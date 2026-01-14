Подкуп украинских депутатов: с чем связаны обыски у Тимошенко и Арахамии

Антикоррупционные ведомства Украины нагрянули с обысками к лидерам партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии. Их подозревают в подкупе депутатов при голосовании за законопроекты. А местные СМИ связывают обыски с отставкой бывшего главы СБУ Василия Малюка*. «Вечерняя Москва» разбиралась, что предшествовало следственным действиям и какую роль Тимошенко и Арахамия играют в украинской политике.

Обыски и записи разговора Тимошенко

Во вторник, 13 января, украинские СМИ сообщили об обысках у нескольких политиков. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины нагрянули в офисы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и фракции правящей партии «Слуги народа» Давида Арахамии.

В НАБУ подтвердили проведение обысков в офисе одной из фракций, но не уточнили, о какой именно идет речь. Отмечается, что следственные действия связаны с подкупом депутатов при обсуждении законопроектов. За такое преступление украинское законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы.

— НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады Украины в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, — сообщили в пресс-службе антикоррупционного агентства.

Украинское издание «Страна.ua» связывает обыски с отставкой бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка*. СМИ утверждает, что именно партия Юлии Тимошенко сыграла главную роль в принятии этого решения. Для отставки Малюка* якобы не хватало голосов, но затем «за» внезапно проголосовали еще 11 депутатов от «Батькивщины».

Позднее НАБУ опубликовало аудиозаписи переговоров «разоблаченного руководителя фракции» с депутатами. На записях четко слышен голос Тимошенко, он вполне узнаваем. А голоса других парламентариев изменены с помощью аудиообработки. Все собеседники говорят на русском языке, часть разговора ведется шепотом. Слышно, как якобы Тимошенко договаривается с депутатами о передаче денег и за что конкретно они должны голосовать.

Также были опубликованы видео с обысками у депутатов. Лицо женщины, которую допрашивают следователи, скрыто, но даже так на кадрах можно узнать Тимошенко.

Что говорят Тимошенко и Арахамия

Тимошенко подтвердила обыски в офисе возглавляемой ею партии. По ее словам, следственные действия шли всю ночь, а силовики «захватили здание и взяли в заложники сотрудников». Политик отрицает все обвинения.

— Обыск — это грандиозный пиар-ход. Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов, — написала Тимошенко в своем блоге.

Арахамия пока никак не комментировал заявления об обысках в офисе его фракции.

Кто такая Юлия Тимошенко

В 80-е годы Тимошенко работала инженером-экономистом. В 1991 году Тимошенко вместе с мужем учредила корпорацию «Украинский бензин», заняла пост ее гендиректора. Еще через несколько лет возглавила корпорацию «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), потом стала ее президентом. По разным оценкам, к 1997 году женщина контролировала до 25 процентов экономики Украины. Газета «Известия» называла корпорацию ЕЭСУ «государством в государстве».

В 1998 году Тимошенко стала депутатом Верховной рады и возглавила бюджетный комитет, а в 1998 году стала лидером новой партии «Батькивщина». В 2001 году в отношении политика возбудили уголовное дело о коррупции, но позднее расследование прекратили.

После победы Виктора Юнуковича на выборах президента Украины в 2004 году в стране начались протесты. Тимошенко стала одним из лидеров так называемой оранжевой революции, в результате которой было проведено повторное голосование. На этот раз победу одержал соратник Тимошенко Виктор Ющенко. В феврале 2005 года Тимошенко была назначена премьер-министром Украины, став первой женщиной на этом посту в истории государства. В сентябре того же года Ющенко отправил бывшую соратницу в отставку из-за конфликтов внутри правительства.

В декабре 2007 года Тимошенко вновь была назначена премьер-министром. В 2010 году она баллотировалась на президентских выборах, прошла во второй тур, но проиграла Виктору Януковичу, который позднее снял ее с поста премьера.

В 2011 году Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Тимошенко уголовное дело о злоупотреблении властью и превышении полномочий. Бывшего премьера винили в заключении невыгодных газовых контрактов с РФ. В том же году Тимошенко отправили в тюрьму на семь лет. А в конце 2014-го, после переворота в Киеве и бегства президента Виктора Януковича, Верховная рада освободила Тимошенко и закрыла уголовные дела.

В том же году Тимошенко баллотировалась в президенты, но проиграла Петру Порошенко. В 2019 году она снова выдвинула свою кандидатуру. Во время предвыборной кампании она обещала обеспечить стране «газовый рай» и потребовать от России «компенсацию» за выход Крыма и Донбасса из состава Украины. Однако победу одержал Владимир Зеленский.

С тех пор Тимошенко осталась в оппозиции. Вместе с тем она продолжает вести бизнес. В 2020 году политик стала долларовым миллионером: согласно декларациям, ее доход составлял 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов).

Чем известен Давид Арахамия

Давид Арахамия тоже начинал карьеру в сфере бизнеса. Украинские СМИ утверждают, что в 2002 году он стал сооснователем IT-компании Template Monster. По некоторым данным, он также является ее гендиректором, но эта информация не имеет официального подтверждения.

В 2014 году Арахамия поддерживал Евромайдан, основал волонтерскую инициативу «Народный проект» и стал собирать деньги для украинских военных. В том же году он стал главой совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и советником министра обороны Валерия Гелетея. В 2019 году новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Арахамию членом Наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». Тогда же Арахамия возглавил фракцию правящей политической партии «Слуга народа».

С 2019 по 2021 год журналы «НВ», «Фокус» и «Корреспондент» включали Арахамию в рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. Еще он делал множество громких политических заявлений. В 2021 году он назвал отказ от ядерного оружия главной ошибкой первого президента Украины Леонида Кравчука.

В 2022 году Арахамия возглавлял украинскую делегацию на переговорах с РФ по урегулированию конфликта. Переговоры не увенчались успехом. Позднее политик обвинил в этом экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который якобы убедил Владимира Зеленского продолжать боевые действия и отказаться от подписания мирного договора.

Что еще предшествовало обыскам

Тимошенко и Арахамия — не первые высокопоставленные украинские политики и бизнесмены, попавшие под следствие. НАБУ и САП начали масштабное расследование еще летом 2025 года. Антикоррупционные ведомства опубликовали записи, на которых, предположительно, президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с ближайшими соратниками план хищения средств из госкомпании «Энергоатом».

По версии следствия, чиновники заставляли контрагентов этой фирмы платить откаты в размере 15 процентов от стоимости каждого госконтракта. В противном случае владельцам фирм угрожали заблокировать все счета и лишить их компании статуса поставщиков.

10 ноября НАБУ пришло с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком Зеленского». На тот момент он уже покинул страну. Затем силовики нагрянули к министру юстиции Украины Герману Галущенко, а из страны тем временем уехали влиятельные финансисты Михаил и Александр Цукерманы.

28 ноября следственные действия прошли у главы офиса президента страны Андрея Ермака, в тот же день он ушел в отставку. Все это происходило на фоне обсуждения мирного договора, предложенного США для урегулирования конфликта на Украине.

27 декабря НАБУ сообщило о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты. Уже тогда сообщалось, что кто-то платил парламентариям за голосование в Верховной раде. В тот же день силовики прибыли в правительственный квартал в Киеве, где находится офис Зеленского. Затем они провели обыски у депутатов от «Слуги народа». Местные СМИ писали, что НАБУ проверяло Юрия Киселя, которого называют близким другом Зеленского, и Юрия Корявченкова, с которым глава государства знаком еще со времен работы в студии «Квартал 95».

*Василий Малюк внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.