«Чтобы не рвали в клочья»: на Украине объяснили, зачем нужен референдум по Донбассу

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал референдум по условиям мирного соглашения с РФ единственным шансом «защитить страну от ненасытных кровожадных украинских политиков». Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Ратификация в парламенте — это частичная легитимизация до следующего электорального цикла. А реальная легитимизация — это референдум. <…> Когда соглашение подтверждено народом на референдуме, политику, который рвется к власти, становится гораздо труднее разрывать страну аргументом, что «это плохое соглашение, а я сделаю еще лучше, когда стану властью». Потому что народ уже легитимизировал этот результат — все, проехали», — пояснил Кулеба.

Он выразил надежду, что идея с референдумом сработает. По его словам, голосование необходимо, чтобы Украину «не рвали в клочья» вокруг темы мирного соглашения. Экс-глава украинского МИД добавил, что в обществе всегда будет часть людей, которая «против», однако референдум — это минимум, который поможет «легитимизировать результат в глазах всего народа и защитить общество от украинской политической похоти».

«Одно дело, когда все будут рвать страну вокруг того, что «мир плохой». Другое дело, когда отдельные группы будут пытаться это сделать. И вот референдум — это как раз переход от «все» к «отдельным группам», — подчеркнул Кулеба.

При этом он допустил, что украинцы могут одобрить территориальные уступки России, если «нигде не будет написано», что земли утрачены «навсегда окончательно и бесповоротно».

«Мое впечатление такое. Если людям скажут: «Вот что нам надо отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен <...>», — извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять», — считает Кулеба.

Однако если украинцы проголосуют «против» соглашения, то Киев продолжит боевые действия, подчеркнул экс-министр. Если же проект документа будет принят с небольшим перевесом (например, 52% на 48%), то это «хуже, но тоже допустимо».

«Демократия так работает», — подытожил Кулеба.

Кроме этого, экс-глава МИД Украины также оценил состояние переговорного процесса. Он отметил, что на треке Украина – Европа – США «достигнут и формализован очень большой прогресс». По его словам, то, о чем стороны говорили много лет, теперь структурировано и положено на бумагу.

Что же касается диалога с Россией, то, по мнению Кулебы, ждать каких-то договоренностей до конца зимы не стоит. Бывший министр отметил, что переговоры будут идти «вспышками» и следующая как раз придется на конец февраля.

«А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы», — пояснил он.

В целом же завершить конфликт в 2026 году не получится, уверен Кулеба, однако существует возможность договориться о прекращении огня.

«Украинцы должны одобрить»

Президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил проведение всенародного референдума по территориальным вопросам и условиям мира еще в начале декабря 2025 года. Позже идея о проведении голосования по мирному соглашению между Украиной и Россией прозвучала, когда украинский лидер раскрыл содержание мирного плана, обсуждаемого с США. Тогда референдум рассматривался как дополнительная мера или альтернатива ратификации документа Верховной радой. После встречи с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря Зеленский допустил, что за мирный план сможет проголосовать парламент, однако добавил, что вопрос территорий хотел бы вынести на референдум.

При этом уже на следующий день президент Украины заявил, что документ необходимо будет закрепить с помощью всенародного голосования, назвав его «самой сильной исторической подписью».

«Этот мир украинцы должны одобрить», — сказал Зеленский в своем новогоднем обращении.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позже раскрыл, что власти Украины планируют объединить выборы президента страны и референдум по условиям мирного соглашения. Для этого к концу февраля планируется подготовить соответствующий законопроект. Арахамия добавил, что голосование состоится в 90-дневный срок после прекращения огня. Если добиться его не удастся, то дальнейшие шаги «придется пересматривать».

Что говорят о референдуме в России?

Российские власти широко не комментировали заявления украинской стороны о референдуме. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что территории, вопрос о контроле над которыми Зеленский хочет вынести на голосование, являются российскими.

«Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — отмечал он.

В Госдуме предложение президента Украины при этом называли попыткой в очередной раз затянуть переговорный процесс.