Согласно сообщению агентства Bloomberg, неофициальный глава личной дипломатической службы Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер собираются в очередной раз посетить Москву для переговоров. Официального подтверждения с российской стороны того, что такой визит планируется, пока нет. Но этого по большому счету и не требуется. В каком бы направлении не развивались переговоры по урегулированию украинского кризиса без очередного появления Уиткоффа в переговорной комнате Владимира Путина все равно не обойтись.

© wikimedia.org

За последний год этот ранее мало кому известный в нашей стране торговец недвижимостью стал константой российско-американских отношений, обязательным элементом той психодрамы, в которую превратились контакты двух главных мировых ядерных держав. Поэтому, в отличии от многих других недавних «сенсаций» от агентства Bloomberg, это сообщение не может быть уткой. Рано или поздно Уиткофф в России обязательно появится. А вот с чем он появится — это уже совсем другой вопрос.

При всем богатстве вариантов магистральных сценариев того, что происходит сейчас в кулуарной переговорной тиши вдали от наших глаз, всего два. Но эти сценарии самым кардинальным образом отличаются друг от друга. И вот что еще обескураживает и сбивает с толку любого добросовестного аналитика. Под любой из этих противоположных по своему смыслу сценариев можно с легкостью подвести доказательную базу. Не верите? Тогда поехали. Сценарий первый: Уиткофф привезет на рассмотрение ВВП тот вариант российско-американских договоренностей, над которым так активно «поработали» Зеленский и европейцы, что он превратился в документ с совсем иным смыслом.

Доказательная база: так было уже не один раз — например, после саммита Трампа и Путина на Аляске. И дело здесь не только в том, что нынешний американский лидер склонен поддаваться лести и убеждению. Стратегия флюгера, который постоянно вертится в разные стороны, позволяет Трампу воздерживаться от тех радикальных решений, которые он считает потенциально опасными и поэтому не хочет принимать. Стремительная смена позиций дает хозяину Белого дома возможность оставаться в эпицентре политической игры в роли «верховного арбитра» или «играющего тренера» и при этом тянуть время.

Сценарий второй. Трамп убедился в том, что Путин не готов идти на неоправданные, с точки зрения интересов Москвы, уступки просто потому, что он, американский президент его об этом просит. Поэтому переговоры между Вашингтоном, с одной стороны, и Европой и Киевом, с другой, идут уже не в формате «сейчас мы что-нибудь придумаем, чтобы заболтать и просаботировать новую прокремлевскую блажь Трампа», а на более серьезном уровне — с учетом того, на что потенциально может согласиться Москва.

Доказательная база: путинский тезис о том, что время работает на Россию, постоянно подтверждается. Киевский режим медленно, но верно истощается. Европа — несмотря на все громогласные заверения в обратном — постепенно устает от конфликта и с все большим трудом находит на него деньги. В риторике даже самых ожесточенных оппонентов Москвы в Старом Свете заметны изменения. Макрон внезапно заимел желание вновь наладить контакты с ВВП. Мерц признал, что ввод военных сил европейских членов НАТО на территорию Украины после завершения конфликта невозможен без четкого согласия России.

Кремль тем временем с помощью массированных ударов по энергетической системе наращивает давление на Украину, добавляя привлекательности идее завершения конфликта переговорным путем. В эту канву в принципе можно даже уложить некоторые недавние кадровые назначения в Киеве. Новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (Признан террористом и экстремистом в РФ) был в еще 2023 году заочно арестован в России по обвинению в совершению терактов. И для него это обвинение — предмет гордости. Буданов* — заклятый враг нашей страны. Но при этом в отличие от своего предшественника Андрея Ермака он обладает не только номенклатурным и аппаратным влиянием, но и реальным политическим весом в украинском обществе. Если возникнет нужда, он обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы «продать» болезненные уступки Киева как оправданные необходимостью.

Пока это, конечно, не более чем спекуляция — и веский повод завершить «инвентаризацию» доказательной базы второго сценария. И вот что еще только что пришло мне в голову: при всей своей внешней разнонаправленности два описанных мной сценария все равно могут разыгрываться параллельно. «Подарков» Москве никто на Западе, включая Трампа, делать не собирается. Но Россия делает себе «подарки» сама и тем самым сдвигает западную переговорную позицию в нужном для себя направлении. Получается синтез двух, казалось бы, совершенно противоположных сценариев. И это синтез, скорее всего, и является наиболее близким к «правде жизни» украинского конфликта. Не ждем в силу этого от нового визита Уиткоффа в Москву чего-то особенно судьбоносного. Но и заранее объявлять его пустышкой тоже не будем.

* - признан террористом и экстремистом в РФ