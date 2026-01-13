Обращайтесь к Путину: Зеленский снова ударил по нефти Токаева

13 января дроны ВСУ атаковали два нефтяных танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщил источник РИА «Новости». «Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести», - уточняет источник.

Эти суда должны были загрузить казахстанскую нефть. Они отошли от терминала и ждали в очереди на получение груза, уточнил Bloomberg.

В «КазМунайГазе» подтвердили, что танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией, был атакован беспилотником близ причала КТК.

Напомним, КТК – Каспийский трубопроводный консорциум, созданный при участии России, Казахстана и иностранных добывающих компаний. В ноябре один из трех выносных причалов нефтетерминала в Новороссийске уже получал серьезные повреждения и вышел из строя в результате атаки украинских безэкипажных катеров.

Обошлось без пострадавших, но грузовые операции у выносных причалов пришлось приостановить. Причем, Казахстан довел до Украины официально свою «озабоченность по поводу атак беспилотников на инфраструктуру КТК и Оренбургского газоперерабатывающего завода» (туда приходит газ из Казахстана — «СП»).

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров по этому поводу говорил так:

«Мы на постоянной связи с украинской стороной по этим вопросам. Естественно, мы всегда доводим свою озабоченность. Но более детально этим вопросом уже занимаются наши коллеги из министерства энергетики, «КазМунайГаз», которые конкретно знают, что там происходит».

Почему дело не пошло дальше выражения озабоченности? Можно предположить, что Казахстан заранее был готов к тому, что такие атаки могут случиться и стал искать альтернативные пути. Возможно, даже их нашел.

Западные страны давно Казахстан вынуждают полностью отказаться от российских маршрутов транспортировки нефти. Лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов, правда, отмечал, что для нефтедобывающего сектора Казахстана таких альтернатив пока нет. Казахстан из-за атак беспилотников Украины несет серьезные убытки.

Летом в Средиземном море был подорван танкер Vilamoura, перевозивший миллион бочек с нефтью. В феврале и в марте были атаки украинских БПЛА на трубопровод КТК (НПС «Кропоткинская»), идущий от Каспийского моря до Новороссийска. Под удар дронов ВСУ попала и станция «Кавказская», она технологически обеспечивает прокачку по «трубе».

Результатом неоднократных атак ВСУ стало то, что Казахстан, который старается поддерживать добрые отношения не только с Россией, но и с Украиной, смог прокачать через КТК в 2025 году лишь 68 млн тонн нефти против запланированных ранее 72 млн тонн. Недополучение 4 миллионов тонн обернулись потерями в миллиарды долларов. И это в условиях непростой ситуации с бюджетом Казахстана.

Стратегическая цель западных противников России состоит, по всей видимости, в том, чтобы переориентировать энергетические потоки в обход России в целом из Средней Азии, не только из Казахстана. Туркмения, например, уже отказалась от использования в своих маршрутах через РФ.

Если традиционные партнеры отказываются от использования того же Новороссийска, Россия теряет на этом немалые деньги.

Сегодня активно продвигается тема Срединного коридора (ТМТМ). Он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, далее в Турцию и страны Европы. Этот коридор задумывался странами Запада не только для транспортировки нефти. Планируется этим же маршрутом вывозить и редкоземельные металлы, цветные и драгоценные металлы, уран, другие критически важные минералы для нужд европейского и американского ВПК и высокотехнологических отраслей западных стран.

Не секрет, идет глобальное соперничество Запада с Китаем за редкие металлы. Отсюда и известные планы президента США Трампа в отношении России по поводу совместной разработки российских месторождений редкоземельных металлов. Причем, российский президент в этом случае фактически не против. Более того, Владимир Путин сам предложил американским правительственным структурам и компаниям заняться совместными проектами по добыче редкоземельных металлов. При этом власти России четко разделяют политику страны в отношении США и стран ЕС. С Европой таких планов сотрудничества у Кремля и близко нет.

Так или иначе в казахстанских СМИ обсуждают подготовку правительством страны к подписанию соглашения о едином транзитном разрешении ТРАСЕКА. Это транспортный маршрут в обход России. Программа была запущена Евросоюзом более 30 лет назад. Она подразумевает унификацию и создание единой системы международных автомобильных перевозок, цифровизации процедур, а также увеличение транзитных потоков по маршрутам ТРАСЕКА. В этот проект уже вовлечены 13 государств. Создается глобальный транспортный коридор «Европа — Кавказ — Азия».

Можно предположить, что будут новые атаки беспилотников ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры на Черном море. Казахстан тем временем еще в декабре переориентировал часть экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и частично в Китай. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в этой республике: Тенгиза, Кашагана, Карачаганака.

Последние новости о рынке нефти, газа, а также стоимости бензина и дизеля, - в теме «Свободной Прессы».