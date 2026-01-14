Уволили за брань и угрозы: Как завершился скандал с замглавы района на Кубани

Почти две недели потребовалось главе Калининского района Виктору Кузьминову, чтобы принять решение об увольнении своего первого заместителя Андрея Антоненко (он курировал вопросы ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, дорожной деятельности, мобилизационной работы и правовых отношений). Основанием послужил скандал с участием чиновника, который бурно обсуждали пользователи выложенного в соцсети видео с нецензурно выражающимся чиновником.

Инцидент произошел еще 30 декабря, был снят очевидцами на мобильник и оказался в Сети. На видео немолодой человек, в котором люди сразу узнали Андрея Антоненко, нещадно ругает спасателей в их кабинете. Причем чиновник буквально приходит в ярость, услышав вопрос подчиненного сотрудника.

"Что ты хотел от меня? Чтобы я тебе ответ написал на твои вопросы? Я напишу, но только всем будет плохо. Ты кто тут такой? И кто я?! Где ваш старший?! Перестреляю вас всех!" - кричал он, перемежая речь руганью.

Конфликт якобы возник из-за недовольства руководителя внешним видом подчиненного, попросившего начальника выбирать выражения и сдерживать эмоции. Однако тот следом разразился очередной порцией ругательств. Из кабинета спасателей его вывел глава района, что подтверждают и фрагменты видео. Однако официальная реакция со стороны главы последовала лишь на 12-й день после случившегося.

"Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым. Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности", - написал 10 января в своем Телеграм-канале руководитель муниципалитета Виктор Кузьминов.

Его пост сразу стал обрастать комментариями.

"Думаю, если бы видео не попало в Сеть, то никаких последствий не последовало бы", - считает местный житель. "Спасателю огромное уважение за достойное поведение в общении с явно неадекватным человеком", - пишет другой станичник. "Это видео должно послужить основанием как минимум для процессуальной проверки правоохранительными органами", - поддерживает земляков Александр Заварза.

А адвокат Вера Олефиренко задается резонным вопросом: "Почему только с 12 января вы его освобождаете от должности? Что мешало вам все эти две недели принять такое решение?"

Многие земляки предъявляют ему претензии за замедленную реакцию и считают, что действие (бездействие) самого главы должно получить оценку. По этому поводу развернулась бурная полемика, на которую глава района просто не мог не отреагировать.

Приведем его пост из Телеграм-канала: "30 декабря после рабочего дня мой заместитель Антоненко Андрей Григорьевич по собственной инициативе решил проверить работу сотрудников муниципального казенного учреждения "Спасательный отряд Калининского района". Даже вне работы чиновник должен вести себя достойно и уважительно по отношению к людям. Его поведение нарушило эти нормы. Мое решение об освобождении Антоненко А. Г. от должности было принято 30 декабря 2025 г. В соответствии со ст. 14, 112 Трудового кодекса РФ увольнение может быть произведено в следующий рабочий день, а это 12 января. Никаких незаконных выплат он не получит. Еще раз приношу искренние извинения всем жителям за недостойное поведение должностного лица Антоненко А. Г.".

В понедельник, 12 января, корреспондент "РГ" дозвонилась главе Калининского района. Виктор Владимирович подтвердил, что его первый заместитель освобожден от занимаемой должности. По его словам, 30 декабря он действительно лично вывел подчиненного из кабинета спасателей.

- Возвращаясь с работы, услышал шум, зашел, вывел Андрея, посадил его в машину и отправил домой, - пояснил он. - Посмотрев снятое видео, принял решение о его увольнении.

Дальнейшие комментарии, что называется, излишни...