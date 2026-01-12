В ходе операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские силы, предположительно, использовали секретное оружие, основанное на новых физических принципах. Об этом в шокирующих подробностях рассказал один из венесуэльских военных, охранявших объект, где находился Мадуро. По словам очевидца, после отключения всех систем ПВО на позиции обрушилось воздействие, не похожее на обычное оружие.

«Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, у некоторых была кровавая рвота. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — приводит его слова New York Post. Другой свидетель описал ощущения так: «От этого супероружия голова взрывается изнутри».

Военные эксперты, комментируя эти данные, предполагают, что речь может идти о СВЧ-оружии (сверхвысокочастотном), поражающем цель направленным электромагнитным излучением. По информации издания, подобные технологии изучаются ведущими державами, но их боевое применение ранее не фиксировалось.

«Возможности такого оружия продемонстрированы при задержании Николаса Мадуро», — заявил военный эксперт Олег Иванников.

Он также отметил, что такое оружие имеет серьёзные ограничения — оно заметно для систем разведки и зависит от погодных условий. По его словам, операция могла быть специально запланирована на ясную ночь для обеспечения эффективности применения.

Операция под названием «Абсолютная решимость» была проведена США в ночь на 3 января. Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены. Власти Венесуэлы расценили произошедшее как акт военной агрессии, заявив о гибели около 100 человек.

Официального подтверждения или подробностей от Пентагона об использовании нового типа вооружений пока не поступало.

Как рассказал «МК» военный консультант Антон Трутце, трудно поверить, что весь успех операции - это результат применения какого-то одного оружия.

- Американцы уже давно исповедуют доктрину так называемых объединенных или совместных операций. То есть значительная часть их успеха строится именно на комплексном подходе.

В такой сложной операции, которая, предположительно, проводилась в Венесуэле, результат достигался, скорее, не применением какого-то одного «чудо-оружия», а применением целого комплекса мероприятий. Сюда включаются и специальные операции, и, разумеется, действие средств радиоэлектронной борьбы, и подавление ПВО.

Надо понимать, что такого опыта, как у американцев в подавлении систем ПВО, нет ни у одной страны мира. Они воевали против самых разных систем ПВО на протяжении десятилетий, начиная со Второй мировой войны.

Подавление ПВО — это визитная карточка американских ВВС. Я повторюсь: действия специально выделенных самолетов радиоэлектронной борьбы, использование средств РЭБ, системы самообороны летательных аппаратов, применение противорадиолокационных ракет. Сюда же можно включить и кибератаки, и разнообразные специальные действия, которые включают точечное воздействие на лиц, принимающих решения.

Всегда возможны и тайные операции по уничтожению ключевых объектов.

И если применялось какое-то новое оружие — а оно вполне могло применяться — то только как элемент этой системы, а не как какое-то «вундерваффе», которое должно одним своим появлением привести к победе. Американцы воюют системами, а не единичными технологическими чудесами. Вот это самое главное, что надо понимать.

Кроме того, следует отметить очень высокую степень скоординированности операции. Если, как сообщается, на ее проведение понадобилось от получаса до трех с половиной часов, это означает тщательно обеспеченное подавление ПВО, пролёт летательных аппаратов, саму операцию и отход. Координация действий всех элементов была выполнена просто безупречно. И это показывает, что американцы это делать умеют.

- Возможность использования нового оружия всё же существует?

- Возможно, что-то такое использовалось. Но, повторюсь, только как элемент системы. У американцев давно ведутся наработки в области СВЧ-оружия, это известно. У них есть противодроновые системы, которые выводят из строя электронику. Лет двадцать как у них на вооружении стоят СВЧ-пушки для разгона демонстраций — это нелетальное оружие, вызывающее сильный нагрев кожных покровов.

Они испытывали так называемые электромагнитные бомбы, создающие мощный импульс при взрыве. Наработки несомненны. Так что какой-то новый элемент в системе подавления противника мог быть использован. Но это не единственное.

Например, когда убили Усаму бен Ладена, использовали специальный бесшумный вертолёт со сниженной шумовой сигнатурой. Но говорить, что операция была обеспечена только этим вертолётом — неправильно. Это была сложнейшая операция, включавшая взаимодействие спецслужб, подготовленных бойцов, систему логистики на другом конце земли. Вот и сейчас так же. Они применили целый комплекс средств. И главное, знаете что? Главным «чудо-оружием» являются не новые технические средства, а достигнутая очень высокая степень организации и взаимодействия всех элементов системы. Вот этому не грех поучиться.