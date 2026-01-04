Усольцевы, Наговицына и авиакатастрофа в Тынде: главные происшествия 2025 года

В прошедшем, 2025 году случилось множество несчастных случаев, загадочных исчезновений и других происшествий. В Красноярском крае третий месяц ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых, на Камчатке произошли массовые извержения вулканов, а хакеры совершили масштабную атаку на российские магазины, авиакомпании и кафе. «Вечерняя Москва» вспомнила подробности этих жутких случаев.

Исчезновение семьи Усольцевых

Осенью 2025 года в тайге Красноярского края пропала семья Усольцевых. 28 сентября супруги Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в поход к горе Буратинка, с тех пор их никто не видел. Семью несколько месяцев искали десятки полицейских, спасателей и волонтеров. Они нашли брошенный на стоянке автомобиль Усольцевых, неизвестный детский след и остатки костра. Еще они засекли сигнал телефона Сергея Усольцева, но ни мужчины, ни мобильника не нашли. Других следов обнаружено не было.

По официальной версии, семья погибла в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков родственников пока не обнаружили. Все чаще звучит догадка, что Усольцевы сбежали в США.

Смерть альпинистки Наговицыной на горе

12 августа 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии. Женщина сломала ногу и не могла продолжить путь. К ней на помощь неоднократно поднимались другие альпинисты, но они не смогли спустить россиянку с горы. Затем к Наговицыной несколько дней пытались отправить спасательный вертолет, но погода не позволяла совершить посадку. 2 сентября над местом происшествия запустили дрон, он снял на видео палатку россиянки. Признаков жизни обнаружено не было. Наговицыну признали погибшей.

Спортсмен пропал при заплыве через Босфор

24 августа во время заплыва через Босфор в Турции пропал российский спортсмен Николай Свечников. Мужчина не появился на финише, а сигнал его маячка зафиксировали только на берегу еще перед началом состязания. К поискам подключились местные спасатели и полиция, но родные Свечникова считают, что они работали «спустя рукава». 30 октября семья пловца объявила награду за сведения о местонахождении спортсмена. На следующий день Генконсульство РФ сообщило о прекращении поисков. Свечникова так и не нашли.

Извержения и землетрясения на Камчатке

С конца июля на Камчатке произошли массовые извержения вулканов. Столбы пепла, камни и даже лаву выбрасывали вулканы Крашенинникова, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Карымская Сопка, Безымянный и Мутновский. Некоторые из них не проявляли активности более 500 лет. 30 июля на Камчатке и Сахалине произошло сильное землетрясение, в тот же день на Японию обрушилось мощное цунами, погиб один человек. Спустя 1,5 месяца проснулся вулкан Шивелуч, выбросив столб пепла. На следующий день у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предупредил об угрозе цунами.

Масштабная хакерская атака

Масштабная хакерская атака была совершена на ряд российских компаний. Больше всего пострадала авиакомпания «Аэрофлот», которой из-за сбоя пришлось задержать или отменить более 200 рейсов. Это привело к коллапсу в аэропорту Шереметьево, сотрудникам пришлось раздавать пассажирам еду и надувные матрасы. Ущерб «Аэрофлоту» оценивался как минимум в 10 миллионов долларов. Также от кибератак пострадали сети аптек «Столички» и «Неофарм», компания «Почта России», магазины «ВкусВилл», «Самокат» и «Винлаб», кафе Rostic's, петербургский интернет-провайдер AirNet и многие другие.

К концу дня 30 июля все взломанные сайты и программы восстановили. А российские хакеры установили личности взломщиков: все они работали на международную компанию по кибербезопасности Hacken и французскую группировку Anonymous. При этом большинство преступников могли быть украинцами.

Крушение пассажирского АН-24

24 июля 2025 года в Тынде (Амурская область) разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». В результате погибли все 48 человек, из которых 44 были пассажирами. Воздушное судно практически долетело до конечной точки, но потом развернулось и рухнуло примерно в 15 километрах от аэропорта. Позднее следователи пришли к выводу, что к трагедии могла привести ошибка пилота: он неправильно рассчитал высоту, из-за чего самолет зацепился за деревья на холме. Еще на момент катастрофы у самолета почти истек срок службы.

Смерть ректора в голове монумента

В мае в голове монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Мужчине стало плохо во время экскурсии, на которую он отправился вместе с коллегами после научной конференции. Оказалось, что у ректора оторвался тромб. Приехавшие позднее врачи констатировали смерть.

Наркоман швырнул ребенка о пол в Шереметьеве

Летом в аэропорту Шереметьево мужчина напал на незнакомого двухлетнего мальчика, прилетевшего с родителями из Афганистана. Преступник схватил ребенка за ноги, прокрутил в воздухе и с силой бросил на пол. Затем нападавший надел солнцезащитные очки и начал ползать по полу. Ребенка госпитализировали с переломами черепа, врачам удалось спасти мальчику жизнь. Выяснилось, что нападавший был под наркотиками. Его заключили в СИЗО и обвинили в покушении на убийство. Суд все еще идет.

Обрушение башни «Снежкома»

11 ноября в Красногорске обрушилась верхушка многоэтажной башни горнолыжного комплекса «Снежком», который демонтируют уже третий год. Жители соседних домов почувствовали, как после падения глыбы их жилье затряслось. В результате пострадали три человека, более сотни машин оказались под обломками.