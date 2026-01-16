На русофобском пьедестале становится тесно. Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Александр Стубб — кому-то из этой тройки главных ненавистников России придется уступить место новой звезде. Встречайте: министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Чем же эта дама почтенного возраста заслужила столь высокую оценку? Как ворвалась в столь звездную компанию? Всего лишь одной достаточно блеклой цитатой в интервью влиятельному медиаресурсу Politico: «Я думаю, нам нужны доказательства, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу».

Но тут, конечно же, не обойтись без пояснений. Европейские страны, в частности Франция и Италия, предложили начать вести переговоры с этой «варварской Россией». Чтобы вы не подумали чего-нибудь хорошего, — единственная цель: чтобы Трамп их не обскакал. Ни о каком мире или реальных переговорах речь не идет. Доказывает это то, что переговорщиком от Европы предлагалось назначить финского президента Александра Стубба, отъявленного русофоба, чемпиона в своем жанре. Того, кто заявил, что финские отношения с Россией испортились «навсегда». Так вот, даже эти так называемые «переговоры» показались Иветт Купер недопустимой уступкой «агрессору».

Видимо, доказательством желания мира со стороны Путина для Иветт была бы капитуляция России. Это ж в каком извращенном мире фантазий пребывает вся европейская властная верхушка! Мир-то сейчас нужен именно Украине. Чтобы через полгода от нее не остался только Львов. Да и тот — без электричества и горячей воды.

Ну, не верите вы сводкам русского Генштаба — посмотрите на карты проукраинского сайта DeepState. Там территория, подконтрольная Киеву, сокращается быстрее шагреневой кожи. Даже если в ваших планах — воевать до последнего украинца, то сейчас уже пора заканчивать. Иначе этот «последний украинец» будет проживать на территории, «временно контролируемой РФ» (как пишут на картах того же DeepState).

Но логика — это не для англосаксов. У Бориса Джонсона появилась достойная замена. А так как «леди — вперед», она даже круче экс-премьера.

Но все равно: Победа будет за нами.