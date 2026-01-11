Каким был удар возмездия новой ракетой по газохранилищу во Львовской области

Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли утром 9 января удар возмездия. Целями стали критически важные объекты Украины. Средствами - кроме уже привычных дронов-камикадзе "Гераней" - новое российское вооружение - подвижный грунтовый комплекс "Орешник".

"Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, предпринятой киевским режимом по резиденции президента России в Новгородской области. Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в Минобороны России.

Одной из пораженных целей стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище во Львовской области. Оно имеет проектную емкость в размере 17 млрд кубометров. Это около 50 процентов от общей мощности всех хранилищ страны.

По данным украинских военных, ракета неслась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории, преодолев расстояние от Астраханской области (полигон Капустин Яр. - Прим. "РГ") до Львова за 10 минут.

"Людских потерь нет. Повреждения объектов критической инфраструктуры ужасны", - прокомментировал удар мэр Львова Андрей Садовой.

Градоначальник также отметил, что системы ПВО пропустили прилет. "Нигде на радарах эта ракета не была обозначена", - посетовал он.

Садовой отметил, что на Украине нет противоракет, способных перехватить "Орешник". К слову, их нет вообще ни у кого. И, по прогнозам военных экспертов, не появится в ближайшие 5, а то и более лет.

На нескольких видеозаписях, опубликованных в Сети очевидцами, зафиксирован молниеносный прилет шести блоков ракеты "из космоса". Это второй случай боевого применения комплекса "Орешник". Первое было в ноябре 2024 года. Тогда удар был нанесен по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. В итоге завод, снабжавший ВСУ военной продукцией, прекратил работу.

Комплекс "Орешник" базируется исключительно на российских разработках. Об этом в ходе "Прямой линии" в конце 2024 года рассказал президент России Владимир Путин. Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, указал российский лидер.

Мощь и уникальность "Орешника" заключается не столько в боезаряде, который ракета может нести, сколько в феноменальной кинетической энергии. Боевые блоки - это разогреваемые в атмосфере до огромных температур болванки. При соприкосновении с землей возникает ударная волна, настолько мощная, что способна разрушить любые наземные и подземные объекты в определенном радиусе и на достаточной глубине.

Ракета развивает гиперзвуковую скорость около 10-11 Махов, а разделение боевых блоков происходит непосредственно в космосе.

При этом каждый боевой блок движется по своей траектории, проходит через слои атмосферы, нагревается и получает дополнительную кинетическую энергию. Вычисление их средствами противоракетной обороны невозможно.

"Применение баллистической ракеты - сигнальный и технологический удар. Его целью стал глубинно защищенный объект, ранее считавшийся неуязвимым. Это прямой сигнал о снятии географических и глубинных ограничений", - отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Западные СМИ очень тревожно отреагировали на второе применение "Орешника". В частности, британское издание Sky News написало, что гиперзвуковой комплекс способен просто "стереть в порошок" стратегически важные объекты в странах Евросоюза и НАТО. В материале отмечается, что дальность полета ракеты до 5500 км ставит под удар практически всю Европу.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года российские военные передали белорусским коллегам несколько грунтовых (наземных) комплексов "Орешник" и отправили своих специалистов для обучения военнослужащих из Беларуси обращению с новейшим вооружением. Переданные комплексы уже несут круглосуточное боевое дежурство.

"Цели Минск будет определять самостоятельно, а Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты", - пояснял министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Эксперты

Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО:

- Подземное хранилище газа в Львовской области считается на Украине одним из стратегических. В него закачано более 17 миллиардов кубометров газа. Зеленский ранее предлагал европейским странам использовать этот объект для хранения излишков газа. Теперь эти планы можно сворачивать.

Киевский режим убеждает, что повреждена только наземная инфраструктура, но понятно, что они пытаются выдать желаемое за действительное.

В ноябре 2024 года был нанесен удар по "Южмашу", были выведены из строя подземные цеха. Они строились и укреплялись с расчетом, чтобы выдержать ядерный взрыв. Но удар "Орешником" не выдержали. Были пробиты все перекрытия, и цеха разрушены.

Вывод из строя газохранилища приведет к тому, что украинские ТЭЦ, работающие на газе, будут лишены топлива, а значит, резко сократится выработка электроэнергии. То есть военно-промышленный комплекс Украины не сможет полноценно работать.

Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов:

- Какие предварительные выводы можно сделать:

"Орешник" - это не какое-то мифическое экспериментальное оружие, а надежная система, которая стабильно стала на вооружение.НАТО (у себя под носом) в рамках программы размещения систем ПВО и ПРО вдоль границ Союзного государства "Восточный страж" убедилась, что перехватить боевые гиперзвуковые блоки, идущие на цель, невозможно. По некоторым данным, они прикрывали это хранилище своими ПВО."Орешник" способен взламывать объекты глубоко под землей и наносить им непоправимый ущерб. Для Бильче-Волицко-Угерского газохранилища глубина залегания основного пласта коллектора порядка 0,8-1 км. В инженерных описаниях указывают интервал примерно 690-960 метров до кровли и продуктивной толщины коллектора, что и определяет рабочую глубину этого хранилища. Раньше подобные объекты считались неприступными.

Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог:

- Эта ракета может быть использована против тяжелых, серьезных объектов на Украине. И полностью их уничтожать. Включая, например, бункер, где укрывается Зеленский со всеми своими приспешниками. И ничего им не поможет.

Кроме того, "Орешник" способен разрушить любые стратегические объекты, например, всю систему на границе в Чопе, по которой поезда идут на Украину. Туннель в Карпатах. Одесский порт можно превратить в пыль одной ракетой. Все, что угодно, можно уничтожать "Орешником" - мосты через Днепр, железнодорожные узлы...

В ядерном исполнении эта ракета может совершенно спокойно нанести катастрофический, решительный удар по любым военным или стратегическим системам любой страны Европы. А если ее запустят из Калининграда? Время подлета до Лондона будет 5 минут или меньше. Или до любой цели в Великобритании. Я уже и не говорю про Польшу.