Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник», вновь примененный по военным объектам на Украине, в западных медиа и соцсетях моментально окрестили «оружием из „Звёздных войн“». Его неуязвимость и скорость, многократно превышающая скорость звука, вызвали смесь тревоги и восхищения. Как резюмировал ирландский журналист Чей Боуз, у НАТО нет ответа на революционное оружие России. Подробнее о реакции Запада на удар «Орешника», который стал возмездием России за попытку атак ВСУ по резиденции российского президента Владимира Путина, — в материале URA.RU.

Оружие из «Звездных войн»

Западные социальные сети и медиа отреагировали на сообщения о применении российского ракетного комплекса «Орешник» смесью восхищения и попыток образумить Украину и Запад. Многие пользователи в социальной сети X сравнивали новое оружие с технологиями из фантастических фильмов.

«Это как будто из «Звездных войн»!!! Надо сказать, это завораживающее оружие», — выразился пользователь с никнеймом AbCymru.

«Что-то прекрасное», — написал wyszynskimike. «Это устрашающее оружие, очень точное», — добавил emanuel_twitz.

«Россия снова выставляет «Орешников»! «Орешники» молниеносно быстры и неудержимы! Это не бомбы — это удары молнии!» — прокомментировал 92security.

«Я посмотрел увлекательное видео с профессором Постелем об «Орешнике». Это невероятное устройство, его суббоеприпасы разрушительны»? — поделился впечатлением @Mariesees.

Также прозвучал вопрос от @CheksBarnax: «Когда будет «Буревестник»?».

Другие комментаторы связали применение оружия с геополитической ситуацией. Они призвали НАТО и Украину перестать усиливать конфликт и признать победу России.

«У НАТО нет ответа на революционный российский ракетный комплекс «Орешник», вновь примененный сегодня вечером на Украине. Они не могут его остановить, и они это знают. Они также знают, что пройдут годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к цели. Так что же это за неудержимое российское оружие?» — написал известный ирландский журналист Чей Боуз.

«Западные террористы в отчаянии. США и НАТО потерпели сокрушительное поражение в опосредованной войне против России, удвоили усилия после того, как разрушили при этом свои экономики и военные запасы, и теперь их запугивают, вынуждая к капитуляции, поскольку они слишком глупы, чтобы отступить», — отметил пользователь @JoshfromGambo.

«Сейчас уже ничто не кажется таким смешным. Вы хотели эскалации, и, к сожалению, вы ее получили», — заявил @GennexSports. "Какой прекрасный снимок!" — добавил @sh07776.

«Им никогда не следовало замышлять покушение на самого праведного и ответственного лидера мирового уровня, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул @Elisheba27661. «НАТО дразнит медведя. Очень глупая идея», — резюмировал @gregalmonte_.

@AljoschaVirag назвал произошедшее «предупреждением для коалиции идиотов из ЕС». @sanatana_simha сделал вывод: «Дни Зеленского сочтены», — сделал вывод @sanatana_simha.

Передовое оружие

Западные аналитики и издания признают, что Россия применила один из самых передовых видов оружия. Как отмечает веб-портал Microsoft — MSN, это редкий случай использования такой технологии в ходе наступления в условиях низких температур.

"Это редкий случай применения одного из самых передовых видов оружия в ходе последнего наступления на страну в условиях низких температур <...> Скорость в 13 000 километров в час примерно в 10 раз превышает скорость звука", — пишет MSN.

Ключевой характеристикой «Орешника», вызывающей наибольшее внимание, является его скорость. В портале подчеркнули, что она составляет около 13 000 километров в час, что примерно в 10 раз превышает скорость звука. Авторы восхитились, что новейшая ракета обладает высокой гибкостью: она может нести ядерную или обычную боеголовку, а также несколько независимых друг от друга боеголовок, способных доставлять взрывчатку к многочисленным целям одновременно. В MSN привели данные Минобороны Беларуси, которое заявило, что дальность полёта «Орешника» составляет до 5000 километров.

Важным аспектом, отмеченным в западных отчетах, является элемент непредсказуемости и сдерживания. До того как ракета достигнет цели, невозможно узнать, несет ли она ядерную или обычную боеголовку, что существенно осложняет процесс принятия решений для противостоящей стороны.

У Украины нет оружия против «Орешника»

Западные СМИ констатируют, что Украина не обладает средствами для противодействия этому новому виду угрозы. Они приводят слова Путина, который заявил, что ракету средней дальности невозможно перехватить из-за ее скорости, и что ее разрушительная сила сопоставима с ядерным оружием, даже если она оснащена обычной боеголовкой. Издание The Guardian прямо указывает, что у Украины нет систем противовоздушной обороны, способных перехватить эту ракету.