как-то отступать. Трамп же исходит из того, что опросы заказывают его противники, а на самом деле народ за него.

Поэтому тема Гренландии для сегодняшней Европы наиболее актуальна - она может создать кризис в Североатлантическом блоке. Впервые за историю Блока складывается такая ситуация, что главный игрок, США, настаивает на том, чтобы другой член блока передал ему часть своей территории. Это, по сути, подрыв принципов НАТО, и здесь для европейцев ситуация сложная.

- Чем же она так необыкновенно сложна?

- Тем, что не ясно, кто может быть здесь реальным переговорщиком. То есть не официальным переговорщиком, который представительствует, а реальным, который мог бы убедить Трампа, что надо как-то отстать в Гренландии. Но Трамп все уже для себя решил, и не видно, кто может его переубедить.

Задача европейцев в этой истории продержаться до промежуточных выборов в Конгресс США. Если Трамп проигрывает хотя бы в палате представителей, то ему же будет сложнее продвигать свою идею.

Времени до ноября, до выборов, еще много. Поэтому Европейцы, скорее всего, Трампу не будут отказывать напрямую, а будут тянуть время, вести переговоры, обсуждать.

Так что именно в следующий момент Гренландия встала таким главным, такой главной проблемой.

- То есть не Россия или кто-то еще…

- Я думаю, тема Гренландии ведущая, потому что все-таки Россию страны ЕС воспринимать как противника – и здесь им все более-менее понятно.

Проблема - традиционный союзник, который вдруг предъявил такие требования, и так себя ведет. Только-только немножко успокоились, что он не хочет выходить из североатлантического блока - в прошлом году были такие опасения. И тут вдруг Гренландия, и что с ней делать?