«Видимо, попали»: удар «Орешником» мог быть связан с выносом объектов энергетики в Киеве

Уже со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что Киев ждет жизнь в режиме постоянного энергетического обморока. Россия продолжит наносить комбинированные ракетно-бомбовые удары по энергетическим объектам Западной Украины и, похоже, не собирается останавливаться. Более того, в наступившем году ВС РФ может продемонстрировать новое оружие с тяжелым поражающим эффектом. Такую возможность в беседе с «МК» допустил военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин.

Украинские эксперты не без тревоги констатируют, что «Киев готовят к жизни в режиме постоянного энергетического обморока». По их данным, ключевые для столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 после наших ударов уже вряд ли выйдут на полную мощность, по крайне мере до конца отопительного сезона. При этом для Украины, отмечают энергетики, это не очередной временный сбой, а новая «норма».

Более того, специалисты предупреждают, что обе теплоэлектроцентрали не удастся защитить от новых ударов, а это значит, что столицу ждет перманентный блэкаут.

Украинские паблики отмечают, что столицу ждет энергетический коллапс, растянутый на долгое время: «Энергосистема Украины практически уничтожена, а ресурсов на её полноценное восстановление у страны нет. По всей территории продолжаются аварийные отключения. В Киеве и ряде городов люди сидят без света по 20 часов в сутки, нередко электричества не бывает по несколько дней подряд... Фактически людям предлагают привыкать к жизни в холоде и темноте, объясняя это очередной «синусоидой».

Генерал указал на важную деталь в ударе "Орешником"

На этой неделе в сети начали появляться ролики киевлян, которые описывают свои будни без света. В частности, они жалуются на отсутствие электроэнергии, холод в квартирах (в ряде домов температура опускалась до +10…+14 градусов), перебои с водоснабжением и связью. В отдельных многоэтажках после отключений и морозов фиксировались разрывы труб, восстановление которых ложится на плечи жителей.

В то же время некоторые военные эксперты не исключают, что блэкаут в Киеве – это устроенный киевскими властями спектакль, рассчитанный на внешнюю аудиторию. По их словам, в киевских ночных клубах и ресторанах мероприятия идут каждую ночь при полной посадке. «Киевляне прекрасно себя чувствуют и наслаждаются жизнью. То, что с пары многоэтажек слили воду и картинно выложили в соцсетях фотки подогреваемых на газу кирпичей – это ещё не катастрофа», - пишет один из каналов.

Между тем, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в беседе с «МК», что ситуация в Киеве — близка к катастрофичной:

- По моим достоверным источникам, ситуация в Киеве, где сейчас находится порядка трех миллионов человек, сейчас очень тяжелая. И мэр Киева Виталий Кличко не блефует, призывая граждан уезжать из города. Очевидно, что нашу удары по энергетической системе болезнены. При этом надо учитывать, что холода будут длительными, в отличие от прошлого года... Не буду сейчас оценивать попало «Орешником» по газохранилищу или не попало. Судя по всему попало. Поэтому в Киеве и на западных территориях впервые за все время, что идет спецоперация, почувствуют, что такое война и что ощущают люди на наших новых территориях, в приграничных городах, которые находятся под постоянными обстрелами ВСУ.

- Есть ощущение, что мы перестали жалеть своего врага, особенно в западной части Украины...

- Мы не просто так наносим эти удары. На этой неделе противник снова целенаправленно бил по Брянищине, в Ростове, Воронеже, Севастополе и над Черным морем постоянно сбивали вражеские ракеты, я уже не говорю о городе-мученике Белгороде, где сигнал воздушной тревоги звучит и днем и ночью. Неудивительно, что мы начали наносить удары и по тем, кто эту это все заварил — по «западенцам». Поэтому вопрос «а нас за що?» не должен возникать. Но самое главное, что удары ославляют возможности противника, в том числе вести боевые действия. И это уже чувствуется на фронте.

- Мы будем продолжать эти удары?

- Противник не успокоится и будет пытаться наносить в ответ удары. Но нам нельзя останавливаться, надо продолжать бить. Это сейчас и происходит. Более того бить надо на упреждение, чтобы мало не показалось. Причем таких возможностей у нас появляется все больше и больше. Денис Мантуров на встрече с президентом сказал, что у нас уже испытано более сотни видов вооружения — от стрелкового и до самого мощного.

- Есть оружие, которое может удивить противника, как это было в случае с «Орешником»?

- У нас есть оружие, способное удивлять. Это не только «Орешник», но уже и другие системы с высоким поражающим эффектом. Наверное, в этом году, одну из них мы увидим.