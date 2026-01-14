В каких странах суды выносят смертные приговоры и какие способы применяются

Участникам беспорядков в Иране грозит высшая мера наказания. В ИРИ смертная казнь проводится через повешение. "Российская газета" изучила, в каких еще странах суды выносят такие приговоры и какие способы применяются.

В Соединенных Штатах в 1967-1977 годах действовал мораторий на смертную казнь, но затем он был отменен. Высший приговор выносят в основном за убийства, шпионаж, госизмену, военные преступления, преступления против человечности. Однако на практике в последние 50 лет преступников казнят в большинстве случаев лишь за убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах. К тому же дожидаться исполнения приговора осужденные могут годами, а то и десятилетиями. Выносят их в основном суды штатов (казнь по приговору федерального суда - крайне редкое явление). В связи с особенностями законодательства США высшая мера применяется далеко не на всей территории страны. В 23 штатах, а также округе Колумбия смертная казнь отменена. В семи штатах она приостановлена, в еще пяти, хотя формально она существует, но не применяется уже много лет. Таким образом, только в 15 штатах относительно регулярно высшая мера приводится к исполнению.

Чаще всего применяется смертельная инъекция, но в некоторых случаях осужденному преступнику могут предложить альтернативу - электрический стул или расстрел. Использование газовой камеры в ряде штатов запрещено, но в некоторых случаях применяется и этот метод. Случаи повешения крайне редки, однако полностью от них так и не отказались. Кроме того, недавно начали применять еще один способ смертной казни - удушение азотом. Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах - Алабаме, Оклахоме и Миссисипи. Впервые такой способ был применен в 2024 году в Алабаме.

Таким образом, в США на сегодняшний день насчитывается шесть видов казни.

В КНР довольно широкий круг преступлений, за которые суд может приговорить к смертной казни. Высшая мера выносится за убийства, наркоторговлю, коррупцию, экономические преступления и другие тяжкие преступления (всего в списке 46 деяний). Однако Уголовный кодекс предусматривает возможность замены смертного приговора бессрочным лишением свободы. На практике обычно это происходит так: суд выносит приговор с отсрочкой исполнения на два года, если в течение 24 месяцев осужденный ведет себя прилично, казнь заменят на пожизненное. Также высшая мера наказания не может быть применена "к лицам, не достигшим к моменту совершения преступления 18-летнего возраста, и женщинам, находящимся во время судебного разбирательства в состоянии беременности".

Для казни обычно применяются смертельная инъекция и расстрел, при этом все чаще предпочтение отдается первому варианту - из принципов гуманности. Расстрел же сохраняется для виновных в наркоторговле и убийствах.

Саудовская Аравия

В королевстве смертная казнь предусмотрена за большой ряд преступлений, включая убийства, ограбления, насилие сексуального характера. В последние годы все больше смертных приговоров выносится по делам, связанным с торговлей наркотиками. Эр-Рияд тактически объявил войну запрещенным веществам, на дорогах и границе ужесточен контроль.

Основной метод казни - обезглавливание при помощи сабли. Стоит отметить, что в Саудовской Аравии должность главного палача Мекки передается по наследству (в семье аль-Биши), и наследника утверждает лично король. При этом в стране есть и другие династии палачей. Кроме обезглавливания также есть практики забивания камнями и расстрел.

Кстати, большинство казней проводятся публично, при этом в стране придерживаются определенных правил, которые сохраняются на протяжении столетий и которые расписывают действия всех участвующих лиц.

В Ираке в последние годы суды чаще всего выносили смертные приговоры террористам и их пособникам. Высшая мера также применяется к виновным в геноциде и коррупции. Однако в период между 2004 и 2011 годами в стране были казнены многие сторонники свергнутого американцами Саддама Хуссена. Сам был повешен в 2006 году, когда его признали виновным в массовом убийстве жителей деревни аль-Дуджейль, совершенном в 1982 году. При этом о причинах вторжения США в Ирак (обвинениях в наличии оружия массового поражения) никто даже не вспоминал.

Наиболее распространенный способ казни в Ираке - через повешение, хотя в редких случаях можно столкнуться с обезглавливанием или побиением камнями.

В городе-государстве смертная казнь применяется в основном за убийства, похищения и преступления, связанные с наркотиками, преступления против президента (в списке 33 вида преступлений).

В 2012 году в Сингапуре были приняты поправки, согласно которым суды могут заменить высшую меру пожизненным заключением и телесными наказаниями (порка палками).

Обычно смертный приговор приводится в исполнение через повешение.

В Нигерии, согласно последним данным, около 3,6 тысячи заключенных ожидают исполнение смертного приговора. Это один из самых высоких показателей в мире.

Решение о высшей мере наказания принимается губернатором конкретного штата. К преступлениям, за которые грозит смертная казнь, относятся убийства, госизмена, вооруженное ограбление и ряд других, включая прелюбодеяние и колдовство.

В стране предусмотрены повешение и расстрел, а в штатах, живущих по законам шариата, - побивание камнями.