На очереди еще шесть стран: зачем Трампу Венесуэла и что будет дальше

Утром в субботу, 3 января, армия США нанесла удар по Венесуэле, захватила и вывезла из страны президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. Какие цели преследовали Соединенные Штаты и как будут дальше развиваться события — в материале «Вечерней Москвы».

Почему США атаковали Венесуэлу

Cратегические цели

По словам политолога Юрия Светова, первая стратегическая цель Трампа, из-за которой он атаковал Венесуэлу, — это контроль над западным полушарием, чтобы там были только те силы, которые ориентированы на США.

Вторая стратегическая цель — контроль над ресурсами западного полушария, в первую очередь — над нефтью.

— Он строил эти планы еще в свой первый президентский срок, но тогда возникли отвлекающие моменты. Сейчас Соединенные Штаты во главе с Трампом снова к этому вернулись. Президент США летом совершенно открыто сказал, что у Америки есть свои интересы, и они могут заставить им следовать своих союзников и противников. На данный момент он это и делает. На примере Мадуро он показал всем остальным руководителям стран западного полушария, что президенту Венесуэлы предлагали отойти от власти и уехать в Турцию, но он не захотел. Соответственно, как грубо выразился Трамп, Мадуро довыпендривался и огреб, — отметил эксперт.

Специалист считает, что подобное может ждать президентов Колумбии, Мексики и других стран:

— Это прямое предупреждение президенту Колумбии Густаво Петро. Этот посыл направлен на главу дружественной США Мексики Клаудию Шейнбаум, потому что страной правят наркокартели, и США могут ее убрать и поставить выгодного для них человека на ее место. Также сценарий Венесуэлы может быть на Кубе, в Канаде, в Дании из-за желания Трампа забрать Гренландию, и в Иране, если он будет продолжать восстанавливать ядерную программу и угрожать Израилю.

«Сценарий Норьеги»: раскрыта тяжелая судьба Мадуро

Третьей стратегической задачей нападения на Венесуэлу было предупреждение для других стран, которые не относятся к западному полушарию, что они не должны вмешиваться в дела Латинской Америки.

— Это предупреждение Китаю, который в последние годы очень активно инвестирует в экономику Латинской Америки. И предупреждение России, что нам не стоит лезть в Венесуэлу. Там же стояли наши системы ПВО и были российские советники. Это можно расценить как пророчество Жириновского, который еще в 2020 году заявил, что США заберут под контроль Венесуэлу, а Россия — Украину. Соединенные Штаты этим вторжением решили несколько своих важных задач, а по пути «пнули» Россию и Китай, — заявил собеседник «ВМ».

Тактические цели

Помимо этого, как рассказал эксперт, у атаки США на Венесуэлу есть и тактическая цель.

— 20 января будет первый год президентства Трампа, поэтому ему нужно эффектно предъявить конкретные результаты своей деятельности за этот срок. Сейчас он это сможет сделать, потому что привез Мадуро в американскую тюрьму с мешком на голове, а США будут контролировать нефтяные ресурсы в Венесуэле и снизят цены на бензин, — объяснил Светов.

И главная цель

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, в нападении на Венесуэлу США действительно преследовали ряд задач, но главная из них — изменение принципа современного мира.

— С 1945 года считалось, что сила не может быть средством защиты государства, должны быть переговоры и грамотно встроенная внешняя политика. Но Трамп показал, что кто сильнее, тот и прав. Он всегда стоял на этой позиции и реализовал ее, напав на Венесуэлу. Трамп уверен, что мягкая сила не позволила Америке достичь тех задач, которые она перед собой поставила, поэтому он начал действовать в лоб, — уверен политолог. Что будет дальше

Политолог Юрий Светов подчеркнул, что на данный момент Делси Родригес приведена к присяге в качестве нового президента Венесуэлы. Однако она громко заявила, что Николас Мадуро остается единственной законной главой республики.

— Важно понимать, что США будут воспринимать ее как руководителя страны, только если она будет выполнять их указания. Также объявлено, что за процессом передачи власти в стране будет наблюдать госсекретарь США Марко Рубио, который, по сути, спланировал эту операцию, поэтому сомнительно, что после таких высказываний Делси Родригес останется президентом, — прогнозирует специалист.

Помимо этого, эксперт отметил, что свою игру начали европейские страны и будут поддерживать оппозицию.

— Европейские страны хотят видеть на месте президента Венесуэлы человека, который был объявлен победителем в противовес Мадуро — Эдмундо Гонсалеса. Но также непонятно, пойдут ли на это американцы. Сейчас ситуация неопределенная, — заключил Журавлев.

В субботу, 3 января, президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. «ВМ» собрала главные заявления американского лидера.