«Завернули мертвого ребенка, положили на грудь». Что произошло в роддоме Новокузнецка

В течение 12 праздничных дней в роддоме №1 младенческая смертность превысила все нормативные показатели. Каждый летальный исход влияет на репутацию роддома и тщательно расследуется. Девять же случаев вызвали не просто бурную реакцию медицинского сообщества и общественности, а настоящий шок. Местные минздрав оправдывает резкой вспышкой респираторной инфекции и особыми обстоятельствами: есть выводы проверяющей комиссии, что все умершие младенцы были недоношенные. Но если зайти на страничку отзывов о роддоме, то от впечатлений женщин о роддоме возникает настоящая оторопь. Хочется уточнить: а это реально происходит в 21 веке?

В 500-тысячном Новокузнецке — два роддома. Роженицы южной столицы Кузбасса мечтают попасть не в первый, а во второй, при больнице имени Курбатова Ведь в относительно небольшом городе слухи разносятся быстро. О роддом №1 рассказывают истории, достойные экранизации в жанре фильмов ужасов. Перинатальная смертность здесь кажется рутиной, побочным фактором работы медицинского учреждения. Историй настолько много, что даже в журналистском материале, жаждущем сенсаций, они не уместились все. Но начнем с начала.

Последствия новогодних каникул 2026 года пытались скрыть изо всех сил. Но шила в мешка не утаишь. Слухи о чрезвычайно смертности в родильном доме поползли по городу. Убитые горем роженицы, несостоявшиеся отцы, родственники делились своим горем с друзьями и знакомыми. Сначала стало известно о шести летальных исходах. И это уже был шок. Но потом их число возросло до девяти. В медицинском сообществе, которое всегда с критической неохотой выносит сор из избы, вынуждены были признать: чрезвычайная ситуация имеет место быть. Роддом закрыли на карантин.

Причиной массовых перинатальных смертей назвали вспышку респираторной инфекции. Потом появились свежие детали трагедии. Оказалось, что Минздрав Кузбасса знал о каждом случае. Представители ведомства приезжали в медучреждение в течение всех новогодних праздников. По результатам проверки сделали заключение, вызывающее вопросы и подозрения, что контролирующие органы пытаются дело замять. Так, все девять умерших новорожденных оказались недоношенными и имеющими различные патологии. У шестерых из них нашлись отклонения, выявленные еще на этапе беременности. При этом врачи пока не могут объяснить, почему все смерти произошли в столь короткий промежуток времени.

Действительно, такое сложно поддается объяснению. И даже в связи с рядовой в общем-то инфекцией. Согласно базы для проверки контрагентов, за прошедший год в новокузнецкий роддом №1 приезжали 15 комиссий. И все они не смогли предотвратить трагедию, разыгравшуюся в самые семейные праздники.

Но в отличие от официальных документов, интернет помнит все. И если поднять отзывы рожениц, побывавших в стенах первого из двух роддомов Новокузнецка, то картина становится более-менее ясной.

Сестра новокузнечанки, потерявшей ребенка в роддоме №1, пересказала историю своей родственницы. Роды у молодой мамы начались преждевременно, но ребенка, по мнению пациентки, можно было спасти. Так ли это, сложно судить без профессиональной оценки, но обстановка в родильном блоке говорит о многом:

- На потугах они (врачи, — прим. «МК») вырвали его. Просто вырвали ребенка из моей сестры. Когда они вырывали этого ребенка, они оторвали девочке руку. После чего они завернули ребенка в какие-то тряпки, положили ей на грудь, развернули его и сказали: «Смотри, это твоя мертвая девочка», - рассказала девушка.

Напоследок, по словам новокузнечанки, роженицу обвинили в том, что она «не не так сильно хотела ребенка, раз она мертвая родилась».

А вот отзыв за прошлый, 2025 год. И снова страшное свидетельство о смерти ребенка, в котором пациентка обвиняет персонал:

- Девушки, милые, пожалуйста, не рожайте в роддоме №1. Они убили новорожденную девочку моей сестры. Они уронили ее. Она пролежала месяц в реанимации и умерла.

Нашелся отзыв мамы, которой довелось рожать под новый год, правда, 2023 года.

«За 9 дней, проведенных в стенах роддом, почувствовала себя участницей квеста «Остаться в живых». Весь ужас даже и не описать: это и хамское отношение дежурных врачей (разошелся наружный шов, я просто с боем выбивала перевязки. Дежурный врач посмотрел шов только на 5-е сутки.) Это и ужасное отношение детских врачей. Может, на весь персонал так повлияли новогодние каникулы? Не знаю. Но с уверенностью могу подписаться под каждым негативным отзывом», - пишет пациентка.

Дата ее сообщения - 3 апреля 2023 года. То есть через 4 месяца после пребывания в родильном доме женщина решила описать ситуацию. Не отпустило...

- Хочется обратиться к персоналу больницы. К ЖЕНЩИНАМ, которые там работают. Мне кажется, вы не люди. Вы — роботы. В вас доброты, душевной чуткости не осталось. Уходите из профессии, раз у вас профвыгорание, - пишет пациентка. - Вы все как будто работаете в ветеринарной клинике, а не с людьми, - делает вывод она.

А этот отзыв был написан спустя полгода после выписки.

- Это была жесть. Я приехала с ложными схватками. Оставили меня только потому, что пора уже было стимулировать. П.. (фамилия врача, — прим. «МК») простимулировал меня на кресле рукой просто безжалостно! Сколько плохих слов при этом говорил!!! Я ему говорила, что плод крупный, сама не могу родить. А он — 3200 максимум! А родились мы 4000 кг, - пишет пациентка в 2024 году.

В том, что ее ребенок остался жив, женщина благодарит только одну пожилую акушерку.

- Они (дежурная бригада, — прим. «МК») с такими глазами начали кричать, звать ее, когда поняли, что ребенок может не родиться, - описывает пациентка. А до этого ей говорили, что все в порядке.

- На раскрытии 10 сантиметров (максимальное при родах, — прим. «МК») акушерка сказала: «Рожаешь? Значит рожай», - пишет мамочка в 2024 году. И добавляет с сарказмом: «Всем советую роддом №1. Почувствуй себя ничтожеством».

Кроме девяти умерших младенцев, четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского.

Роддом закрыт на карантин. В сообщении на официально сайте сразу под объявлением о карантине значится, что нехватки персонала в роддоме нет. Штат укомплектован полностью. Очевидно, что это в ответ на обвинения, что умерших младенцев принимали не врачи, а санитарки.

На карантин, повторимся, роддом закрылся после широкого общественного и профессионального резонанса. Но в сети нашелся и отзыв, описывающий повседневную реакцию персонала на инфекционные заболевания. Причем, даже более опасное, чем обычная респираторная инфекция.

— Мы в палате лежали три мамочки с детьми, одной стало плохо, взяли соскоб, подтвердился ковид. У нее просто забрали ребенка, а ее оставили с нами в палате, - описывается пребывание в роддоме в 2022 году. - Я подходила на пост, и спрашивала, собираются ли они как то изолировать больного человека, так как у нас детки маленькие. Ноль реакции. Ближе к ночи явился врач и выписал больную мамочку. В палате даже не провели какую-то санитарную обработку. На мое предложение прокварцевать палату. Ответ: хотите — берите кварцуйте, - описывается в отзыве.

По факту произошедшего в регионе организована доследственная проверка о возможной халатности сотрудников роддома. Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по ст. 293 УК РФ («Халатность»), изучаются обстоятельства и причины гибели новорождённых, а также возможные нарушения в оказании медицинской помощи.

