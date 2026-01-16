Еще одну европейскую страну бросила в дрожь шутка американского посла о «52-м штате»

В Исландии разгневаны в отношении нового посла США из-за его шутки о "52-м штате". Тысячи людей подписали петицию, призывающую министра иностранных дел Исландии отклонить кандидатуру союзника Трампа Билли Лонга.

Множество исландцев подписали петицию, выражающую гнев после того, как кандидат Дональда Трампа на пост посла в Исландии, как утверждается, “пошутил”, что эта скандинавская страна должна стать 52-м штатом США.

В среду, за несколько часов до того, как высокопоставленные чиновники Гренландии и Дании должны были встретиться с представителями США в надежде отразить угрозы Трампа захватить арктический остров, новостное издание Politico сообщило, что слышало о размышлениях относительно другого северного острова.

“Мы слышали, что бывший член Палаты представителей Билли Лонг, кандидат Трампа на пост посла в Исландии, вчера вечером пошутил перед собравшимися, что Исландия станет 52-м штатом, а он будет губернатором”, - пишет Politico.

Реакция в Рейкьявике была быстрой, констатирует The Guardian. В заявлении для The Guardian министерство иностранных дел Исландии сообщило, что обратилось за разъяснениями в посольство США. “Министерство иностранных дел связалось с посольством США в Исландии, чтобы проверить правдивость предполагаемых комментариев”, - говорится в сообщении МИД.

В петиции, призывающей министра иностранных дел Исландии Катрин Гуннарсдоттир отказаться от назначения Лонга послом в стране, критики заявили: “Эти слова, сказанные Билли Лонгом, которого Дональд Трамп назначил послом в Исландии, возможно, были сказаны в шутку. Тем не менее, они оскорбительны для Исландии и исландского народа, которому приходилось бороться за свою свободу и который всегда был другом Соединенных Штатов”.

В течение нескольких часов после ее запуска более 3200 человек подписали петицию, поддержав призыв к США “назначить другого человека, который проявит больше уважения к Исландии и исландскому народу”.

В среду Билли Лонг, как сообщается, извинился за свои высказывания в интервью новостному веб-сайту Arctic Today, который освещает ситуацию в регионе. Издание цитирует его слова о том, что комментарии были сделаны в шутку, поскольку другие шутили о Джеффе Лэндри, специальном посланнике Трампа в Гренландии.

“В этом не было ничего серьезного, я был с несколькими людьми, с которыми не встречался три года, и они шутили по поводу того, что Джефф Лэндри стал губернатором Гренландии, и они начали шутить обо мне, и если кто-то обиделся на это, то я приношу извинения”, - цитирует Лонга издание.

Хотя Лонг сказал, что может понять, почему эти комментарии вызвали такую реакцию, он остался непреклонен в том, что его слова были шуткой и не должны восприниматься всерьез.

“Я приношу свои извинения, и это мой единственный комментарий, я с нетерпением жду возможности поработать с народом Исландии, и я прошу прощения, что это было воспринято таким образом. Я был с группой друзей, и в этом не было ничего серьезного”, - добавил он.

В четверг Зигмар Гудмундссон, депутат парламента Исландии, чья центристская либерально-реформистская партия входит в правящую коалицию страны, назвал эти высказывания “не особенно смешной шуткой”, учитывая напряженность вокруг Гренландии.

“Само собой разумеется, что это чрезвычайно серьезно для такой маленькой страны, как Исландия”, - сказал он исландской газете Morgunblaðið. “Мы должны понимать, что все аргументы в пользу безопасности, которые американцы приводят в отношении Гренландии, применимы и к Исландии. Речь идет о местоположении этих двух островов.”

Парламентарий охарактеризовал эти комментарии как признак растущего в США неуважения к суверенитету малых государств: “Исландцы также должны набраться смелости, несмотря на наши очень дружественные отношения с Соединенными Штатами, не в последнюю очередь через НАТО, обсудить, где и как лучше всего обеспечить наши интересы безопасности в этом меняющемся мире”.