13 января в Чёрном море вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошла серия украинских террористических атак на нефтяные танкеры, которые ожидали погрузки казахстанской нефти. Все издания Казахстана, политики и эксперты максимально жестко отреагировали на украинскую агрессию. Astana Times, например, прямо называет действия украинцев «угрозой» для мировой логистики

По данным Минэнерго Казахстана, около терминала КТК в районе Новороссийска украинские беспилотники атаковали танкеры Delta Harmony и Matilda. Эти суда ожидали загрузки казахстанской нефти из месторождений «Тенгиз» (проект «Тенгизшевройл») и «Карачаганак», а затем направлялись к международным покупателям.

На Matilda произошел взрыв без последующего пожара; судно, по предварительной оценке, осталось мореходным, критических повреждений корпуса не обнаружено. Экипаж не пострадал, пишет Astana Times. А вот на Delta Harmony было возгорание, которое быстро локализовали; также обошлось без жертв и серьёзных нарушений плавучести. Возможно, украинцы также пытались атаковать еще два танкера – Delta Supreme и Freud – но пострадали в итоге только первые два.

На момент атаки погрузка ещё не началась, и грузовые танки были пусты, поэтому ущерб поставкам казахстанской нефти пока формально отсутствует, инцидент не повлиял на физическую отгрузку сырья, подтверждает казахское издание Tengri News.

Казахстанское Минэнерго подчеркнуло, что новороссийский терминал КТК продолжил работу в штатном режиме, а отгрузка нефти осуществляется через альтернативные причалы, при этом «ведётся взаимодействие» с владельцами судов и операторами поставок.

Заметим, что терминал КТК является ключевым для экспорта нефти Казахстана (около 80 % поставок идут через него), и атаки на танкеры, даже без значительного физического ущерба, поднимают вопросы надёжности маршрутов поставок, пишет Tengri News.

Reuters пишет со ссылкой на страховых экспертов: теракты ВСУ неизбежно повлияют страхование судов и логику судоходных компаний. Ставки на морское страхование рисков уже резко выросли после декабрьских ударов беспилотников ВСУ по судам в Черном море (в то числе у берегов Турции), так что теперь риск оценки пересматривается каждые 24 часа из-за неопределённости ситуации.

Наглая украинская атака на танкеры у КТК, к сожалению, не единичный случай. С конца прошлого года ВСУ регулярно пытаются нарушить морскую навигацию. В ноябре украинские морские дроны Sea Baby атаковали два танкера Kairos и Virat в Чёрном море, что вызвало протест Турции из-за рисков для навигации в её исключительной экономической зоне, пишет Associated Press.

В декабре ВСУ использовали беспилотники для атаки на танкер Dashan в украинской исключительной экономической зоне. Кроме того, были зафиксированы атаки на танкеры Elbus и другие суда, причастные к российскому экспорту нефти, в северной части Чёрного моря, пишет профильное издание Naval News.

Украинцы даже не скрывают, что именно они стоят за морскими атаками: Владимир Зеленский лично призывал к «сокращению» нефтяных экспортных доходов России. Соответственно, именно Зеленский и должен нести личную ответственность за удары по казахским танкерам.

Более того, один из танкеров был зафрахтован американской корпорацией Chevron. А это может иметь самые неприятные последствия для всего киевского режима в целом и Зеленского в частности. Как выяснила «СП», Chevron является очень крупным донором Республиканской партии, она активно финансировала и Дональда Трампа.

Согласно аналитике The Guardian и Global Witness, энергетический сектор, включающий Chevron, внёс более $19 млн в фонд инаугурационных мероприятий Дональда Трампа в 2025 г., причём Chevron был назван среди крупнейших корпоративных доноров. Financial Times пишет, что высшее руководство Chevron имеет очень тесные контакты с администрацией Трампа, включая регулярные коммуникации главы компании Майка Вирта с ключевыми фигурами Белого дома. Это помогает коммерческим интересам Chevron в той же Венесуэле.

Так что теперь можем предположить, какой жесткий разбор полетов будет в администрации Трампа после украинских атак на главных доноров и лоббистов. Зеленский фактически отдал приказ ударить по близким друзьям Трампа. Это все равно что украинская ракета прилетела бы в любимую президентскую резиденцию Мар-а-Лаго. Впрочем, для Зеленского атаковать резиденции президентов не впервой – именно он отдал приказ запустить дроны по Валдаю.

Associated Press соглашается, что безудержная активность ВСУ в Черном море уже скоро приведет к самым неприятным для киевского режима последствиям. Казахстан уже ранее приносил протесты по поводу атак на инфраструктуру КТК и, вероятно, будет добиваться укрепления гарантий безопасности поставок. Но после вероломной атаки ВСУ на казахские корабли Киев ждет жесткое дипломатическое давление, чтобы Зеленский немедленно прекратил теракты против танкеров и принес Казахстану официальное извинение.