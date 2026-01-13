Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

«Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме.

Смерть маленького ребенка – всегда чудовищная трагедия, и если в одном и том же месте такие трагедии происходят постоянно, общество тем более вправе задавать вопросы. Особенно прискорбно, на фоне пристального внимания властей к демографии, что местом гибели детей стал роддом города Новокузнецка – также именуемый «акушерский стационар № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1».

Изначально в СМИ появились сведения, что во время новогодних праздников в роддоме погибли шесть детей, затем их число увеличилось до девяти. Всего с 1 декабря в роддоме появились на свет 234 ребенка. Из них за тот же срок в отделение реанимации и интенсивной терапии попали 32, многие недоношенные, с крайне низкой массой тела. 17 младенцев, по официальным данным, были в крайне тяжелом состоянии, у них диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию.

Однако на сайте больницы можно прочитать, что роддом оснащен всеми необходимыми системами для сложных случаев: «одним из главных направлений работы акушерского отделения № 1 является оказание высокоспециализированной помощи при недонашивании беременности, преждевременном разрыве плодных оболочек… каждый родильный зал оснащен реанимационными системами для новорожденных».

Отметим также, что Новокузнецк – все-таки второй крупнейший город Кемеровской области с более чем полумиллионным населением, и стоило бы ожидать, что в таком месте больницы и роддома поддерживаются в порядке. Однако после того, как случившееся получило широкую огласку, и после того, как начал свою работу Следственный комитет, в СМИ и соцсети просочилось множество подробностей о работе этого роддома и о том, с чем там приходилось сталкиваться роженицам.

Как сообщает Газета.ру, проблемы там начались уже давно: одна пациентка вспоминала, что ей отказались делать кесарево сечение без взятки, «чуть не угробили меня и ребенка», «в реанимации ад был полный», а ребенок ее соседки, который родился здоровым, умер по неизвестным причинам.

У другой женщины после родов началось заражение, но в выписке врачи указали диагноз «аппендицит», чтобы скрыть свою роль в случившемся. Отдельная тема – отношение, которое демонстрировал по отношению к роженицам персонал и которое нельзя назвать даже хамским, а скорее попросту бесчеловечным.

Другие пациентки говорят, что и до текущего случая инвалидность и смерти младенцев в роддоме Новокузнецка часто объясняли наличием инфекций у новорожденных. По словам Анастасии Голиковой, в 2022 году она поступила в роддом при нормальной беременности, но ребенок родился без признаков жизни и после реанимации остался инвалидом.

Женщина заявила, что врачи не признали начало родов ночью и осмотрели ее только утром: «Вместо помощи я просто была в каком-то аду».

После того, как новость о гибели младенцев получила огласку и возмутила общество, губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главного врача больницы Виталия Хераскова. Ранее последний занимал должность замминистра здравоохранения региона и стал главврачом в декабре 2024 года.

В декабре прошлого года в роддом по нацпроекту «Семья» закупили новое оборудование: 25 прикроватных мониторов, центральную систему круглосуточного наблюдения за детьми, а также оборудование для УЗИ. Само здание не новое, но внутри делался ремонт. Можно предположить, что проблема заключается не в нехватке современного оборудования.

Академик РАН Геннадий Онищенко, высказываясь о возможной причине гибели детей, предположил, что виной могла стать бактериальная инфекция. По его словам, в таких учреждениях могут появляться «госпитальные штаммы стафилококков», которые возникают из-за медработников с хроническими заболеваниями носоглотки и зубов. Кроме того, по его мнению, массовая гибель детей за короткое время возможна лишь в случае, когда нарушен режим работы в учреждении – к примеру, при несоблюдении санитарных норм и правил инфекционного контроля.

Таким образом, больше всего вопросов возникает в этой ситуации к персоналу, к уровню его квалификации и к тому, как именно он справлялся со своими обязанностями в период праздников.

Новокузнецкие СМИ сообщали о том, что трагические случаи в данном роддоме происходили и ранее. В частности, в сентябре прошлого года заявлялось об обвинениях, которые выдвигала в адрес роддома одна из местных жительниц. По ее словам, рожденному ее сестрой младенцу оторвало руку – и «ребенок от этого погиб». По поручению главы СК Александра Бастрыкина тогда было заведено уголовное дело, на данный момент оно еще расследуется.

Прошло всего несколько месяцев, и роддом стал ареной еще более страшной трагедии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «происшедшее – не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства», и поручила сенаторам от Кемеровской области следить за проверкой в роддоме. Сейчас он никого не принимает – официально потому, что там ввели карантин в связи с респираторной инфекцией.

После трагедии в роддоме Новокузнецка властями принято решение проверить остальные родильные дома и перинатальные центры Кузбасса. Также в город направлены специалисты Роспотребнадзора, которые займутся эпидемиологическим расследованием и лабораторным исследованием в роддоме.

«Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторялась», – написал губернатор области Илья Середюк в своем Telegram-канале.

За ситуацией следит и уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, которая сообщила о направлении запросов в Минздрав Кемеровской области и органы прокуратуры.

«Выясняем информацию о состоянии здоровья рожениц, а также новорожденных, которые сейчас получают медицинскую помощь», – заявила Львова-Белова.

Если выяснится, что смертей можно было избежать и что причиной стал исключительно человеческий фактор, виновных в этом ждет суровое наказание. По закону медикам может грозить лишение свободы на срок до семи лет, если статьи УК, о которых идет речь, не переквалифицируют на более тяжкие.