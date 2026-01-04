Акт войны или спасение американцев? Как политики в США оценили нападение на Венесуэлу

Среди американских законодателей нет единой позиции в связи с проведенной 3 января военными США операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, сообщает телеканал CBS News.

© Российская Газета

Что думают представители Республиканской партии об операции по захвату президента Венесуэлы?

По данным CBS News, решение администрации Трампа публично поддержали в основном представители Республиканской партии. В частности, одобрительные комментарии последовали от спикера Палаты представителей Майка Джонсона, вице-президента США Джея Ди Вэнса, конгрессмена Рика Кроуфорд, сенаторов Тома Коттона, Майка Ли и Джона Тьюна.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, даже внутри республиканцев есть альтернативные точки зрения. Так, конгрессмен Марджори Тейлор Грин, член Комитета по внутренней безопасности, которая представляет интересы жителей штата Джорджия и, как ожидается, покинет законодательное собрание 5 января после ссоры с Трампом, раскритиковала операцию в Каракасе.

"Если военные действия США и смена режима в Венесуэле действительно были направлены на спасение жизней американцев от смертельно опасных наркотиков, то почему администрация Трампа не приняла мер против мексиканских картелей?, - написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). - И если преследование наркотеррористов является приоритетной задачей, то почему президент Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, осужденного и приговоренного к 45 годам тюрьмы за контрабанду сотен тонн кокаина в Америку? По иронии судьбы, кокаин - это тот же самый наркотик, который Венесуэла в основном ввозит в США". "Очевидный вывод заключается в том, что смещение Мадуро - это явный шаг к установлению контроля над поставками венесуэльской нефти, что обеспечит стабильность в случае следующей очевидной войны за смену режима в Иране", - добавила политик.

Как высказались демократы?

В свою очередь демократы, согласно CBS News, в едином порыве обрушились с критикой в адрес Белого дома. Так, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис отметил, что США "требуется нечто большее, чем просто военная сила" для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "начинать военные действия без разрешения Конгресса и без надежного плана дальнейших действий - безрассудно", и призвал администрацию Трампа "немедленно проинформировать Конгресс о своих целях и плане по предотвращению гуманитарной и геополитической катастрофы". Член Палаты представителей, входящий в Комитет по вооруженным силам, Адам Смит в комментарии CBS News указал на отсутствие доказательств того, что интервенция в Венесуэлу "делает США безопаснее". Аналогичного характера высказывания озвучили также конгрессмен Джим Хаймс, сенаторы Тим Кейн и Энди Ким.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выступил с заявлением о том, что "одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права".