«Позорный Новый год». Что возмутило миллионы телезрителей в «Голубом огоньке»

Что ни говори, а Новый год для большинства россиян — это не просто смена даты. Это своего рода сакральный ритуал, в котором каждая деталь имеет значение: от запаха мандаринов до «голубых огоньков», доносящихся из телевизора. Все бы ничего, если бы не одно но: последние несколько лет просмотр телевизора в новогоднюю ночь превратился в самое настоящее испытание. И то, что раньше дарило ощущение уюта и праздничного настроения, сегодня вызывает лишь одно желание: побыстрее переключить канал. Читайте далее, чтобы вместе с нами разобраться, почему главные шоу страны зашли в эстетический тупик и что именно так сильно раздражает телезрителей.

© runews24.ru

Ставка на скандал: возвращение Ларисы Долиной

Одним из самых спорных решений организаторов стало приглашение Ларисы Долиной. После скандальной квартирной истории, появление певицы в праздничном эфире многие сочли неуместным. Однако, как отмечают телезрители, судя по всему, в мире современного телевидения хайп зачастую ценится выше репутации.

Сама артистка старалась вести себя на сцене уверенно, словно не желая мириться со всем негативом. Но российского зрителя обмануть сложно: вместо праздничного настроения присутствие оскандалившейся звезды привнесло в новогоднюю атмосферу состояние недоумения.

«Просто тошнит от такого новогоднего огонька! Как ей самой не стыдно выходить в эфир? Ах да, там рядом с ней целая команда таких «святых», – иронизируют пользователи соцсетей.

Не лицо, а маска

Еще одним поводом для раздражения стал внешний вид «старой гвардии» шоу-бизнеса. Например, тот же Филипп Киркоров, чей образ всегда балансировал на грани эпатажа, в этот раз и вовсе шокировал зрителей своим стремлением стать «лучше и красивее». Зрители отмечают, что за дорогостоящими операциями исчезла живая человеческая мимика: артист напоминал скорее восковую фигуру из музея мадам Тюссо, чем живого певца с харизмой.

Не меньшей порции критики удостоился и Стас Михайлов. Его обновленная улыбка стала объектом для многочисленных мемов и ироничных сравнений. Образ, который когда-то казался мужественным, приобрел «восковые» черты.

Так что в этот раз погоня за вечной молодостью обернулась для артистов злой шуткой: зрители перестали узнавать в них людей, которые заставляли их сопереживать и симпатизировать.

Искусственное веселье

Сам формат программ также подвергся жесткой критике телезрителей. Атмосфера «Огоньков» всё больше напоминает затянувшийся корпоратив, где все участники связаны обязательствами, но совершенно не хотят находиться друг с другом рядом. Артисты, сидящие за столиками с пластмассовыми фруктами, старательно имитируют радость, но их взгляды остаются пустыми. И это очень сильно бросается в глаза.

Ситуацию не спас даже Дмитрий Губерниев в роли ведущего. Несмотря на его динамично-праздничное движение, шутки выглядели вымученными и не всегда уместными. Основная проблема заключается в том, что продюсеры годами «по старинке» эксплуатируют одни и те же сценарии, словно не желая осознавать, что мир меняется и становится более современным.

«Попытки создать тёплую, дружескую атмосферу обернулись обратной стороной — перед зрителями предстала безжизненная, почти постановочная сцена, где даже декорации казались более выразительными, чем сами участники», – отметили пользователи сети

Юмор из прошлого и эстетический провал

Настоящим «камнем преткновения» стало выступление Александра Реввы (Артура Пирожкова). Его номера зрители восприняли как вершину безвкусицы. Плоский юмор эпохи девяностых и сомнительно-пошловатое поведение вызвали шквал негодования у зрителей.

«Ревва с мерзкой гримассой лица просто отпад, пора закрывать это! Орущие крикуны – это же просто ужас. Даже Гриша немного перекрикивает шаманистого гитлерюгенда! В общем, огонек через раз то потухнет, то погаснет! Терпение народа прошло точку кипения. Что дальше непонятно, но что-то надо менять и не просто менять, а кардинально менять», – отметили зрители.

Так что в новогоднюю ночь миллионы людей, в хорошем настроении собравшиеся у экранов с детьми и пожилыми родителями, почувствовали себя лишними на этом празднике пошлости. Что ни говори, а диагноз можно поставить следующий: «телевизионные боссы» окончательно утратили связь с реальностью и предпочтениями простого зрителя.

Закат эпохи?

Если говорить хоть о каких-то итогах этого новогоднего мракобесия, то, по мнению телезрителей, можно констатировать: кредит доверия к традиционным новогодним шоу практически исчерпан. Зритель устал от одних и тех же пластмассовых лиц, которые кочуют из канала в канал десятилетиями. Люди хотят чувствовать живую сопричастность к торжествам, видеть новые таланты, слышать живые голоса – а таких в российском шоу-бизнесе достаточно.

Главный урок прошедшего года очевиден: никакие космические бюджеты и спецэффекты не заменят простого человеческого тепла. Если продюсеры не решатся на радикальное обновление формата новогодних шоу и не перестанут делать ставку на хайп и «пластиковых» звезд, новогодние эфиры окончательно уйдут в небытие.