Объяснено, почему отношения с США названы главным риском для Европы в 2026 году

Трансатлантические отношения могут стать для Европы ключевым вызовом в 2026 году. Угрозы со стороны Вашингтона в адрес Гренландии способны разрушить сложившийся баланс партнерства между ЕС и США. К такому выводу пришел эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.

В колонке для издания Politico он указывает, что начало 2026 года Европа встречает в условиях нарастающего внешнего давления. Среди факторов риска называются продолжающийся украинский кризис, усиление позиций китайских компаний, подрывающих промышленную базу ЕС, а также заявления США о возможном присоединении Гренландии — автономной территории Дании, союзника Вашингтона по НАТО.

По оценке Рахмана, политика США в отношении Гренландии ставит под сомнение фундаментальные принципы внешней политики Евросоюза. Эти принципы, основанные на многостороннем сотрудничестве, выглядят все менее применимыми в мире, где на первый план выходят двусторонние сделки и силовое давление.

Эксперт отмечает, что для европейских лидеров в 2025 году ключевой задачей было удержать внимание США к конфликту на Украине. Наиболее благоприятным сценарием для 2026 года он считает сохранение прагматичного, делового формата взаимодействия по отдельным направлениям. Однако появление новых точек напряжения, прежде всего вокруг Гренландии, может сделать такую модель отношений неустойчивой.

Ситуацию усугубляет внутренний кризис управления в ведущих странах Европы. В Великобритании премьер-министр Кир Стармер сталкивается с риском внутрипартийного бунта и возможной утраты власти. На май запланированы промежуточные выборы, где Лейбористская партия может понести серьезные потери. Во Франции правительство меньшинства под руководством Себастьена Лекорню до сих пор не смогло утвердить бюджет на 2026 год. В Германии правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца разобщена идеологическими противоречиями, что мешает проведению реформ, необходимых для выхода из затяжного экономического кризиса.

Рахман подчеркивает, что 2026 год вновь напомнит о хрупкости европейской стабильности. По его оценке, период относительного спокойствия, сформированный после Второй мировой войны благодаря американскому доминированию и глубокой интеграции Запада, фактически завершен. В этих условиях способность Европы сохранить статус глобального игрока будет напрямую зависеть от того, сумеет ли она выработать ответ на совокупность внешних и внутренних вызовов.