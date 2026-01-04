Из комнаты в своей резиденции Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп наблюдал на экране, как высококвалифицированные солдаты американских сил "Дельта" ворвались в дом Николаса Мадуро в Каракасе, где венесуэльский лидер спал рядом со своей женой. Мадуро был быстро взят в плен, когда он попытался скрыться в своей стальной комнате безопасности. Это стало драматической кульминацией многомесячной кампании, конечная цель которой уже давно была ясна тем, кто участвовал в ее планировании: отстранить Мадуро от власти.

Трамп, который неоднократно высказывал опасения по поводу возможных непредвиденных последствий и вероятности того, что США могут быть втянуты в затяжную войну, отбросил все сомнения и дал зеленый свет операции за несколько дней до Рождества, рассказывает CNN.

Только больше чем через неделю погода прояснилась, и условия стали подходящими для проведения тщательно охраняемой операции. После похода по магазинам за мрамором и ониксом и приятного ужина во внутреннем дворике Мар-а-Лаго, президент дал окончательное согласие.

“Удачи, - обратился Трамп к собранию представителей национальной безопасности, собравшихся в его частном клубе в Южной Флориде, - и счастливого пути”.

Вскоре американские вертолеты уже скользили над морем на низкой высоте над темной водой в направлении Каракаса. Пару часов спустя Мадуро был арестован в США, закован в наручники, одет в серые спортивные штаны и маску для глаз, согласно фотографии, которую Трамп опубликовал в социальной сети Truth в субботу утром.

Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты теперь будут “управлять” Венесуэлой на неопределенное будущее.

Для президента CIF, чье политическое движение отчасти подпитывалось возмущением по поводу двух десятилетий кровавой американской внешней интервенции, это был примечательный поворот, констатирует CNN. Президент в основном замалчивал предстоящую работу, сосредоточившись вместо этого на получении доступа к огромным запасам нефти Венесуэлы, и неоднократно отказывался исключать более мощное военное присутствие США, если союзники Мадуро откажутся уступить власть.

В течение нескольких часов после удара источники в Вашингтоне, включая сотрудников Конгресса и союзников президента, в частном порядке выразили обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий этой акции - как с точки зрения национальной безопасности США, так и потенциальных политических последствий для президента с низким рейтингом одобрения, чья база не проявляет особого интереса к американской интервенции за рубежом, отмечает CNN.

Еда и питомцы Мадуро вызвали интерес разведки США

На этой неделе во Флориде рядом с Трампом находились главные организаторы кампании по усилению давления на Мадуро - госсекретарь Марко Рубио и старший советник Стивен Миллер, которых видели за ужином с президентом за несколько часов до начала операции. Они снова присоединились к нему, когда он объявил о победе над Мадуро в субботу.

Как сообщили CNN люди, знакомые с планами, подготовка к рейду началась в середине декабря. Но план был разработан несколькими месяцами ранее. Еще до первого военного удара США по предполагаемому судну с наркотиками, следовавшему из Венесуэлы в начале сентября, план по отстранению Мадуро от власти уже был приведен в действие.

В то время как США явно наращивали свои военные активы в Карибском бассейне, перебрасывая в регион военные корабли и другую технику, тайно происходило еще одно наращивание. В августе ЦРУ тайно разместило в Венесуэле небольшую группу сотрудников для отслеживания поведения Мадуро, его местонахождения и передвижений, что помогло усилить субботнюю операцию по установлению его точного местонахождения, в том числе места, где он будет спать, сообщили CNN источники, знакомые с планами.

Команда американских шпионов знала, как Мадуро передвигался, где он жил, где он путешествовал, что он ел, во что он был одет, какие были его любимцы,” быт, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Среди этих агентов был источник ЦРУ, работавший в правительстве Венесуэлы, который помогал Соединенным Штатам отслеживать местонахождение Мадуро и его передвижения перед его поимкой, сообщил CNN один из источников, информированных об операции.

Подробный график и информация о том, что команда ЦРУ так долго действовала в Венесуэле, проливают новый свет на кампанию давления администрации на Мадуро в течение последних нескольких месяцев, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники публично заявляли, что их целью якобы не была смена режима.

Несколько членов Конгресса от Демократической партии в субботу обвинили Рубио и Хегсета во лжи законодателям во время брифинга в Сенате в прошлом месяце. Сенатор. Энди Ким из Нью-Джерси написал в своем посте на платформе соцсетей X, что “министры Рубио и Хегсет посмотрели в глаза каждому сенатору несколько недель назад и сказали, что речь не идет о смене режима. Тогда я им не доверял, а теперь мы видим, что они нагло лгали Конгрессу”.

В октябре Трамп заявил, что он разрешил ЦРУ действовать на территории Венесуэлы, чтобы пресечь незаконные потоки мигрантов и наркотиков из южноамериканской страны, напоминает CNN.

В конце прошлого месяца ЦРУ нанесло удар беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы, как ранее сообщили CNN источники, знакомые с этим вопросом, что стало первой известной атакой США на территории этой латиноамериканской страны. По словам источников, целью удара был отдаленный причал на венесуэльском побережье, который, по мнению правительства США, использовался венесуэльской бандой "Трен де Арагуа" для хранения наркотиков и погрузки их на суда для отправки. Согласно источникам, в момент нанесения удара на объекте никого не было, поэтому пострадавших не было.

Несмотря на разрабатываемые планы по свержению Мадуро, многие чиновники Белого дома в последние недели продолжали надеяться, что президент Венесуэлы добровольно уйдет в отставку, сообщили CNN два высокопоставленных чиновника Белого дома.

Во время телефонного разговора между Трампом и Мадуро в ноябре американский президент неоднократно подчеркивал венесуэльскому лидеру, что “в его интересах” было бы уйти в отставку и покинуть страну, сказал один из чиновников, назвав разговор “в значительной степени ультиматумом”.

“Я хочу прояснить одну вещь: у Николаса Мадуро было множество возможностей избежать этого”, - заявил Рубио в субботу. “Ему было сделано множество, очень, очень, очень щедрых предложений, и вместо этого он решил вести себя как дикарь, решил поиграть, и результат - это то, что мы увидели сегодня вечером”.

Еще в начале декабря администрация считала, что начинает замечать трещины в системе поддержки Мадуро, сообщил CNN один из чиновников. Однако со временем эта уверенность начала рассеиваться, и началось планирование операции.

Как только Трамп дал добро в конце декабря, операция была сорвана из-за нескольких факторов, включая погоду в Венесуэле и решение американского президента нанести удар по Нигерии на Рождество, сообщил один из чиновников.

Дэн Кейн заявил в субботу, что операция “Абсолютная решимость” стала кульминацией “месяцев” планирования и репетиций с участием 150 самолетов и персонала военных и разведывательных служб.

По словам Кейна, войска, привлеченные для участия в операции, были вынуждены ждать идеальных условий и находились в режиме ожидания в течение праздников, поскольку погодные условия задержали проведение операции.

“Прошлой ночью погода немного улучшилась, расчистив путь, по которому могли маневрировать только самые опытные авиаторы в мире”, - сказал Кейн.

По словам Кейна, как только Трамп дал добро незадолго до 11 часов вечера по восточному времени, военные самолеты США начали взлетать с 20 баз в Западном полушарии. Эти самолеты должны были наносить высокоточные удары по наземным целям Венесуэлы, таким как системы противовоздушной обороны, и обеспечивать прикрытие вертолетов, доставляющих группу эвакуации в Каракас. США также применили тактику кибервойны, чтобы расчистить путь для американских групп, действующих в небе и на земле, сказал Кейн.

По словам генерала, вертолеты с группой эвакуации достигли резиденции Мадуро в Каракасе в 2 часа ночи по местному времени. По прибытии вертолеты подверглись обстрелу, один из них был подбит, но остался в состоянии летать. США открыли ответный огонь, защищаясь, добавил Кейн.

“По мере того как в комплексе разворачивалась операция, наши группы воздушной и наземной разведки предоставляли наземным силам обновленную информацию в режиме реального времени, гарантируя, что эти силы смогут безопасно ориентироваться в сложной обстановке без ненужного риска”, - сказал он.

Кейн сказал, что Мадуро и его жена “сдались” американским военным перед тем, как их вывезли самолетом из страны. Мадуро и Флорес были размещены на борту американского военного корабля "Иводзима", который остановился на американской военной базе в заливе Гуантанамо, сообщили CNN два источника, знакомых с планами.

База, которую иногда называют “Гуантанамо”, находится на юго-востоке Кубы и является местонахождением печально известного лагеря для пленных. Там Мадуро и его жена были пересажены на самолет, который приземлился на авиабазе национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке в субботу вечером.

Трамп, проводивший длительный отпуск в Южной Флориде, не подавал никаких признаков того, что он планирует одно из самых важных действий за все время своего президентства. Вместо этого он жил в своем обычном ритме: проводил дни на поле для гольфа, ужинал во внутреннем дворике Мар-а-Лаго и устраивал новогодний гала-концерт, на котором выступали Vanilla Ice.

За несколько часов до того, как он дал окончательное разрешение, президент встретился в своем гольф-клубе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, чтобы обсудить удары, но Вэнс вернулся домой в Цинциннати после начала операции. Вэнс участвовал в нескольких ночных совещаниях по защищенной видеоконференции с высшими должностными лицами национальной безопасности, проводившими подготовку к операции.

Представитель Вэнса заявил, что команда национальной безопасности Трампа “обеспокоена тем, что ночное передвижение кортежа вице-президента во время проведения операции может насторожить венесуэльцев”.

Трамп, тем временем, наблюдал за сложным захватом в режиме реального времени из комнаты в Мар-а-Лаго вместе с военными генералами. “Если бы вы видели, что произошло, я имею в виду, я наблюдал за этим буквально, как будто смотрел телевизионное шоу”, - размышлял он позже в разговоре с Fox News.

План смещения венесуэльского лидера Николаса Мадуро был представлен президенту США Дональду Трампу во время его первого президентского срока, но так и не был реализован, поскольку чиновники администрации не смогли заставить президента “сосредоточиться” на этом вопросе, сообщил CNN его бывший советник по национальной безопасности. Джон Болтон, который консультировал Трампа в период с 2018 по 2019 год, утверждает, что Трамп уже “очень интересовался венесуэльской нефтью” во время своего первого президентского срока.

Он и его команда смогли заинтересовать Трампа идеей отстранения Мадуро, но “не смогли заставить его сосредоточиться на этом”, - напомнил Болтон. Бывший помощник также сказал, что оппозиция в Венесуэле в то время считала, что экономического давления будет достаточно, чтобы расколоть режим Мадуро.

По словам Болтона, госсекретарю и исполняющему обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио, похоже, удалось добиться большего успеха, убедив Трампа принять меры во время его второго президентского срока.

“Я думаю, что на этот раз Трампа, очевидно, убедили участвовать в этом из-за настойчивости Рубио и из-за политических выгод”, - сказал он.

После своего назначения советником по национальной безопасности Болтон с тех пор стал известным критиком Трампа. В настоящее время ему предъявлено множество обвинений в передаче и хранении информации защиты, напоминает CNN.