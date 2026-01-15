Американские аналитики предсказали хрупкий мир на Украине в ближайшее время

Американская аналитическая компания допустила рост шансов на мирное соглашение по Украине в 2026 году, однако сочла его нестабильным и в целом выгодным для России. Такой вывод содержится в прогнозе Stratfor.

Вероятность заключения мирной сделки по украинскому конфликту в 2026 году возрастает, однако любое соглашение, по оценке американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, будет непрочным и создаст преимущественные условия для Москвы. Аналитики указывают, что даже при достижении договоренностей конфликт не получит окончательного и устойчивого разрешения.

В прогнозе отмечается, что администрация США продолжит оказывать дипломатическое давление как на Россию, так и на Украину, стремясь подтолкнуть стороны к соглашению.

Параллельно Вашингтон, по мнению экспертов, сохранит возможность маневра, используя дополнительные рычаги влияния. В их числе — ужесточение санкций против России, наращивание военной помощи Киеву либо, напротив, угрозы сократить поставки вооружений и разведывательных данных украинской стороне.

Stratfor исходит из того, что Москва будет сочетать дипломатические контакты с США с продолжением наступательных действий. Такой подход, как считают аналитики, позволяет России сохранять военное давление и одновременно торговаться за более выгодные политические условия.

Дополнительным фактором, повышающим вероятность переговоров, названы выборы в конгресс США, запланированные на осень. В Stratfor полагают, что возможная победа демократов может изменить расстановку сил в Вашингтоне. В этой связи Москва, по оценке компании, может рассматривать период до формирования нового состава конгресса как оптимальное окно для заключения сделки с администрацией Дональда Трампа на максимально выгодных для себя условиях.

При этом аналитики подчеркивают, что потенциальное соглашение будет сопряжено с серьезными издержками для Киева. В числе последствий называются значительные территориальные потери, слабые гарантии безопасности и риск внутренней политической нестабильности на Украине. Такой исход, по мнению Stratfor, не устранит фундаментальные противоречия конфликта.

В то же время в прогнозе оговаривается, что при недостаточном уровне поддержки Украины со стороны европейских стран либо в случае, если Москва сочтет продолжение военной операции более целесообразным, боевые действия могут продолжиться и после 2026 года.

Дипломатическая активность вокруг украинского конфликта заметно усилилась в конце прошлого года. США представили проект мирного плана, который в Москве допускали как возможную основу для будущих договоренностей. Документ затем дорабатывался с участием украинской и европейской сторон. В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом и сообщал о высокой степени готовности плана, указывая, что наиболее сложным остается территориальный вопрос.

В числе обсуждаемых вариантов называлось создание демилитаризованной зоны. При этом Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также на признании этих территорий и Крыма в составе России. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что достижение мира возможно только при устранении первопричин конфликта, включая попытки Запада втянуть Украину в НАТО, и подчеркивал готовность добиваться целей дипломатическими или иными средствами.

В начале января Зеленский допускал возможность прекращения боевых действий в течение полугода. Ряд западных СМИ сообщал о вероятных контактах представителей администрации Трампа с Москвой для обсуждения последних версий мирного плана. В МИД России заявляли о готовности к таким контактам, отмечая, что интерес к диалогу будет воспринят с пониманием.