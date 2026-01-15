Трамп обвинил Украину в затягивании переговоров. Удастся ли ему надавить на Зеленского?

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Россия согласна с мнением президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский затягивает переговоры, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь можно согласиться, это так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость. Позиция известна американской стороне и Трампу. Ситуация для киевского режима ухудшается изо дня в день. Коридор для принятия решений киевским режимом обсуждается. Мы еще в прошлом году говорили, что настало время для Зеленского взять ответственность и принять решение. Пока Киев этого не делал», — сказал представитель Кремля.

В интервью для агентства Reuters президент США заявил, что Украина, а не Россия, препятствует заключению потенциального мирного соглашения.

«Я думаю, Путин готов заключить сделку. Украина менее готова к сделке», — сказал Трамп.

Он также рассказал, что не знает о планах поездки в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера. О возможности подобного визита в самом скоро времени сообщало агентство Bloomberg.

Также у американского лидера поинтересовались, планирует ли он встретиться с президентом Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. Он заявил, что готов к встрече, если Зеленский будет присутствовать на мероприятии.

Последняя встреча американского и украинского лидеров состоялась в конце прошлого года в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. На совместной пресс-конференции они заявили о прогрессе в реализации мирного соглашения из 20 пунктов.

«За Украину говорят европейцы»

Заявление Трампа о том, что Украина не стремится к миру, в первую очередь направлено против европейских стран, но может означать и дальнейшее давление Вашингтона на Киев, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Украина своего голоса не имеет. За Украину говорит ряд европейских стран, которые диктуют сегодня позицию по мирному соглашению. При этом Европа крайне недовольна активизацией внешней политики Соединенных Штатов, в том числе по вопросу Венесуэлы и Гренландии», — отметил депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Трамп, как указал парламентарий, заинтересован в расширении влияния Америки в Арктике, поэтому здесь сталкиваются интересы Брюсселя и Вашингтона.

«Я думаю, исходя из этого, он сделал такое заявление по Украине. Американский президент понимает, что после каждого этапа соглашения вступают некоторые европейские страны — Великобритания, Франция, Германия — и начинают корректировать достигнутые договоренности», — считает Чепа.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, подобные высказывания Трампа в адрес Киева действительно можно расценивать как определенный «сигнал», но не для Европы, а для Москвы.

«Для понимания подобных сигналов необходимо помнить о задачах, которые перед собой ставит администрация Трампа. США хотят выступить медиаторами в мирном соглашении между Украиной и Россией, а потому будут каждую из сторон подталкивать к миру. Потом вспомним, что в конце года Трамп говорил, что мирное соглашение было проработано с Зеленским на 95% или 90%. Затем вспоминаем, что в ближайшее время планируется еще один визит Уиткоффа и Кушнера в Москву», — рассказал политолог.

Он считает, что при оценке всех влияющих на ситуацию факторов, можно предположить, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву с неким подготовленным предложением.

«Пока не ясно, устроит или нет российскую сторону то предложение, что могут привезти Уиткофф и Кушнер, но Трамп тут сыграл наперед. Американский президент говорит, что недоволен Зеленским, потому что именно он стопорит все переговоры, а вот Россия то готова пойти на компромиссы. На мой взгляд, это может быть послание для России, мол не злите меня, соглашайтесь на то, что вам предложат, а то в следующий раз подобное заявление будет уже в сторону Москвы», — предположил Васильев.

Он добавил, что пока между Москвой и Вашингтоном заметно некоторое понимание и сближение позиций, но Трамп может в любой момент изменить свою риторику. Именно этого и ждут европейцы и Зеленский, которые любые смены курса Вашингтона привыкли использовать в свою пользу, заключил Васильев.

«Действенный рычаг — отказ США от помощи Киеву»

Несмотря на то, что переговорный процесс застопорился, в Госдуме отмечают реальное желание Соединенных Штатов «разобраться» в ситуации и начать прямое взаимодействие с Россией.

«В конгрессе США было высказано желание наладить контакты по парламентской линии, то есть с российской Госдумой. Это удивительное предложение, на самом деле, потому что даже лет 10-15 назад между Госдумой и конгрессом не существовало прямого взаимодействия. Это очень хороший знак, что американские партнеры заинтересованы в том, чтобы разобраться в ситуации», — сказала «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

По ее мнению, американский президент, как человек из бизнеса, хочет заключить именно «сделку», которая была бы выгодна всем сторонам конфликта и Соединенным Штатам в придачу.

«Я не исключаю, что даже в праздничные дни были какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном, о которых не заявляли публично. Также могу сказать, что со стороны России мы сейчас ждем финальную версию мирного договора, на текст которого мы уже могли бы отреагировать», — заявила Журова.

Трамп, конечно, заявил, что именно Киев тормозит процесс принятия мирного соглашения, но стоит понимать, что и давить на Украину американцам не слишком то просто, отметила депутат.

«На самого Трампа также оказывается давление внутри Соединенных Штатов — в стране достаточно большое проукраинское лобби. Однако администрация видит потери от противостояния с Россией и понимает выгоду от заключения мирного договора между Москвой и Киевом, поэтому думаю, что и в 2026 году Штаты будут стремиться выступить медиаторами в конфликте и подталкивать стороны к заключению соглашения», — заключила Журова.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Константин Блохин, который в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат попытки подтолкнуть стороны к мирным переговорам, несмотря на все трудности.

«Понятно, что с конца декабря мирные переговоры находятся в некой стагнации именно из-за позиции Киева. Стоит вспомнить только попытки ВСУ нанести удар по президентской резиденции. Ясно, что страна, которая искренне желает урегулирования, не будет наносить подобные удары», — сказал политолог.

По его мнению, у Вашингтона остались некоторые рычаги давления на Киев, даже несмотря на попытки европейских стран нивелировать все давление со стороны американцев.

«Самый действенный рычаг давления на Киев со стороны США — это отказ от любой помощи. Реальные переговоры с Киевом начнутся лишь тогда, когда украинская сторона почувствует, что под их ногами все трещит по швам. Если Штаты доведут ситуацию до такой крайности, то переговоры пойдут куда быстрее», — считает Блохин.

Главная причина, по которой переговоры стопорятся — уверенность Украины и Европы в том, что Трамп устанет от украинского конфликта и просто выйдет из урегулирования, считает политолог.

Он заключил, что Киев станет более сговорчивым, как только Вашингтон даст понять, что настроен на мир серьезно.