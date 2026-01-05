Молчание ПВО и не взлетевшие Су-30. Куда исчезла армия, присягавшая президенту Мадуро?

Всего полчаса американскому спецназу понадобилось для того, чтобы перевернуть историю латиноамериканской страны с крупнейшими в мире запасами нефти. Каракас сдался почти без боя. Но главная загадка не в профессионализме бойцов Delta Force — а в том, почему молчали системы ПВО, почему не взлетела авиация и куда исчезли тысячи военных, которые должны были защищать президента.

Всё произошло молниеносно и подозрительно легко. Радары молчали. Вертолёты безнаказанно кружили над столицей. Войска фактически не оказали сопротивления. Складывается впечатление, что Мадуро сдали задолго до того, как первый американский вертолёт коснулся земли у его резиденции.

Операция, которой можно было избежать

Рассвет стал роковым для венесуэльского лидера. Около двух часов ночи над Каракасом раздались взрывы. Очевидцы фиксировали пролетающие вертолёты, после чего южная часть города осталась без электричества. Удары пришлись на парламент, аэропорт Ла-Карлота, военную базу Фуэрте-Тиуна, даже мавзолей Уго Чавеса — символ боливарианской революции.

На Западе сделали неожиданное заявление о России после атаки США на Венесуэлу

Но самое удивительное началось потом. Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции и захвате Мадуро вместе с женой Силией Флорес. По данным CBS News, венесуэльского президента схватили бойцы элитного подразделения Delta Force после того, как ЦРУ установило его точное местонахождение.

Никаких потерь с американской стороны. Операция, получившая название «Абсолютная решимость», длилась меньше тридцати минут. А президент страны, которая годами готовилась к отражению империалистической агрессии, оказался в плену.

Молчание систем, которые должны были защищать

Первое, что бросилось в глаза аналитикам — полное отсутствие работы системы противовоздушной обороны. Венесуэла закупала у России современные комплексы С-300ВМ, Бук-М2, истребители Су-30. Но в критический момент вся эта техника осталась безмолвной.

Военный корреспондент Юрий Котенок предполагает, что США применили свой проверенный приём — подкуп высших офицеров. По аналогии с войной в Ираке, когда американцы начали вторжение, предварительно договорившись с иракским генералитетом.

Политический обозреватель Андрей Пономаренко объясняет:

«То, что ПВО не сработала по вторгшимся вертолётам, может говорить о том, что транспондеры этих бортов были внесены в белые списки системы свой-чужой, либо расчёты РЛС получили приказ проводить учения или отключить секторы обзора».

Эксперт добавляет, что в деле могут быть замешаны ключевые генералы, контролирующие Командование аэрокосмической обороны. Цена вопроса — не просто деньги, а гарантии личной неприкосновенности и сохранения активов в новой Венесуэле.

Охрана, которая не охраняла

Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», в комментарии дал жёсткую оценку ситуации.

«Захват Мадуро — это не столько заслуга американского спецназа, сколько результат тотального предательства его ближайшего окружения», — заявил эксперт.

По его словам, агентура в окружении Мадуро знала всё: местонахождение, состав охраны и способы её нейтрализации. Успех США здесь целиком обеспечен качественной работой с информаторами. Спецназ просто прилетел на вертолёте в нужное время, и им фактически передали президента из рук в руки.

Военный аналитик Алексей Леонков напоминает об иракском сценарии 2003 года, когда американцам удалось захватить Саддама Хусейна при минимальном сопротивлении иракской армии. Леонков задаётся вопросами к армии Венесуэлы и личной охране Мадуро — почему не было ни единой попытки эвакуировать президента, почему не сработали заранее отработанные схемы отхода.

Военный эксперт Роман Насонов отмечает, что два вертолёта со спецназом — это около 40 человек, недостаточно для штурма президентского дворца с учётом специальных закрытых зон и средств бронирования. Он предполагает, что это была договорённость — не было ни нормального огневого воздействия извне, ни армейского прикрытия, средства ПВО не сработали, даже ПЗРК типа «Игла», которые легко могли сбить вертолёт на малой высоте.

Год, который упустили

Самое поразительное то, что у Мадуро был как минимум год для подготовки. Трамп никогда не скрывал своих намерений в отношении Венесуэлы, вопрос был лишь в дате. На протяжении 2025 года США значительно увеличили военное присутствие у берегов страны, наносили ракетные удары по судам, якобы перевозившим наркотики, блокировали нефтяные танкеры.

За это время можно было доработать системы ПВО и РЭБ, укрепить охрану ключевых объектов, выстроить хотя бы минимально устойчивую конфигурацию сдерживания. Россия и Китай могли оказать помощь поставками вооружения, консультациями военных советников. Но для этого была нужна политическая воля самого Николаса Мадуро.

Авторы канала «Военная хроника» обращают внимание, что очевидно: венесуэльская система ПВО либо отключена, либо ею просто никто в достаточной степени не управляет. Иначе объяснить её бездействие невозможно.

Элиты, которые не захотели бороться

Доктор политических наук Андрей Пинчук подвёл неутешительный для Каракаса итог. Если информация правдива, это подтверждает версию о том, что всё это время США активно работали с оппозицией и окружением Мадуро. Такую операцию никакими силами спецназа провести невозможно без внутреннего предательства и тщательно выверенной операции, синхронизированной с внутренними силами.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в венесуэльской оппозиции даже делает провокационное предположение, что захват Мадуро мог быть частью «согласованного выхода» по договорённости с самим Мадуро, чтобы гарантировать ему жизнь в обмен на показания.

Эксперт напоминает о классическом сценарии разложения элит: формирование «касты неприкосновенных», отсутствие общей духовной скрепы и разрушение здоровых общественных институтов. Именно эти три яда уничтожают режимы изнутри.

С мешком на голове в Нью-Йорк

Мадуро с женой вывезли на американском десантном корабле USS Iwo Jima, затем переправили самолётом в Нью-Йорк. Очевидцы на авиабазе сообщали, что венесуэльского президента вывели из самолёта в наручниках и с мешком на голове — унизительная картина для главы суверенного государства.

Сегодня, 5 января, в полдень по местному времени (20:00 по Москве) Мадуро должен впервые предстать перед федеральным судом в Южном округе Нью-Йорка. Ему предъявят обвинения в наркотерроризме, контрабанде кокаина и хранении оружия. Уже известно, что обвинения по трем статьям в перспективе могут принести президенту Венесуэлы 4 пожизненных срока. Рассматривать дело будет федеральный судья Элвин Хеллерштейн.

В этот же день в ООН пройдёт экстренное заседание Совета Безопасности по инициативе Колумбии при поддержке России и Китая. Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал события в его стране «колониальной войной».

Родригес под угрозой

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности президента. Она выступила с решительным заявлением в окружении военных чиновников, потребовала признать Мадуро законным президентом и освободить его с женой.

«Венесуэла никогда больше не будет колонией какой-либо империи», — заявила Родригес.

Но Трамп уже предупредил:

«Если она не поступит правильно, ей предстоит заплатить очень высокую цену, вероятно, больше, чем Мадуро».

Госсекретарь Марко Рубио заверил, что США воюют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев. Однако ещё до операции администрация Трампа предложила американским нефтяным компаниям готовиться к возвращению в страну с крупнейшими запасами нефти.

Гренландия — следующая цель?

Венесуэла оказалась только началом. Буквально через несколько часов после захвата Мадуро Трамп в интервью журналу The Atlantic дал понять, что аппетиты Вашингтона этим не ограничиваются.

«Нам абсолютно необходима Гренландия. Она окружена российскими и китайскими кораблями — нам она нужна для обороны», — заявил американский президент.

Когда журналист спросил, является ли операция в Венесуэле предзнаменованием для Гренландии, Трамп ответил загадочно:

«Им предстоит самим это увидеть».

Жена помощника Трампа Кэти Миллер подлила масла в огонь, опубликовав в соцсетях карту Гренландии, раскрашенную в цвета американского флага, с подписью заглавными буквами: «СКОРО».

Реакция Дании и Гренландии была незамедлительной. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с жёстким заявлением:

«Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединёнными Штатами. У США нет никакого права аннексировать ни одну из трёх частей Датского Королевства».

Фредериксен также напомнила, что Дания и Гренландия являются членами НАТО и подпадают под гарантии безопасности альянса:

«Настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен был ещё более категоричен:

«Когда президент Соединённых Штатов говорит, что «нам нужна Гренландия», и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно. Это неуважительно».

Финляндия и Норвегия уже выступили в поддержку Дании. Видимо, сценарий Венесуэлы в данном случае не пройдет.

Что дальше

Каракасская операция стала уроком для всех авторитарных режимов: самая большая угроза приходит не извне, а изнутри. Когда элиты теряют мотивацию защищать режим до конца, никакие С-300 и Су-30 не спасут.

Тридцати минут оказалось достаточно, чтобы доказать: без единства внутри страны даже самое современное оружие — лишь металлолом. А Венесуэла стала лишь первой точкой на новой карте американских амбиций.