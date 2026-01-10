Трамп назвал причину отмены «второй волны» ударов по Венесуэле

Президент Дональд Трамп заявил рано утром в пятницу, что он отменил “ранее ожидавшуюся” вторую волну атак на Венесуэлу из-за сотрудничества страны с Соединенными Штатами. Это произошло почти через неделю после того, как он отдал приказ о проведении военной операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который в настоящее время находится под стражей в США вместе со своей женой Силией Флорес.

Вскоре после этой военной операции Трамп заявил на пресс-конференции: “Мы готовы провести вторую и гораздо более масштабную атаку, если потребуется. ...На самом деле мы предполагали, что потребуется вторая волна, но теперь, вероятно, этого нет”.

В пятничном посте в социальной сети Truth Трамп заявил, что США и Венесуэла “хорошо работают вместе, особенно в том, что касается восстановления в гораздо большей, лучшей и более современной форме их нефтегазовой инфраструктуры”.

Трампа предупредили об «астрономических» сложностях из-за Гренландии

“Благодаря этому сотрудничеству я отменил ранее ожидавшуюся вторую волну атак, которая, похоже, не понадобится, однако все корабли останутся на месте в целях безопасности”, - добавил американский президент.

Во время встречи с руководителями нефтяных компаний в пятницу днем президент сказал, что, по его мнению, во второй волне не будет необходимости, но снова указал на наращивание военной мощи США в Карибском море, если обстоятельства изменятся, отмечает CNN Politics.

“Я не думаю, что в этом будет необходимость. У нас есть армада, гигантская армада, какой никто никогда не видел в этой части света, и она дислоцируется у побережья”, - сказал Трамп.

Позже он добавил, что рассматривает Венесуэлу как союзника “прямо сейчас” и думает, что так будет и впредь.Трамп в своем посте в социальной сети Truth также отметил, что Венесуэла “освобождает большое количество политических заключенных в знак ”стремления к миру“". И глубокомысленно добавил: "Это очень важный и умный жест".

Венесуэла начала освобождать высокопоставленных заключенных в четверг, в том числе оппозиционных политиков, в попытке “добиться мира”, заявило действующее правительство.По словам источника, знакомого с брифингом администрации США с ключевыми законодателями на этой неделе, после военной операции, проведенной на прошлой неделе, официальные лица США потребовали, среди прочего, чтобы временное правительство Венесуэлы освободило политических заключенных.

После свержения Мадуро Трамп также заявил, что США будут эффективно “управлять” страной, напоминает CNN Politics.

На вопрос New York Times, как долго США намерены контролировать Венесуэлу, будь то месяцы, год или дольше, Трамп ответил: “Я бы сказал, гораздо дольше”.

Трамп также не исключил возможности более долгосрочного военного вмешательства и заявил в четверг, что его администрация вскоре начнет действия по борьбе с картелями на суше после нескольких месяцев ударов по предполагаемым наркоторговцам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

Трамп также сказал, что передаст привет лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, когда она посетит Вашингтон, округ Колумбия, на следующей неделе. В интервью Fox News он добавил, что для него было бы “большой честью” разделить с Мачадо Нобелевскую премию мира после того, как она предложила это сделать.

Однако в четверг Сенат сделал символический выговор Трампу в связи с операцией в Венесуэле, предложив резолюцию, которая ограничит присутствие вооруженных сил США в стране в будущем без одобрения Конгресса. Пятеро республиканцев присоединились ко всем демократам в Сенате, поддержав законопроект, который, как ожидается, будет принят на следующей неделе.

Выступление Трампа прозвучало во второй половине дня, когда он встретился в Белом доме с руководителями крупных нефтяных компаний, чтобы убедить их увеличить добычу нефти в Венесуэле и сделать новые инвестиции в страну, отмечает CNN Politics.

В своем посте в социальной сети Truth перед встречей он заявил, что “BIG OIL («большая нефть») инвестирует по меньшей мере 100 миллиардов долларов”, но нефтяная промышленность выразила серьезный скептицизм по поводу привлечения десятков миллиардов долларов в течение десятилетия для восстановления нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, подчеркивает CNN Politics.

Во время публичной части встречи руководители не взяли на себя обязательств по наращиванию разведки или операций в Венесуэле. Однако Трамп, похоже, сохранял оптимизм, заявив, что продолжит разговор с лидерами отрасли наедине.

“Итак, если вы не возражаете, я попрошу прессу удалиться, и мы посмотрим, какую сделку нам удастся заключить с этими гениями”, - сказал он.

Концепция добычи нефти, изложенная высокопоставленными чиновниками Трампа во главе с министром энергетики Крисом Райтом и госсекретарем Марко Рубио, будет представлять собой беспрецедентное применение контроля над нефтяными ресурсами иностранного государства без четкого графика или гарантии успеха.

Крис Райт сообщил CNN в среду, что администрация “все еще разрабатывает логистику” того, как она планирует продавать нефть и размещать вырученные средства.