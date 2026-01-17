Партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона внесла в парламент проект резолюции о выходе страны из НАТО. "РГ" попробовала разобраться, могут ли действительно французы покинуть Североатлантический альянс. Тем более что отношения Парижа с НАТО всегда была непростыми. Именно Франция долгое время не состояла в военных структурах организации, ограничиваясь лишь политическим взаимодействием с блоком.

© Российская Газета

Гренландия как повод

На фоне обострения отношений Европы с США вокруг Гренландии "Непокоренная Франция" "осуждает находящийся под руководством Вашингтона блок" и уверяет, что он препятствует суверенитету Парижа и "ставит во главу угла американские интересы".

Против участия Франции в НАТО выступают также французские коммунисты. Выход из альянса они называют необходимым шагом для "восстановления свободной и независимой" Франции.

Мечта или реальность?

Французские СМИ отмечают, что призывы выйти из НАТО находят отклик в соцсетях. Все чаще французы говорят о том, что их страна не должна подчиняться диктату Брюсселя и Вашингтона.

"НАТО подавляет французскую дипломатию, сводя ее к отстаиванию американских интересов, что видно на примере интервенций на Ближнем Востоке и на Украине", - отмечает TRT Francaise.

Как отмечает газета Berliner Zeitung, то, что "долгое время считалось несбыточной политической мечтой, внезапно стало реальной возможностью". По мнению издания, дискуссия о выходе из НАТО "приобрела новую актуальность".

Непростая история

Париж стоял у истоков создания НАТО, был одним из основателей альянса, подписав в 1949 году Североатлантический договор. Более того, с 1952 по 1966 год штаб-квартира НАТО находилась именно во французской столице. Но уже в конце 1950-х отношения между Францией и США серьезно обострились. Возникли разногласия по вопросам перевооружения Германии, ситуации в Индокитае, росли противоречия в политике по отношению к странам Ближнего Востока. Среди французов росло разочарование в НАТО, жители страны были недовольны тем, что блок ограничивает суверенитет Франции.

Решение сильного лидера

Легендарный генерал Шарль де Голль не побоялся идти против США и совершил ряд шагов навстречу большей независимости от НАТО. В 1959 году де Голль вывел французский флот в Средиземноморье из подчинения альянса, выступил за вывод ядерного оружия США с территории Франции, поставил под национальный контроль средства ПВО. Де Голль потребовал реорганизации НАТО с целью ограничения доминирования в нем американцев и усиления французских позиций. Он предложил создать трехсторонний директорат в составе США, Британии и Франции. Но Вашингтон и Лондон идти на уступки отказались. Как итог - в 1966 году Франция приняла решение о выходе из состава военных командных структур НАТО. Из страны были выведены военные базы США, а французские войска с тех пор перестали принимать участие в военных операциях НАТО. Штаб-квартиру блока пришлось переносить из Парижа в Брюссель.

Только политика

В то же время Париж продолжил участвовать в политической жизни альянса, подписал с НАТО соглашения, определявшие совместные действия в случае "агрессии со стороны СССР". Фактически Париж полностью следовал натовской политике. Франция заняла четвертое место по объемам финансирования организации. При этом страна не участвовала в военных операциях и не подчинялась военному руководству блока. Президент Франсуа Миттеран заявлял, что "Франция не вышла из НАТО, она вышла из объединенного командования НАТО, и поэтому не может быть и речи о возвращении под руководство объединенного командования".

Постепенное сближение

Но после падения Берлинской стены Париж начал предоставлять свои войска для участия в операциях НАТО, в частности, в бывшей Югославии. При Жаке Шираке Франция объявила о возвращении своих представителей в Военный комитет и Атлантический совет (организация признана нежелательной в РФ). Сделано это было с целью возможности "оказывать большее влияние на политику блока". В то время Париж выступал против расширения альянса и переключения его внимания с Европы на другие части мира.

Возвращение при Саркози

Полное возвращение в военную организацию НАТО произошло в 2009 году при президенте Николя Саркози, решение которого поддержал парламент. Франция вернулась в качестве полноценного члена альянса. Единственное исключение - она не стала участником Группы ядерного планирования, сохраняя автономию в политике ядерного сдерживания. После этого французские представители стали занимать руководящие должности в структурах блока. За Парижем были закреплены ключевые должности Верховного главнокомандующего по трансформации и командующего Силами быстрого реагирования НАТО.

Как выйти из НАТО?

Техническая процедура выхода из альянса несложная. В соответствии со статьей 13 Североатлантического договора каждый член блока после принятия этого решения должен направить уведомление США, где хранятся все декларации о присоединении к блоку. Вашингтон должен официально сообщить другим странам - членам НАТО о выходе одного из государств из договора. Окончательный выход произойдет спустя год после уведомления американцев.

Кто еще пытался покинуть НАТО?

В 1974 году после оккупации Турцией части Кипра Греция вывела свои воинские части из состава сил НАТО и вышла из состава военного командования НАТО. Тем не менее Афины не стали полностью покидать альянс. В 1980 году была предпринята попытка полного выхода, но под давлением США Греция не довела ее до конца. В итоге Вашингтон убедил Афины полностью вернуться в организацию.

Решение за Макроном

В 2019 году президент Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО "переживает смерть мозга", организации требуется кардинальная реформа. Париж неоднократно выступал за большую автономию Европы и снижение зависимости от блока. Но готов ли пойти Макрон на этот шаг - большой вопрос. Ведь именно он должен принять итоговое решение, хотя мнение парламента может быть учтено. И пока нынешний президент такого намерения не высказывает.

Главная для Франции проблема - какие последствия принесет выход из НАТО. Эксперты уверены, что этот шаг "повлечет за собой фундаментальное переосмысление роли Парижа", поставит вопрос о способности Европы обеспечить себе защиту и спровоцирует труднопрогнозируемую напряженность в отношениях с США и союзниками.

Париж - лидер партии войны

"Франция - надежный, ответственный и солидарный союзник в НАТО", - заявляют сейчас в Париже.

После начала конфликта на Украине Франция постоянно усиливает свой вклад в НАТО и занимает лидирующие позиции в рамках развязанной европейской партией войны антироссийской политики.

Французские войска развернуты в рамках передового присутствия НАТО в Румынии. Офицеры из Франции участвуют в подготовке вооруженных сил Украины и планировании операций против России. Не прекращается поток поставок французского оружия на Украину. Макрон очень хочет разместить в этой стране французские оккупационные военные контингенты.