Отстаем от самих себя: Путину доложили о состоянии космической отрасли

Роскосмос, нарастив в минувшем году российскую спутниковую группировку всего 12-ю спутниками вместо требуемых 250-ти, руководствовался, видимо, девизом Владимира Ильича Ленина «Лучше меньше, да лучше». О такой «большой» прибавке сообщил на этой неделе в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным первый зампред правительства Денис Мантуров. Несмотря на то, что Россия вступила в юбилейный космический год – год 65-летия первого полета человека в космос, результаты, с которыми она подходит к этой дате, мягко говоря, вызывают вопросы.

© kremlin.ru

О том, что Россия для того, чтобы догнать передовые космические державы и не вылететь хотя бы с занимаемого сейчас третьего места среди них, должна наращивать свою группировку минимум на 250 космических аппаратов (КА) в год, говорил еще в 2024-м прежний глава космического ведомства Юрий Борисов. Наращивание группировки нужно нам как воздух, особенно в нынешней ситуации со СВО, ведь современные войны давно ведутся при помощи «глаз», «ушей» и других «органов чувств», размещенных на орбите.

Получается же наоборот: год от года наша промышленность не наращивает, а снижает количество нужных стране аппаратов? К примеру, согласно статистике, которой поделился эксперт космической отрасли в своем телеграм-канале «Летопись космической эры» Александр Железняков, в 2024 году мы отправили в космос 99 КА, а в 2025-м – 91... Почему тогда группировка пополнилась, по словам Мантурова, только на 12 КА («В целом наша спутниковая группировка увеличила свою численность с 288 до 300 космических аппаратов за 2025 год»)? А объясняется этот казус следующим образом.

Среди 91 космического аппарата, запущенного в 2025 году, были, кроме очень нужных стране, и те, что запускали в коммерческих интересах, в интересах образовательных организаций, а также в тестовом режиме. Все перечисленные официально не входят в российскую группировку. Плюс прибавьте те, которыми пришлось заменить выбывшие из строя аппараты.

Среди тех спутников, что были запущены в интересах России, были очень полезные. Это группа малых космических аппаратов – «Моха-1», «Ея-2» и «Аргус-312» для автономного управления роботизированными системами (читай – беспилотниками) на расстояниях более 200 км от оператора.

Они, безусловно, пригодятся для самых различных задач. Как и «Аисты-2Т» № 1 и № 2, предназначенные для дистанционного зондирования Земли в интересах МЧС и ученых. С их помощью будут создаваться цифровые модели местности для предупреждения и мониторинга чрезвычайных ситуаций: пожаров, наводнений, вулканической активности.

Также Мантуров особо выделил запуск военного спутника на геостационарную орбиту. Это было сделано при помощи ракеты-носителя «Ангары-А5» с космодрома Плесецк.

«Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур», – сообщил президенту зампред правительства.

Не сомневаемся, что эти и другие наши аппараты успешно выведены и работают на благо нашей родины. Но по сравнению с американской группировкой, пополнившейся в 2025 году на 3000 спутников, и с китайской «обоймой» из 369 аппаратов их очень и очень мало...

Да и самих космических пусков было всего 17, что составило, всего 5,26% мирового рынка пусковых услуг. Для сравнения, у американцев в завершившемся году было 193 пуска (59,7%), а у Китая – 92 (28%). При этом, если США и КНР только наращивают год от года количество стартов, то мы в 2025 году удержались на позиции 2024 года, а по сравнению с 2023-м, в котором было 19 стартов ракет, отстали... Получается, – даже от самих себя.

А в чем причина? 27 ноября на 31-й площадке космодрома Байконур (единственной, откуда мы можем сейчас отправлять пилотируемые миссии) во время запуска космического корабля «Союз МС-28» с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Кристофером Уильямсом упала 144-тонная кабина обслуживания – металлическая конструкция, на которой расположены две подъёмные платформы. Перед стартом кабина подводится под ракету, платформы поднимают специалистов к двигателям 1-й и 2-й ступеней ракеты-носителя «Союз».

Несмотря на то, что старт прошел штатно, и космонавты, слава богу, благополучно добрались до МКС, стартовая площадка была выведена из строя, и поэтому с нее не смог стартовать в декабре очередной грузовой корабль «Прогресс МC-33». Мало того, площадкой нельзя будет пользоваться еще, как минимум, несколько месяцев, пока не заменят конструкцию.

Запуск метеорологического спутника «Электро-Л» №5 в прошлом году не состоялся, его отложили до марта 2026 года из-за проблем с разгонным блоком, которые выявили, когда ракета «Протон-М» уже стояла на старте.

И под самый занавес 2025-го так и не свершился еще один, обещанный ранее старт нового типа ракеты-носителя «Союз-5», – не успели специалисты в полном объеме выполнить ее предстартовую подготовку. Запуск обещан, предварительно, в марте 2026 года.

На этом печальном фоне успехи NASA и Китайского космического агентства, во многом поднявшемся на советских технологиях, воспринимаются, простите, просто как издевка. В 2025-м американцы осуществили первый в мире пилотируемый полет по полярной орбите (той, от которой наша госкорпорация неожиданно отказалась, несмотря на готовый проект для будущей национальной станции РОС), с первой попытки запустили новую сверхтяжелую ракету «Нью Гленн» (компании Blue Origin), которая становится конкурентом «Фалкон Хэви» (SpaceX). И это не считая межпланетных полетов к Марсу (два зонда по программе ESCAPADE), запусков трех аппаратов к Луне (один из которых оказался успешным и сел в Море Кризисов). Китайцы запустили в 2025-м межпланетный зонд за образцами астероида Камоалева...

У нас из новых проектов в научном плане успешно «выстрелил» пока только орбитальный биоспутник «Бион-М»№2, который спустя 30 суток полета по полярной орбите, вернул на Землю сотни живых существ – от космических мышек и мух до разновидностей микроорганизмов и растений. Этот эксперимент приближает нас к возвращению человека на Луну, который в лучшем случае состоится ближе к середине 2030-х годов. В то время, как в США экипаж из четырех человек ждет старта к ней по программе «Артемида-2» уже 6 февраля 2026 года...