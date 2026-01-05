США потребовалось два часа и 28 минут, чтобы похитить президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес ранним субботним утром - экстраординарная демонстрация имперской власти Вашингтона, которая повергла 30 миллионов венесуэльцев в шок и глубокую неуверенность. Но на подготовку вторжения также ушли месяцы планирования.

Решающее значение для операции "Абсолютная решимость" имела работа ЦРУ и других разведывательных служб США, рассказывает The Guardian. Начиная с августа, их целью было установить “образ жизни” Мадуро, или, как описал это генерал Дэн Кейн, председатель объединенного комитета начальников штабов США, “понять, как он передвигался, где жил, куда путешествовал, что ел, что носил, какие у него домашние животные”.

По мере того, как с сентября США наращивали свое военное присутствие в Карибском бассейне, президент Мадуро усилил меры личной безопасности, стремясь избежать похищения или покушения. От хорошо продуманных публичных выступлений не осталось и следа, отмечает The Guardian. Он регулярно менял место своего ночлега – по данным "Нью-Йорк таймс", он использовал от шести до восьми мест для ночлега.

Сценарий обмена Россией Венесуэлы на Украину кажется пугающе актуальным

Президент также еще больше полагался на кубинскую контрразведку и телохранителей, которым он доверял больше, чем венесуэльцам, и которым не разрешалось пользоваться мобильными телефонами. Однако таких мер оказалось недостаточно. В пятницу вечером, когда погода, наконец, установилась достаточно ясная для проведения американской операции "Вперед", было установлено местонахождение Мадуро в комплексе на Фуэрте Тиуна, ключевой военной базе в Каракасе.

Беспилотники–шпионы были частью операции ЦРУ по слежке за Мадуро, но после его поимки в субботу американское шпионское агентство также неожиданно сообщило, что у него есть источник в венесуэльском правительстве – смелое заявление, учитывая, что это может привести к раскрытию личности, хотя, возможно, это также способ подорвать доверие преемников Мадуро будут иметь собственную систему безопасности, комментирует The Guardian.

С ноября в Карибском море находилось около четверти всех военных кораблей ВМС США, чему способствовало прибытие крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R Ford с примерно 4000 моряками и летным составом на борту. Но, несмотря на дислокацию поблизости, в ночь проведения операции целью американских военных было достижение тактической внезапности и господства в воздухе.

Хотя некоторые предварительные полеты и другие маневры были неизбежны, окончательный приказ о запуске был отдан президентом США Дональдом Трампом в 10:46 по восточному времени, или в 11:46 по Каракасу. Первым шагом было расчистить воздушный коридор – разгромив авиацию и средства противовоздушной обороны Венесуэлы – для вертолетов, которые должны были доставить элитные подразделения "Дельта Форс", которым было поручено вытащить Мадуро из постели.

Считалось, что Венесуэла обладает достаточно боеспособными вооруженными силами по региональным стандартам. Венесуэла использовала свои нефтяные богатства для покупки двух эскадрилий российских истребителей Су-30, а также зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук".

Однако, отмечает The Guardian, авиабазы и центры связи подверглись бомбардировке, вероятно, крылатыми ракетами "Томагавк" и противорадиационным оружием AGM-88 Harm, разработанным специально для обнаружения и уничтожения систем противовоздушной обороны. Также поступали сообщения о том, что истребители F-35 разбомбили венесуэльские истребители на взлетно-посадочной полосе после того, как была подавлена противовоздушная оборона. В общей сложности в ночном налете участвовало более 150 самолетов США.

Трамп также похвастался, что электричество в Каракасе было в значительной степени отключено “из-за определенного опыта, которым мы обладаем”, что является потенциальным намеком на кибератаку. Жители города действительно сообщали об отключении электричества после того, как были слышны первые взрывы, а спутниковые снимки показали, что на базе Фуэрте-Тиуна взорвана электростанция, и вполне возможно, что причиной стали активные военные действия, а не диверсия или кибератака.

По словам Кейна, после взлета команда Delta Force летела “на высоте 100 футов над водой”, чтобы избежать обнаружения радарами. Каракас находится недалеко от побережья, примерно в 10 милях, что делает время полета относительно коротким, хотя между ними находятся горы, которые, по словам генерала, помогли прибывающим вертолетам “спрятаться в суматохе”, пока они не достигли самой столицы.

На одном из видеороликов, снятых в Каракасе, видно, как девять вертолетов – модифицированные "Блэк Хоуки" и двухвинтовые "Чинуки" - строем летят через город к Фуэрте–Тиуна. Ни один из них не был сбит или поврежден венесуэльскими средствами ПВО или самолетами, настолько успешной была операция по подавлению, но когда они приблизились к резиденции Мадуро в 2:01 ночи, они попали под обстрел, и один вертолет был поврежден, хотя все равно мог летать.

И снова американские военные тщательно подготовились к критическим моментам. В США была построена точная копия резиденции Мадуро на базе Фуэрте-Тиуна, план которой и меры безопасности, по-видимому, были известны американцам. У команды "Дельта Форс" была паяльная лампа, чтобы пройти через стальные двери, и переговорщик по ситуациям с заложниками из ФБР на случай, если Мадуро запрется и откажется сдаваться.

Все прошло почти по плану, рассказывает The Guardian.

Перестрелки начались, когда группа "Дельта Форс" находилась на месте. В воскресенье министр обороны Венесуэлы заявил, что большая часть сотрудников службы безопасности Мадуро была убита. Официальные лица Венесуэлы заявили, что по всей стране погибли по меньшей мере 40 человек. Никто из американских солдат не погиб, хотя несколько человек были ранены.

Президент Мадуро, в последние минуты своего пребывания у власти, пытался убежать в безопасное место, когда прибыли десятки солдат "Дельта Форс". По словам Трампа, Мадуро добрался до защитной двери, но не смог ее закрыть. “С ним так быстро разделались”, - сказал президент США после того, как Мадуро был быстро схвачен.

Все, что было необходимо, - это вывезти Мадуро и его жену Силию Флорес из страны. Вертолеты, прикрываемые сверху истребителями, вернулись в Карибское море в 4.29 утра, почти через два с половиной часа после прибытия на остров Фуэрте-Тиуна, прежде чем их погрузили на десантный корабль USS Iwo Jima.

Сама по себе, как военная операция, она, несомненно, была успешным, хотя и неприкрытым проявлением силы США, комментирует The Guardian. Но далеко не ясно, позволит ли это США взять под контроль страну или приведет к трансформации Венесуэлы, в то время как более широкие политические последствия предсказать невозможно. Британский аналитик Мэтью Сэвилл отмечает: “Американцы убрали парочку. Впечатляет, но вряд ли это можно назвать ”обезглавливанием"."