«Наш флот не успел». США захватили танкер под российским флагом

7 января американские военные захватили в Северной Атлантике танкер Marinera, который несколько недель шел под российским флагом после того, как смог прорваться через морскую блокаду Венесуэлы. Российские власти заявили, что судно имело временное разрешение на плавание под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту танкера находятся россияне. Происходящее активно комментируют военные аналитики, журналисты, военкоры и авторы популярных блогов военной тематики.

Хронология событий с танкером Marinera

Marinera — нефтяной танкер, ранее известный под названием Bella 1. Изначально судно находилось под флагом Панамы и, по мнению властей США, использовалось для перевозок подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы. В 2024 году этот танкер был включен в санкционный список США за предполагаемую причастность к контрабанде нефти, выручка от торговли которой шла на финансирование «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Середина декабря 2025 года.

Военно-морские силы и Береговая охрана США организовали морскую блокаду Венесуэлы в Карибском море и начали задерживать танкеры, которые, как считают американские власти, перевозят подсанкционную нефть. Будучи пустым, Bella 1 направлялся в Венесуэлу для погрузки и привлек внимание Береговой охраны США, которая попыталась перехватить его. Экипаж судна не подчинился требованиям, прорвался через блокаду и направился в северную часть Атлантического океана.

31 декабря. Неназванный американский чиновник сообщил, что после столкновения с флотом США экипаж Bella 1 нарисовал на борту танкера российский флаг и заявил о российской принадлежности судна. На тот момент его уже 10 дней преследовал корабль Береговой охраны США.

1 января. В открытых источниках появились данные, согласно которым Bella 1 сменил название на Marinera и получил порт приписки Сочи, то есть действительно стал российским прямо на ходу. Согласно международному морскому праву, суда, плавающие под флагом определенной страны, находятся под исключительной юрисдикцией и защитой этого государства, которое, среди прочего, имеет право защищать это судно в открытом море как часть своей территории, в том числе силовыми методами.

Позднее, после задержания танкера, Минтранс РФ заявил, что судно еще 24 декабря получило временное разрешение на плавание под флагом России.

5-6 января. Marinera продолжил движение на север Атлантики. К его сопровождению подключился британский разведывательный самолет. За несколько дней до этого на базу в Великобритании была доставлена авиационная техника подразделений спецназа США, в том числе вертолеты, предназначенные для переброски морского десанта и борьбы с надводными целями.

Вместе с тем в американских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что навстречу танкеру отправлены силы ВМФ России, в том числе неназванная подводная лодка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

7 января. На борт Marinera высадились бойцы американского спецназа. Европейское командование Вооруженных сил США подтвердило захват судна. Танкер следует в один из портов Шотландии. Его экипаж могут доставить в США для уголовного преследования, но пока этот вопрос не решен.

По версии Белого дома, танкер является частью «теневого флота» Венесуэлы и перевозил венесуэльскую нефть в нарушение американских санкций. Кроме того, власти США считают, что Marinera не принадлежит никакой конкретной стране, и что они имеют право захватывать любые танкеры, участвующие в перевозке венесуэльской нефти.

Общее количество танкеров, захваченных американскими военными, достигло четырех, включая Marinera. По данным американских СМИ, оказавшиеся у берегов Венесуэлы танкеры массово начинают менять флаг на российский.

Военно-аналитический центр «Рыбарь» Михаила Звинчука ВМФ России, но не вмешались в происходящее.

В действительности наш флот не успел прийти на помощь (примерно на сутки) «Рыбарь»

Также авторы обратили внимание на то, что танкер связан с Ираном через компанию судовладельца и «как раз для него и должны были загрузить венесуэльскую нефть».

«Решение поменять флаг на российский поставило РФ в крайне неудобное положение. Потому что получилось так, что российский танкер фактически захвачен по надуманному предлогу. И это уже создает прецедент для дальнейших операций против всего так называемого теневого флота России не только в Атлантике, но и других регионах мира», — отметила редакция «Рыбаря».

Известный военный корреспондент Александр Коц заявил, что в мире «наступила эпоха политических гопников», впереди — «долгий этап игры без правил», поэтому «чем быстрее мы перейдем в "режим берсерка", тем меньше издержек получим».

Гопнику, почувствовавшему всевластие, надо отвечать наотмашь, без оглядок на прошлые договоренности. «Дух Анкориджа» окончательно выветрен «Душком Каракаса» Александр Коц

Журналист также предложил поручить охрану судов подразделениям частных военных компаний, вооружив их переносными зенитными ракетными комплексами и пулеметами. «В этом случае десантирование на палубу будет представлять для агрессора серьезный риск. Вертолету перед высадкой абордажной группы надо зависнуть на месте. Умелому стрелку, по идее, не составит труда поразить такую статичную цель», — указал Коц.

Редакция популярного канала «Военный Осведомитель» полагает, что прецедент с Marinera «ставит большой вопрос о реальных возможностях России защищать собственные торговые суда в нейтральных водах и о целесообразности всей политики выдачи российской регистрации судам из других стран».

Ветеран боевых действий, автор канала «Zаписки Vетерана» подчеркнул, что захват Marinera отражает ключевую уязвимость «теневого флота»: «В решающий момент юридическая фикция и быстро нарисованный флаг не могут заменить реальную, гарантированную военную защиту и готовность к прямому противостоянию (...) В будущем аналогичные инциденты могут происходить ближе к зонам ответственности ВМФ России, что многократно повысит риск военного столкновения. Для России инцидент переводит венесуэльский вопрос из категории политической поддержки в плоскость практического обеспечения безопасности».

Редакция украинского издания «Страна» считает, что захват танкера и морская блокада Венесуэлы могут иметь последствия, способные отразиться на российском и китайском судоходстве.

«Точно так же США могут затем блокировать и судоходство в российские порты, и судоходство в порты китайские, используя то, что пока еще, на данный момент, американский флот является самым сильным в мире. Захват российского танкера — красноречивый прецедент в этом плане. Так же могут быть захвачены и китайские корабли», — прогнозируют журналисты.

И для России, и для Китая это огромный вызов экзистенциального масштаба, так как фактически оказывается заблокирована большая часть их внешней торговли. Следовательно, нельзя исключать неких очень резких движений с их стороны в отношении США, что, в свою очередь, кратно усилит риски начала глобальной ядерной войны украинское издание «Страна»

Канал «Архангела спецназа», один из самых популярных ресурсов по теме СВО на Украине, также предполагает, что военно-морские силы европейских стран будут действовать аналогично американскому флоту. «Теперь каждое судно, которое есть в санкционных списках, будет на прицеле», — считают авторы.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин Госдепартамент США ранее рекомендовал американским гражданам срочно покинуть Россию.

Предупреждение Госдепа может быть попыткой избежать контрзахвата граждан США на территории РФ в свете готовившегося захвата российского танкера и российских граждан Борис Рожин

Российская сторона «пока, похоже, не хочет эскалации», Алексей Наумов.